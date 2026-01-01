32auctions and Auctria both help you run silent auction fundraisers, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
32auctions VS Auctria
32auctions and Auctria take 3% plus card fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
32auctions and Auctria only handle auctions. Zeffy lets you run auctions, raffles, sell tickets, and collect donations all in one place without juggling multiple tools.
32auctions and Auctria limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support plus live chat, so you get help when your event needs it most.
Zeffy provides unlimited email support and live chat help whenever you need it, not just during business hours. While 32auctions and Auctria limit support to standard hours, our team helps you succeed around the clock at no extra cost.
Zeffy gives you everything in one place. Run auctions, accept donations, sell tickets, manage memberships, and launch peer-to-peer campaigns. 32auctions and Auctria only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms and pay separate fees for each tool.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees or transaction costs. Unlike 32auctions and Auctria that charge 3% + $0.30 per transaction, you keep every dollar raised. Plus, you get auctions, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Yes! While 32auctions and Auctria focus mainly on auctions, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, sell event tickets, accept donations, manage memberships, and launch peer-to-peer campaigns. No need for multiple platforms or extra fees.
Zeffy is completely free with no platform fees, transaction costs, or monthly charges. 32auctions and Auctria both take 3% plus $0.30 from every transaction. On a $10,000 auction, you'd pay $330 in fees with them but $0 with Zeffy. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
