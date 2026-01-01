99Pledges and Get Movin' Fundraising help schools run peer-to-peer campaigns, but both charge fees that reduce what your school keeps. Zeffy gives you the same campaign tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your students and programs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
99 Pledges VS Get Movin Fundraising
💯
99Pledges takes 3.49% + 49¢ and Get Movin charges 7.9% per donation. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or team challenge keeps every dollar raised.
☎️
99Pledges and Get Movin offer limited email support with delays. Zeffy provides unlimited phone and email support so you get answers fast.
🎟️
99Pledges and Get Movin only handle peer-to-peer campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform.
Zeffy charges zero fees on donations, while 99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift. For a $10,000 campaign, you'd keep $10,000 with Zeffy versus $9,651 with 99Pledges. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Get Movin charges 7.9% total fees per gift, meaning a $5,000 school campaign would cost you $395 in fees. With Zeffy, you keep 100% of donations raised. Our platform also offers more fundraising options beyond just peer-to-peer campaigns.
Yes! While 99Pledges and Get Movin focus only on peer-to-peer campaigns, Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, online stores, and donor management. You get a complete fundraising toolkit without paying platform fees on any of it.
Unlike 99Pledges which only offers peer-to-peer campaigns, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, ticketing, and donor management. Most importantly, you keep 100% of donations with zero platform fees.
Get Movin charges 7.9% in fees and only handles walk/run events. Zeffy offers zero fees on all fundraising activities plus multiple campaign types beyond just peer-to-peer. Your school keeps every dollar raised for your programs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
