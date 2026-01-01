ActBlue and Anedot help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Act Blue VS Anedot
ActBlue and Anedot take 3-4% in fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your supporters' gifts go directly to your mission.
ActBlue and Anedot focus on donations only. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
ActBlue and Anedot limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy charges zero fees on donations, while ActBlue takes 4% per gift and Anedot charges 2.9% + $0.30. That means 100% of every donation goes directly to your cause instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no cost. Unlike Anedot, which limits phone support to higher-paying subscribers, or ActBlue's varying response times, we're here when you need us.
Yes! While ActBlue only handles political donations and Anedot requires separate software for events, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, and online stores all in one platform with zero fees.
With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of donations. If you raise $10,000, ActBlue takes $400 in fees and Anedot takes $320. That's money that could fund programs instead of platform costs.
Yes, and more. Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers. Unlike ActBlue which lacks ACH payments, we give donors flexible ways to give at zero cost to you.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
