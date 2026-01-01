Kindrid

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
4% card fees per gift
N/A No pricing information available
Processing fees: 3.95% per contribution (standard); 3.7% + $0.23 per transaction for groups with Stripe merchant accounts
1.99% Pricing varies by plan; lowest fee applies to Free plan.
Platform fees: $0 No platform fees
N/A Included in monthly subscription fee
Monthly fees: $0 No monthly fees, no setup fees, no maintenance fees
$0/mo Free plan available; pricing increases for higher tiers.
Value for money: 2.1
4.6

Features
2.1/5 Steep learning curve. Requires multiple third-party tools and integrations to function. 4.6/5 Easier to use. Still needs add-ons for ticketing, auctions, and email marketing. Donations: ActBlue focuses on political donations with built-in compliance tools, but charges 3.95% + $0.15 per transaction
Kindrid offers donation processing with fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus additional costs for premium features and integrations.
Ticketing: No event ticketing capabilities - you'll need a separate platform for fundraising events
Kindrid doesn't provide event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell event tickets and manage attendee registration. Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer fundraising tools compared to dedicated nonprofit platforms
Kindrid offers peer-to-peer fundraising tools, allowing supporters to create personal fundraising pages and campaigns on behalf of your organization.
Auctions: No auction capabilities - you'll need additional software for silent or live auctions
Kindrid doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and item sales. Raffles: No raffle management features - requires third-party integration for fundraising raffles
Kindrid doesn't support raffle functionality. You'd need third-party raffle software and manual processes to track entries and manage drawings. Online store: No e-commerce functionality - can't sell merchandise or products through the platform
Kindrid doesn't include e-commerce features for selling merchandise. You'd need separate online store software to sell branded items or products. Memberships: ActBlue doesn't offer membership management features. You'll need separate software to track member renewals and benefits.
Kindrid doesn't offer built-in membership management. You'd need to integrate with separate membership software or manage memberships manually outside the platform. Donor Management/CRM: Basic donor data collection only. Limited relationship tracking means you can't build deeper connections with supporters.
Basic donor tracking and reporting features. Limited CRM functionality compared to dedicated nonprofit CRM systems. May require additional tools for comprehensive donor management. Emails & Newsletter: No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with third-party platforms to communicate with your donors.
No built-in email marketing tools. You'll need to export donor data and use a separate email platform like Mailchimp to send newsletters and follow-up communications. Payment Processing: Processes donations with 3.95% + $0.15 per transaction fees. Higher costs can reduce your fundraising impact over time. Processes donations with 3.95% + $0.15 per transaction fees. Higher costs can reduce your fundraising impact over time.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only. No ACH or mobile tap-to-pay options
Credit Card Payments: Supported - Accepts all major credit and debit cards with 3.95% processing fee
Yes - Accepts Visa, Mastercard, American Express, and Discover with standard processing fees
Apple Pay & Google Pay: Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
Yes - Supports both Apple Pay and Google Pay for mobile donations
ACH / Bank Transfers: Not supported - ActBlue only processes credit card and debit card payments
Not supported - Kindrid focuses on credit card processing only
Tap to Pay App: Not supported - ActBlue is web-based only, no mobile tap-to-pay functionality
Not supported - No dedicated tap-to-pay mobile app available

Customer Support
2.1/5
4.6/5
Unlimited Support: ActBlue does not offer unlimited support - assistance is limited during high-volume periods Kindrid does not offer unlimited support - assistance is limited to business hours and specific channels
Phone Support / Office Hours: ActBlue provides phone support during business hours, primarily for campaigns and organizations
Kindrid provides phone support during standard business hours for account holders
Webinars: ActBlue provides occasional training webinars and educational sessions for campaign fundraising
Kindrid provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Help Center: ActBlue maintains a help center with articles focused on campaign and political fundraising
Kindrid maintains a help center with articles, guides, and FAQs for common platform questions
Email: ActBlue offers email support with response times that can vary during peak periods
Kindrid offers email support during business hours for technical issues and account questions
Nonprofit-Focused Support Team: Email and phone support during business hours, focused on political campaigns rather than nonprofits
Business hours phone and email support with limited availability outside standard channels