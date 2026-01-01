99Pledges and DonorDrive help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you everything you need for walkathons, charity runs, and community fundraising — with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
99 Pledges VS Donordrive
99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift and DonorDrive charges 5% + card fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team fundraiser keeps every dollar for your mission.
99Pledges and DonorDrive only handle peer-to-peer campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, event tickets, and online stores so you can run all your fundraising from one platform.
99Pledges limits support to business hours and DonorDrive restricts help by plan level. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need assistance.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero platform fees, while 99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift. For a $10,000 campaign, that's $349+ in fees you keep with Zeffy. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
DonorDrive charges 5% platform fees plus card processing costs, eating into your fundraising results. Zeffy charges zero platform fees and offers the same peer-to-peer tools, plus ticketing, auctions, and donor management all in one place.
Yes! Unlike 99Pledges and DonorDrive that focus only on P2P campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. Run all your fundraising activities on one platform without paying multiple fees.
Zeffy charges zero platform fees while 99Pledges takes 3.49% + 49¢ and DonorDrive takes 5%. For a $5,000 P2P campaign, you keep $175-250 more with Zeffy. Plus, you get peer-to-peer, events, auctions, and donor management in one place.
Yes! While 99Pledges and DonorDrive only handle P2P campaigns, Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. Run your walkathon, gala, and silent auction on one platform without juggling multiple tools or fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
