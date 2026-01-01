99Pledges and Anython help you run activity-based fundraising campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
99 Pledges VS Anython
99Pledges takes 3.49% + 49¢ and Anython charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or challenge campaign keeps every dollar raised.
99Pledges and Anython offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited help through live chat, phone calls, and personalized onboarding.
99Pledges and Anython only handle peer-to-peer campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management so you can run all fundraising from one place.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero platform fees, while 99Pledges charges 3.49% + 49¢ per gift. For a $10,000 campaign, you'd lose $379 to fees with 99Pledges but keep every dollar with Zeffy.
Unlike Anython's 2.9% + 30¢ fees that reduce your fundraising revenue, Zeffy charges zero platform fees. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform without affecting your cause's funds.
Yes! While 99Pledges and Anython focus only on P2P campaigns, Zeffy offers donations, events, memberships, online stores, auctions, and raffles - all with zero fees. One platform for all your fundraising needs.
Zeffy eliminates platform fees entirely while 99Pledges takes 3.49% + 49¢ per gift. Your $5,000 walk-a-thon keeps every dollar raised instead of losing $224 to fees. Plus, you get full fundraising tools beyond just P2P campaigns.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while 99Pledges and Anython restrict phone support to premium users only. Get help setting up campaigns, troubleshooting issues, or training your team without paying extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
