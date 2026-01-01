ActBlue and Bluefire Giving both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and receipt automation with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Act Blue VS Bluefire Giving
ActBlue takes 4% and Bluefire charges monthly fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue and Bluefire only handle donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and memberships so you don't need multiple platforms.
ActBlue and Bluefire offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your small team succeed.
Zeffy charges zero fees on donations, while ActBlue takes 3.95-4.95% from every gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Bluefire's limited business-hours support, Zeffy offers comprehensive help when you need it. Plus, we don't charge processing fees on donations, so more money goes directly to your mission.
Yes! While ActBlue and Bluefire focus only on donations, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores - all with zero platform fees. One platform for all your fundraising needs.
ActBlue charges 4% on every donation, while Bluefire costs $49/month plus processing fees. Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support us, but 100% of donations reach your cause.
Nonprofits love that Zeffy offers everything they need in one place - donations, events, raffles, memberships, and stores - all without platform fees. No more juggling multiple tools or losing money to transaction costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
