99Pledges focuses on schools and teams while CauseMatch serves nonprofits with peer-to-peer campaigns, but both charge fees that reduce your fundraising results. Zeffy offers peer-to-peer fundraising tools, donation forms, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
99 Pledges VS Cause Match
💯
99Pledges takes 3.49% plus 49¢ per gift and CauseMatch cuts 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your team fundraisers keep every dollar they raise.
☎️
99Pledges and CauseMatch offer limited email support with poor ratings. Zeffy provides unlimited phone and email support to help your campaigns succeed.
🧰
99Pledges and CauseMatch only handle peer-to-peer campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero platform fees, while 99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift. Plus, Zeffy offers complete fundraising tools beyond just peer-to-peer campaigns - including events, auctions, and donor management all in one platform.
CauseMatch charges a 5% platform fee plus card processing fees, eating into your donations. Zeffy charges nothing - donors can optionally leave a voluntary contribution. You also get unlimited support and a full suite of fundraising tools, not just peer-to-peer campaigns.
Yes! While 99Pledges and CauseMatch focus mainly on peer-to-peer campaigns, Zeffy provides a complete fundraising platform. Run events, auctions, raffles, sell memberships, manage donors, and process all types of donations - all with zero fees.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. 99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift, and CauseMatch charges 5% plus card fees. Plus, you get unlimited support and a complete fundraising platform, not just peer-to-peer tools.
Absolutely! Unlike 99Pledges and CauseMatch that focus only on peer-to-peer campaigns, Zeffy handles events, auctions, raffles, memberships, online stores, and donor management. Run all your fundraising activities in one place with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
