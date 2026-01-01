32auctions and Jumblebee help you run silent auctions, but they charge fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
32auctions VS Jumblebee
32auctions charges 3% + $0.30 per transaction and Jumblebee takes 5% + VAT + card fees. Zeffy charges zero fees, so every winning bid goes directly to your mission.
32auctions and Jumblebee only run auctions. Zeffy handles auctions plus donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
32auctions and Jumblebee offer limited email support during business hours. Zeffy provides unlimited support, live training, and a dedicated success team whenever you need help.
Zeffy offers 100% free auction hosting with no platform fees, transaction costs, or hidden charges. Unlike 32auctions (3% + $0.30 per transaction) or Jumblebee (5% + VAT + card fees), you keep every dollar raised. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes! While 32auctions and Jumblebee only handle auctions, Zeffy provides a complete fundraising toolkit. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and operate an online store - all with zero fees. One platform handles all your fundraising needs.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus a comprehensive help center. Unlike 32auctions and Jumblebee's limited business-hour support, we're here when you need us most - before, during, and after your events.
With 32auctions charging 3% + $0.30 per transaction and Jumblebee taking 5% + VAT + card fees, a $10,000 auction could cost you $300-500+ in platform fees. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar raised. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus weekend emergency support for live events. Unlike 32auctions and Jumblebee's limited business-hour support, we're available when your auction is actually happening.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
