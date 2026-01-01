ActBlue and EasyTithe both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Act Blue VS Easy Tithe
ActBlue takes 4% plus fees from every donation, while EasyTithe charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees.
ActBlue only handles political donations and EasyTithe lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform.
ActBlue limits support by account size and EasyTithe restricts help to business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need it.
ActBlue charges 4% in fees per gift, which adds up quickly and reduces your impact. Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but every dollar donated goes directly to your cause.
EasyTithe charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, and only offers business-hours support. Zeffy is completely free with unlimited support whenever you need help. Plus, we offer auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer fundraising - not just donations.
Yes! Unlike ActBlue and EasyTithe which focus only on donations, Zeffy offers a complete fundraising toolkit. Run auctions, sell raffle tickets, manage events, process memberships, and operate an online store - all at zero cost to your organization.
ActBlue charges 4% per donation and EasyTithe charges 2.9% + $0.30 plus monthly fees. Zeffy is 100% free - no transaction fees, no monthly costs. You get everything in one platform: donations, events, auctions, raffles, and stores.
A nonprofit raising $10,000 annually would pay $400 to ActBlue or $320+ to EasyTithe in fees. With Zeffy, that's $0 in fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but every donated dollar goes to your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
