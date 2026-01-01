ActBlue and Cheddar Up both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Act Blue VS Cheddar Up
ActBlue charges 4% per gift and Cheddar Up adds processing fees to every transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue only handles political donations and Cheddar Up lacks auction and raffle management. Zeffy includes everything you need for events, campaigns, and ongoing donor stewardship.
ActBlue limits support by account type and Cheddar Up only offers business hours help. Zeffy provides unlimited support whenever you need it, because your mission doesn't wait.
ActBlue charges 4% fees per donation and focuses on political campaigns, not nonprofits. Zeffy offers 100% free fundraising tools built specifically for nonprofits, so every dollar donated goes directly to your cause.
Unlike ActBlue's limited political campaign support or Cheddar Up's event organizer focus, Zeffy provides unlimited email and phone support designed specifically for nonprofit teams during regular business hours.
Zeffy includes peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and donor management in one platform. ActBlue only handles basic donations, while Cheddar Up lacks nonprofit-specific tools like recurring giving.
ActBlue charges 4% fees per donation while Cheddar Up adds card fees plus monthly charges. Zeffy is 100% free with no transaction fees, so your nonprofit keeps every dollar donated to your cause.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns in one free platform. ActBlue only handles basic donations, and Cheddar Up lacks nonprofit tools like donor management.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
