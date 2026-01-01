99Pledges and RunSignup help you run walk-a-thons and pledge drives, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
99 Pledges VS Run Signup
99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift, RunSignup charges 4% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar for your mission.
99Pledges only handles pledge campaigns, RunSignup focuses on race registration. Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
99Pledges limits phone support to higher plans, RunSignup restricts help to premium customers. Zeffy includes unlimited support for every organization.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while 99Pledges charges 3.49% + 49¢ per donation. You keep every dollar raised and get comprehensive tools beyond just pledge campaigns - including donations, events, memberships, and donor management all in one platform.
Unlike RunSignup's 4% fees plus card processing costs, Zeffy charges zero platform fees. While RunSignup focuses mainly on race registration, Zeffy provides complete nonprofit tools - from peer-to-peer campaigns to donor CRM, online stores, and event ticketing.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no extra cost. Unlike competitors who limit support by plan level or charge for phone assistance, every Zeffy user gets full access to our expert nonprofit support team.
Zeffy charges zero platform fees while 99Pledges takes 3.49% + 49¢ per donation and RunSignup charges 4% plus card fees. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution, but you keep 100% of what's raised for your cause.
Yes, Zeffy goes beyond P2P campaigns. You get donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor CRM all in one platform. Unlike competitors focused only on campaigns or races, Zeffy covers your complete fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
