Accelevents and Hopin help you run professional events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Accelevents VS Hopin
💰
Accelevents and Hopin charge processing fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala, auction, or fundraising event keeps every dollar raised.
⚙️
Event platforms require multiple integrations for auctions, raffles, and donations. Zeffy includes all fundraising tools in one place without technical setup.
🤝
Corporate event platforms lack donor management and stewardship features. Zeffy builds lasting relationships with built-in CRM and follow-up tools.
Event platforms charge hefty fees that eat into your fundraising. Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, so 100% of donations reach your cause. Plus, you get auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns that event platforms don't offer.
Yes! Zeffy manages ticketed events, galas, and fundraising campaigns all in one platform. Unlike event-only tools, you also get donor management, memberships, and online stores. Everything your nonprofit needs without switching between multiple expensive platforms.
Event platforms charge $7K+ annually plus 3-5% processing fees on every transaction. With Zeffy's zero-fee model, a nonprofit raising $50K keeps an extra $2,500+ yearly. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Event platforms like Accelevents and Hopin charge thousands in annual fees plus processing costs on every ticket sale. Zeffy handles your galas, fundraising events, and ticket sales with zero fees. You keep 100% of proceeds while getting donor management tools that event platforms don't offer.
Event platforms treat attendees as one-time customers, not long-term supporters. Zeffy builds lasting donor relationships by tracking giving history, managing memberships, and running year-round campaigns. Your supporter data stays connected across all fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
