99Pledges and Boosterthon help schools run peer-to-peer campaigns, but both charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you the same campaign tools — donation tracking, progress sharing, and mobile giving — with zero fees so your school keeps 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
99 Pledges VS Boosterthon
💯
99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift and Boosterthon charges up to 46% in fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or fun run keeps every dollar raised.
🧰
99Pledges only handles peer-to-peer campaigns while Boosterthon limits you to fun runs. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
📞
99Pledges offers limited phone support for premium accounts only and Boosterthon ties support to campaign packages. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
While 99Pledges charges 5% platform fees plus 3.49% + 49¢ card fees and Boosterthon takes up to 46% of funds raised, Zeffy is completely free. Your nonprofit keeps 100% of donations, with donors having the option to leave voluntary contributions to support our platform.
Yes! Zeffy proves that effective P2P fundraising doesn't require expensive fees. You get full campaign tools, unlimited fundraisers, social sharing features, and payment processing at zero cost. Small nonprofits can finally compete without losing precious funds to platform fees.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while 99Pledges charges 5% on all funds raised plus 3.49% + 49¢ card fees. Your nonprofit keeps every dollar donated, and donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Unlike Boosterthon's expensive fun run events with fees up to 46%, Zeffy provides free peer-to-peer campaign tools that work year-round. Create unlimited campaigns, accept all payment types, and engage supporters without losing nearly half your funds to fees.
Zeffy eliminates the biggest barrier for small nonprofits: high fees. While competitors charge 5-46% in fees, Zeffy is completely free. You get full fundraising capabilities, unlimited campaigns, and keep 100% of donations to fund your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
