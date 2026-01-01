ActBlue and RaiseDonors both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Raise Donors
ActBlue and RaiseDonors charge 3.95-4% processing fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution instead.
ActBlue and RaiseDonors only handle donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
ActBlue and RaiseDonors limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no processing fees, monthly costs, or hidden charges. ActBlue takes 3.95% plus $0.15 per donation, while RaiseDonors charges processing fees that reduce your impact. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy provides unlimited email support to all users at no cost. ActBlue limits support by plan type, and RaiseDonors gates phone support behind premium plans with tiered response times. Our team helps you succeed without charging extra for assistance.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all at zero cost. ActBlue only handles donations for political causes, while RaiseDonors lacks these features entirely. You get a complete fundraising toolkit without paying extra fees.
Zeffy is completely free - no processing fees, monthly costs, or hidden charges. ActBlue takes 4% per gift plus transaction fees, while RaiseDonors charges $99 monthly plus 4.4% per donation. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one platform at zero cost. ActBlue only handles political donations, while RaiseDonors lacks these features entirely and charges extra fees for basic tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
