ActBlue and Kindrid both offer donation tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Kindrid
ActBlue charges 4% per gift and Kindrid takes 2.9% plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue and Kindrid require separate software for auctions, raffles, and events. Zeffy includes everything you need to run complete fundraising campaigns.
ActBlue and Kindrid offer basic donor data only. Zeffy includes donor stewardship tools, email templates, and follow-up automation to strengthen relationships.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction, which adds up quickly. Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy, but every dollar of your donation goes directly to your cause.
Kindrid charges 2.9% + $0.30 per transaction and limits support to business hours. Zeffy offers unlimited support and zero platform fees. Plus, we include event ticketing, online stores, and membership management - features Kindrid doesn't offer.
Most platforms take a percentage of every donation. Zeffy is completely free for nonprofits - no hidden fees, no monthly charges. We also offer all-in-one fundraising tools including auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns that competitors charge extra for.
ActBlue takes 3.95% + $0.15 per transaction, while Kindrid charges 2.9% + $0.30 plus monthly fees. Zeffy is 100% free for nonprofits. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your organization never pays fees.
Nonprofits choose Zeffy because we offer everything in one place without fees. While ActBlue and Kindrid require separate tools for events, auctions, and stores, Zeffy includes all fundraising features at no cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
