ActBlue and CAF both offer donation processing, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides the same donation tools with zero fees — no platform charges, no processing costs — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Charities Aid Foundation (CAF)
ActBlue and CAF charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
ActBlue and CAF require multiple platforms for events and sales. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one system.
ActBlue and CAF offer basic donor data collection. Zeffy provides donor management tools and email templates to nurture relationships.
ActBlue charges 4% fees and CAF charges 4% plus card fees on every donation. Zeffy operates on voluntary contributions from donors, so 100% of donations reach your cause without any platform fees.
ActBlue only handles donations and CAF focuses on grants. Zeffy gives you donations, events, memberships, online stores, and raffles in one free platform - no juggling multiple tools or paying separate fees.
ActBlue charges 4% fees on every donation, reducing funds for your cause. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar donated goes directly to your nonprofit's mission.
CAF charges transaction fees and offers tiered support based on donation volume. Zeffy provides unlimited free support and zero fees, making it perfect for small nonprofits with limited budgets.
Yes! While ActBlue and CAF focus only on donations, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and memberships - all completely free for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
