99Pledges and Funraisin help you run walkathons and peer-to-peer campaigns, but they charge processing fees that reduce what you raise. Zeffy gives you the same P2P tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
99 Pledges VS Funraisin
💯
99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift and Funraisin charges $120/month plus 5% fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon actually funds your mission.
🕘
99Pledges limits support to business hours and Funraisin restricts help by plan tier. Zeffy offers unlimited email support whenever you need it.
🎯
99Pledges only handles campaigns and Funraisin lacks auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything you need for year-round fundraising.
Zeffy is the only 100% free P2P platform that also handles your other fundraising needs. While 99Pledges and Funraisin only do peer-to-peer campaigns, Zeffy runs P2P alongside auctions, events, and donor management with zero platform fees.
With 99Pledges charging 3.49% + 49¢ per gift and Funraisin at $120/month + 5%, you could save thousands annually. A nonprofit raising $50,000 through P2P would pay $1,795 to 99Pledges or $4,620 to Funraisin, but keeps it all with Zeffy.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while 99Pledges charges 3.49% + 49¢ per donation. You keep every dollar raised with Zeffy, plus get comprehensive tools for auctions, raffles, and events that 99Pledges doesn't offer.
Unlike Funraisin's $120/month + 5% fees, Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. You get all the P2P tools plus ticketing, online stores, and membership management that Funraisin lacks.
Yes! While 99Pledges and Funraisin focus only on P2P campaigns, Zeffy is your all-in-one platform. Run peer-to-peer campaigns alongside auctions, raffles, event ticketing, online stores, and donor management - all with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice