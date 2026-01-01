Accelevents and Zkipster help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising results. Zeffy gives you event ticketing, registration, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Accelevents VS Zkipster
💸
Accelevents takes processing fees plus $7K+ platform costs. Zkipster charges $475/month before contact overages. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🎯
Accelevents and Zkipster focus on corporate events and guest lists. Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management built for nonprofits.
🧰
Event platforms require separate tools for donations, CRM, and newsletters. Zeffy gives you everything in one place with donor stewardship features that actually work.
Event platforms charge hefty fees that eat into your fundraising. Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, so every dollar raised goes directly to your cause instead of paying for expensive event software.
Yes! While Accelevents and Zkipster only focus on events, Zeffy provides a complete fundraising suite including donations, memberships, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all in one platform at zero cost.
Accelevents starts at $7K+ annually plus processing fees, while Zkipster costs $475+ monthly. Zeffy is completely free with no platform fees, subscription costs, or hidden charges - donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Event platforms like Accelevents and Zkipster charge thousands monthly just for guest lists and check-ins. Zeffy handles event ticketing, donations, and follow-up campaigns in one free platform, so you keep 100% of proceeds.
Event platforms lock you into expensive single-purpose tools. Zeffy grows with your nonprofit, adding auctions, memberships, peer-to-peer campaigns, and donor management as you expand - all at zero cost forever.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
