ActBlue and Givelify both charge fees that reduce your donations before they reach your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and campaign tools with zero fees — so you keep 100% of every donation to fund what matters most.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Givelify
💰
ActBlue charges 3.95% + $0.15 and Givelify takes 2.9% + $0.30 per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
🧰
ActBlue and Givelify only handle donations, forcing you to find separate tools for events, raffles, and merchandise. Zeffy includes everything you need.
🎧
ActBlue limits phone support to higher tiers and Givelify restricts help to business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need it.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. ActBlue takes 3.95% + $0.15 per donation, while Givelify charges 2.9% + $0.30. That means more of your supporters' donations go directly to your cause instead of processing fees.
Yes! Unlike ActBlue (political-only) or Givelify (donations-only), Zeffy offers a complete fundraising toolkit. Run auctions, sell raffle tickets, manage events, process memberships, and operate an online store - all with zero fees. You get everything in one platform.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources at no cost. ActBlue limits phone support to higher-tier accounts, while Givelify restricts help to business hours only. You get better support without paying extra fees.
With Zeffy's 100% free platform, you keep every dollar donated. If you raise $10,000, ActBlue takes $410 in fees while Givelify takes $320. That's money that could fund programs, hire staff, or expand your impact instead of going to processing fees.
Absolutely. Zeffy was built specifically for small nonprofits who need powerful tools without the high costs. Unlike ActBlue's political focus or Givelify's limited features, you get donations, events, auctions, raffles, and more - all free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
