99Pledges focuses on school fundraisers and Tiltify powers gaming charity streams, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising tools, donation pages, and event management with zero fees — so every dollar raised by your supporters stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
99 Pledges VS Tiltify
💯
99Pledges takes 3.49% + 49¢ and Tiltify takes 5% + card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team challenge keeps every dollar raised.
🧰
99Pledges limits you to basic P2P campaigns while Tiltify focuses on gaming streams. Zeffy gives you raffles, auctions, events, and donor management built for nonprofits.
☎️
99Pledges offers limited email help and Tiltify provides basic contact forms. Zeffy includes unlimited phone and email support to help your campaigns succeed.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer campaigns with no platform fees, while 99Pledges charges 3.49% + 49¢ per donation. Your supporters raise more money because every dollar goes directly to your cause, not to platform fees.
Unlike Tiltify's 5% platform fee plus card processing costs, Zeffy charges zero platform fees. Plus, Zeffy works for all nonprofits, not just gaming-focused campaigns, giving you more flexibility for your community.
Yes! While 99Pledges and Tiltify focus only on P2P campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management all in one platform. You get everything you need without paying multiple platform fees.
Zeffy is the only P2P platform that charges zero fees. While 99Pledges takes 3.49% + 49¢ and Tiltify takes 5% plus card fees, Zeffy keeps 100% of donations for your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes! Unlike 99Pledges and Tiltify that only do P2P campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management. You get one complete fundraising platform instead of paying fees to multiple providers.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
