Accelevents and Mixily help you manage events, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar from your gala, auction, or community event stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Accelevents VS Mixily
💰
Accelevents and Mixily charge processing fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or 5K actually raises money for your mission.
🎯
Accelevents and Mixily focus on event management but lack auction, raffle, and donor stewardship features. Zeffy gives you complete fundraising tools.
🚀
Accelevents starts at $7K+ and Mixily requires monthly fees before you sell a single ticket. Zeffy lets you launch events immediately at zero cost.
Event platforms charge monthly fees plus processing fees on every ticket sold, eating into your fundraising revenue. Zeffy charges zero fees on tickets, donations, and all transactions, so 100% of what supporters give goes directly to your cause.
Yes. While event platforms focus only on ticketing, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, memberships, and online stores - all with zero fees and built specifically for nonprofits.
Event platforms often limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to all nonprofits through live chat, phone calls, and our help center - because we understand every nonprofit deserves excellent service regardless of size.
Event platforms charge monthly fees plus processing fees on every ticket, which can cost thousands annually. Zeffy charges zero fees on all transactions, so your nonprofit keeps 100% of ticket sales and donations.
Event platforms limit you to ticketing only. Zeffy grows with your nonprofit, offering auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and donor management - all fee-free and designed specifically for fundraising success.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice