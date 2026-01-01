ActBlue focuses on political campaigns while Easyfundraising helps through shopping rewards, but both take fees from your donations. Zeffy gives you direct donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Easyfundraising
💰
ActBlue charges 4% fees and Easyfundraising only works through shopping. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🎟️
ActBlue lacks auctions and events while Easyfundraising only does shopping partnerships. Zeffy handles donations, raffles, events, and stores all in one platform.
🎧
ActBlue offers limited email support and Easyfundraising has no phone access. Zeffy provides unlimited email support plus live chat to help you succeed.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction and focuses on political campaigns with complex compliance features. Zeffy is 100% free for nonprofits with tools built specifically for your mission, not political fundraising.
Easyfundraising only generates passive donations through shopping partnerships and lacks direct donation forms or campaign tools. Zeffy offers complete donation management with forms, campaigns, and donor tracking at zero cost.
Unlike platforms that charge fees or focus on shopping partnerships, Zeffy provides everything nonprofits need in one place: donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero platform fees.
ActBlue takes 3.95% + $0.15 from every donation to cover their costs. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform running, so 100% of your donations reach your cause.
Yes. Easyfundraising only generates passive income through shopping partnerships and can't process direct donations. Zeffy gives you donation forms, campaign tools, and donor management to actively fundraise from your supporters.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice