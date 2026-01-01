Tiltify

P2P Campaign Platforms Features
Peer-to-Peer Fundraising ✓ ✓
Individual Fundraising Pages ✓ ✓
Team Fundraising Team Fundraising ✓ ✓
Leaderboards Leaderboards ✓ ✓
Social Sharing Tools Social Sharing Tools ✓ ✓
Fundraiser Fundraiser Management ✓ ✗
Campaign Progress Thermometer Campaign Progress Thermometer ✓ ✓

Pricing
3.49% + 49¢ card fees per gift
5% platform cut + card fees per gift
Processing fees: 3.49% + $0.49 per transaction
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction
Platform fees: 0%
Platform fees: 5%
Monthly fees: N/A None
Monthly fees: $0 No monthly fee
Value for money: N/A
Value for money: 5.0/5

Features
4/5 Peer-to-peer focused. Setup takes time; limited features outside P2P campaigns.
5/5 Gaming-first platform. Easy to use but built for streamers, not traditional nonprofits.
Donations: Basic donation collection through peer-to-peer campaigns, but limited direct donation features outside of P2P context
Donations: Tiltify focuses on gaming fundraisers with donation tools, but charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.
Ticketing: No event ticketing capabilities - 99Pledges specializes only in peer-to-peer fundraising campaigns
Ticketing: Tiltify doesn't provide event ticketing features. You'd need additional software to sell tickets for fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising: Strong peer-to-peer campaign tools with social sharing, team fundraising, and campaign customization features
Peer-to-Peer Fundraising: Tiltify specializes in gaming-focused peer-to-peer campaigns with livestream integration, but limited customization for traditional nonprofits.
Auctions: 99Pledges doesn't offer auction functionality - it's focused on peer-to-peer fundraising campaigns only
Auctions: Tiltify doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and follow-up.
Raffles: No dedicated raffle or contest functionality - focuses exclusively on pledge-based peer-to-peer campaigns
Raffles: Tiltify doesn't offer built-in raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.
Online store: No online store or merchandise selling capabilities - 99Pledges is purely a P2P fundraising platform
Online store: Tiltify doesn't include e-commerce features. You'd need third-party tools to sell merchandise alongside your gaming campaigns.
Memberships: 99Pledges focuses on peer-to-peer fundraising campaigns rather than ongoing membership management. Limited recurring payment options.
Memberships: Not available - Tiltify focuses on gaming fundraising campaigns rather than ongoing membership programs
Donor Management/CRM: Campaign-focused donor tracking. Limited CRM capabilities beyond individual campaign participant management and basic reporting.
Donor Management/CRM: Limited donor tracking focused on campaign supporters, lacks full CRM features for ongoing relationships
Emails & Newsletter: Basic email notifications to campaign supporters. No built-in newsletter tools or comprehensive donor communication features.
Emails & Newsletter: Basic email notifications to supporters, but no comprehensive newsletter or email marketing tools
Payment Processing: Processes donations through campaigns but charges 2.9% + $0.30 per transaction. No fee-free payment processing options available.
Payment Processing: Processes donations through campaigns but charges 2.9% + $0.30 per transaction. No fee-free payment processing options available.

Payment methods
Credit cards only, no bank transfers or mobile pay
Limited to cards and digital wallets, no ACH or mobile
Credit Card Payments: Supported - Accepts online credit card donations with processing fees applied to donations
Credit Card Payments: Supported - Accepts major credit cards for gaming and streaming fundraisers
Apple Pay & Google Pay: Not specified - Payment methods beyond credit cards are not clearly detailed on their platform
Apple Pay & Google Pay: Supported - Offers digital wallet payments for quick donations during streams
ACH / Bank Transfers: Not supported - 99Pledges focuses on pledge-based fundraising for schools and sports teams, not direct payment processing
ACH / Bank Transfers: Not supported - Tiltify focuses on gaming fundraising with limited payment options
Tap to Pay App: Not supported - 99Pledges is designed for online pledge campaigns, not in-person payment collection
Tap to Pay App: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
N/A
5/5
Unlimited Support: 99Pledges does not offer unlimited support - assistance is limited by plan tier
Unlimited Support: Tiltify does not offer unlimited support - support is limited based on plan tier
Phone Support / Office Hours: 99Pledges offers phone support during business hours for premium plan users
Phone Support / Office Hours: Tiltify does not provide phone support or scheduled office hours for most users
Webinars: 99Pledges provides occasional training webinars for campaign setup and best practices
Webinars: Tiltify provides educational webinars and training sessions for fundraising best practices
Help Center: 99Pledges maintains a help center with articles and guides for campaign management
Help Center: Tiltify maintains a comprehensive help center with guides, FAQs, and troubleshooting resources
Email: 99Pledges offers email support for users with questions or technical issues
Email: Tiltify offers email support through their help center contact form
Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan — phone help limited to premium users only
Nonprofit-Focused Support Team: Email-only support built for gamers and streamers, not nonprofit teams