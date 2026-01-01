ActBlue focuses on political campaigns and FundScrip uses gift card purchases for fundraising, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Act Blue VS Fund Scrip
ActBlue and FundScrip take up to 4% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising effort goes toward your mission.
ActBlue only handles donations while FundScrip focuses on gift cards. Zeffy offers donations, events, raffles, memberships, and more in one platform.
ActBlue limits support by account type and FundScrip restricts help based on volume. Zeffy provides unlimited email and phone support for every nonprofit.
Zeffy charges zero fees on donations, while ActBlue takes 3.95% + $0.15 per transaction. This means more money goes directly to your cause instead of processing fees.
Zeffy offers direct donations, events, and online stores with zero fees. FundScrip only handles gift card fundraising with limited donation options and no event management.
Zeffy provides unlimited email and chat support for all users. ActBlue limits phone support to verified campaigns, while FundScrip gates premium support behind volume requirements.
Zeffy charges zero fees on all donations and transactions. ActBlue takes 3.95% + $0.15 per donation, while FundScrip charges 2.5% on gift card purchases. With Zeffy, 100% of every dollar raised goes directly to your mission.
Yes. Zeffy offers donations, events, online stores, raffles, and membership management in one platform. ActBlue only handles donations for political campaigns, while FundScrip is limited to gift card fundraising with no event or store capabilities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
