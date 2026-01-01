Enchères

Auctions Platforms Features
Easy Upload of Auction Items Mobile & Online Bidding (Silent + Live) Automatic Payment/Checkout for Winners Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking
Custom Branding & Auction Page Sharing Reporting & Exportable Winner/Payment Data In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout)

Pricing
N/A
Card fees + platform cut on winning bids
5%
card fees on winning bids
Processing fees
3.49% + $0.49
per transaction; Stripe: 2.9% + $0.30 per transaction (or lower with non-profit discount)
2.9% + $0.30
per transaction in Stripe or PayPal processing fees (approximate)
Platform fees
2.9% + $0.40
per online payment or donation (32auctions transaction fee, in addition to Stripe or PayPal fees)
5%
performance fee on winning online/mobile auction bids only (traditional silent/live auctions have no platform fee)
Monthly fees
N/A
pricing is per-auction, not monthly subscription
$0
no monthly or subscription fees
Value for money
4.0
4.9

Features
4.0/5
Auction-focused tool. Requires separate software for raffles, donations, ticketing, and email marketing.
4.8/5
Streamlined auction platform. Does one thing well, but you'll need other tools for raffles, donations, and ticketing.
Donations
32auctions doesn't offer donation collection features - you'll need a separate platform to accept general donations from supporters
BiddingOwl doesn't offer standalone donation functionality - it's focused specifically on auction-based fundraising only.
Ticketing
32auctions lacks event ticketing capabilities - no way to sell tickets for galas or fundraising events through their platform BiddingOwl doesn't provide event ticketing features - it's focused on auction bidding rather than ticket sales management. Peer-to-Peer Fundraising
32auctions doesn't provide peer-to-peer fundraising tools - supporters can't create their own fundraising pages
BiddingOwl doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - it focuses on centralized auction events only. Auctions
32auctions offers online auction hosting with bidding features, but charges processing fees that eat into your fundraising proceeds
BiddingOwl offers online auction hosting with bidding management, item cataloging, and payment processing for fundraising events.
Raffles
32auctions doesn't offer raffle management features - you'll need additional software to run raffles alongside auctions BiddingOwl doesn't offer raffle functionality - it's designed specifically for auction-style bidding rather than raffle draws.
Online store
32auctions lacks online store functionality - no way to sell merchandise or products outside of auction format
BiddingOwl doesn't include online store capabilities - it's built specifically for auction formats rather than direct sales. Memberships
32auctions doesn't offer membership management features. You'll need separate software to track and manage your member database.
BiddingOwl focuses on auction events rather than ongoing membership management. Limited member database features. Donor Management/CRM
Limited donor tracking focused only on auction bidding history. No comprehensive donor relationship management or giving tracking.
Limited donor tracking focused on auction bidders. Lacks comprehensive donor relationship management features. Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. You'll need to export bidder data and use separate email software for follow-up campaigns.
Basic email notifications for auction updates. No comprehensive email marketing or newsletter tools. Payment Processing
Processes payments through Stripe with standard transaction fees. Additional payment gateway fees apply on top of platform costs.
Processes payments through Stripe with standard transaction fees. Additional payment gateway fees apply on top of platform costs. Payment methods
Credit cards only, no modern payment options
Credit cards only, no digital wallets or ACH
Credit Card Payments
Supported - Accepts credit card payments for auction bids and purchases
Supported - Accepts major credit cards for auction payments with processing fees
Apple Pay & Google Pay
Not specified - Payment methods beyond credit cards not clearly detailed
Not supported - Limited to traditional credit card processing methods
ACH / Bank Transfers
Not supported - 32auctions focuses on auction bidding, not direct payment processing
Not supported - BiddingOwl focuses on auction bidding, not direct bank transfers
Tap to Pay App
Not supported - 32auctions is web-based auction platform without mobile payment app
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available Customer Support
4.0/5
4.8/5
Unlimited Support
32auctions limits support to business hours only
BiddingOwl offers limited support hours with response times varying by plan level
Phone Support / Office Hours
32auctions offers phone support during standard business hours
BiddingOwl provides phone support during standard business hours for premium users

Webinars
32auctions offers occasional training webinars for auction setup
BiddingOwl offers occasional training webinars for auction setup and best practices
Help Center
32auctions has a basic help center with setup guides
BiddingOwl maintains a help center with articles and guides for auction management
Email
32auctions provides email support during business hours
BiddingOwl provides email support for technical questions and account assistance
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours with basic help resources
Support access varies by plan with phone help limited to premium users

<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Customer Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.0/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.8/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unlimited Support</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">32auctions limits support to business hours only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">BiddingOwl offers limited support hours with response times varying by plan level</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">32auctions offers phone support during standard business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">BiddingOwl provides phone support during standard business hours for premium users</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">32auctions offers occasional training webinars for auction setup</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">BiddingOwl offers occasional training webinars for auction setup and best practices</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">32auctions has a basic help center with setup guides</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">BiddingOwl maintains a help center with articles and guides for auction management</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">32auctions provides email support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">BiddingOwl provides email support for technical questions and account assistance</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Email and phone support during business hours with basic help resources</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access varies by plan with phone help limited to premium users</p></div></div></div></div></div></div>