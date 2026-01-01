ActBlue serves political campaigns and some nonprofits, while RebelGive focuses on churches — but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees, so every dollar goes directly to your mission whether you're a nonprofit, church, or community organization.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Rebel Give
ActBlue takes 4% plus fees and RebelGive charges processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue only handles political donations and RebelGive focuses on basic giving. Zeffy offers donations, events, raffles, memberships, and stores all in one platform.
ActBlue limits support by account tier and RebelGive restricts phone calls to higher plans. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
ActBlue charges 4% per donation and only serves political campaigns. RebelGive costs $49/month plus fees. Zeffy is 100% free for all nonprofits with donors covering costs through voluntary contributions.
ActBlue takes $400 from every $10,000 raised, while RebelGive charges monthly fees plus processing costs. With Zeffy, your nonprofit keeps every dollar donated since there are no platform fees or monthly charges.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction and only serves Democratic campaigns. Zeffy is 100% free for all nonprofits, keeping every dollar of your donations while serving organizations across all causes and missions.
RebelGive charges processing fees and limits support by plan tier. Zeffy offers completely free donation processing with unlimited support for all users, plus comprehensive fundraising tools like auctions and events.
Unlike ActBlue and RebelGive which only process donations, Zeffy provides a complete fundraising platform including event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
