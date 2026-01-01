ActBlue and Fundraise Up both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides the same donation capabilities — online forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Fundraise Up
ActBlue and Fundraise Up charge 4% fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
ActBlue and Fundraise Up require multiple platforms for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything your nonprofit needs.
ActBlue and Fundraise Up limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit team.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while ActBlue charges 3.95% + $0.15 per donation and Fundraise Up takes fees from every gift. More of your donations reach your cause with Zeffy.
Zeffy offers unlimited support to all nonprofits at no cost. ActBlue focuses mainly on political campaigns, and Fundraise Up limits support based on your plan tier.
Yes. While ActBlue and Fundraise Up only handle donations, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores - all at zero cost to your nonprofit.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per donation, while Fundraise Up takes 4% platform fees plus card processing fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause since donors can leave voluntary contributions to cover costs.
ActBlue and Fundraise Up only handle donations. When you need ticketing, raffles, auctions, or memberships, you'll pay for multiple platforms. Zeffy includes all fundraising tools in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
