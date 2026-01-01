32auctions VS Galabid

32auctions and Galabid help you run silent auctions, but both charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
32auctions charges 3% + $0.30 per transaction plus monthly fees, while Galabid takes 5% + card fees. Zeffy charges zero platform fees, so every winning bid goes directly to your cause.
32auctions and Galabid limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help setting up your auction or managing bids.
32auctions only handles auctions, while Galabid lacks raffles and peer-to-peer tools. Zeffy combines auctions with donations, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, subscription costs, or cuts from your donations. Unlike auction platforms that charge 3-5% plus card fees, Zeffy keeps every dollar for your cause while providing auctions, donations, ticketing, and more in one platform.
Yes, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including auctions, raffles, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, and donation forms. You won't need multiple platforms like you would with auction-only tools that limit your fundraising options.
Zeffy is completely free with no monthly subscriptions, platform cuts, or hidden fees. Auction platforms typically charge 3-5% plus card processing fees, meaning a $10,000 fundraiser could cost you $300-500. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited support through email, live chat, and phone during business hours, plus extensive help resources. Unlike auction platforms that limit support to business hours only, we're here when you need us most.
Zeffy grows with your organization. While auction-only platforms limit you to bidding events, Zeffy offers auctions, donations, memberships, peer-to-peer campaigns, and more. No need to juggle multiple platforms as your fundraising evolves.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
