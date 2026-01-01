Accelevents and Zoho Backstage help you manage events, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar from your fundraising events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Accelevents VS Zoho Backstage
Accelevents and Zoho Backstage charge processing fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
Accelevents and Zoho Backstage focus on event ticketing but lack auction, raffle, and donor management tools. Zeffy handles events plus all your other fundraising needs.
Accelevents and Zoho Backstage offer tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of your event size or budget.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, while Accelevents charges $7K+ plans plus card and ticket fees, and Zoho Backstage adds monthly fees on top of processing costs. You keep 100% of donations and ticket sales with Zeffy.
Yes. Zeffy offers complete event management with ticketing, donations, and registration at zero cost to your organization. Unlike competitors that charge thousands in platform fees, donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management built-in. Accelevents and Zoho Backstage lack these nonprofit essentials, forcing you to pay for multiple separate platforms to run complete fundraising events.
Zeffy gives you everything in one platform at zero cost. While Accelevents charges $7K+ plus fees and Zoho Backstage adds monthly costs on top of processing fees, Zeffy includes ticketing, donations, auctions, and raffles with no platform fees.
Not with Zeffy. You get event ticketing, donation forms, auctions, raffles, and donor management all in one place. Accelevents and Zoho Backstage lack these fundraising essentials, forcing you to pay for separate platforms.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
