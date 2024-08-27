Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Toutes les autres histoires
27 août 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Grâce à Zeffy, TCI Works a économisé 500 dollars en frais, ce qui lui a donné la marge nécessaire pour former davantage de demandeurs d'emploi.

Montant collecté
$9700
Montant épargné
$488
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de TCI Works

Depuis près de 60 ans, TCI Works aide les habitants de Caroline du Nord de la région de Rocky Mount souffrant de handicaps ou de désavantages à se préparer et à obtenir des emplois stables. 

"TCI se consacre à l'amélioration de la vie des personnes handicapées ou désavantagées par le biais de l'évaluation du travail, de la formation professionnelle et du placement. Pour ce faire, elle fournit des services d'externalisation aux entreprises et à l'industrie".

TCI Works s'associe à l'industrie locale pour des travaux de production et de fabrication, offrant aux demandeurs d'emploi une formation pratique dans plusieurs secteurs, afin de créer une communauté "où chaque individu peut libérer tout son potentiel en développant un sentiment d'appartenance et en contribuant de manière significative à la société".

"Dans la tapisserie de l'histoire mouvementée de TCI Works, un fil conducteur reste constant : la conviction inébranlable que chaque individu, quelles que soient ses capacités ou les circonstances, mérite une chance de briller. Site web de TCI Works

Contexte

En 1966, un groupe de familles dirigé par Ben Greenberg s'est réuni pour ouvrir la voie aux enfants handicapés. Ils ont transformé un entrepôt de Rocky Mount, en Caroline du Nord, en un espace de formation destiné à autonomiser les demandeurs d'emploi handicapés.

Aujourd'hui, TCI Works dispose d'un grand espace de fabrication où les employés handicapés peuvent obtenir des emplois qualifiés dans le domaine de la fabrication. TCI Works propose également des programmes de jour pour les voisins souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement, en travaillant avec eux sur des compétences telles que l'auto-assistance, la socialisation et la formation préprofessionnelle. Les participants aux programmes de jour ont la possibilité de faire du bénévolat dans des programmes communautaires, de suivre des cours d'éducation de base pour adultes ou de suivre une formation professionnelle. D'autres programmes aident les lycéens handicapés à trouver du travail ou soutiennent les employés handicapés à temps plein dans leur travail.

TCI propose également une formation professionnelle à l'ensemble de la communauté, en aidant toute personne souhaitant être guidée dans la définition de ses objectifs, l'acquisition de nouvelles compétences et la candidature à un emploi. Ils travaillent avec les demandeurs d'emploi dès le début de la recherche d'un emploi, en fournissant des évaluations professionnelles et un accompagnement à l'emploi afin de mettre les personnes en relation avec l'emploi qui leur convient le mieux. Ce soutien holistique aide les personnes que d'autres pourraient négliger ou sous-estimer à atteindre leur plein potentiel.

$488
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Après des décennies de travail avec des donateurs, des partenaires gouvernementaux et des entreprises privées, TCI Works n'avait pas trouvé la plateforme de collecte de fonds idéale. Ils ont fini par opter pour une société de traitement des paiements par l'intermédiaire de leur banque locale, et les frais ont suivi.

Lisa Couturier, responsable du développement commercial chez TCI Works, a déclaré qu'elle ne savait pas exactement à combien s'élevaient les frais de traitement des paiements, mais qu'ils constituaient une ponction frustrante sur les ressources de TCI Works.

"En tant qu'organisation à but non lucratif, chaque dollar perdu ou dépensé nous prive de nos programmes d'aide aux personnes handicapées. Lisa Couturier

Le commerçant a prélevé des frais de service "exorbitants" qui auraient pu être consacrés à la formation de personnes ayant besoin d'un coup de pouce pour se remettre sur pied. Au lieu de cela, TCI Works a dû remettre ces fonds pour avoir le privilège de collecter l'argent qu'elle avait déjà recueilli. M. Couturier estime qu'il est injuste que ce soient les bénéficiaires des programmes de TCI Works qui en pâtissent.

"Plus nous dépensons d'argent pour les frais, moins nous avons d'argent pour les clients de notre programme de jour de soutien à long terme. Nous nous efforçons d'améliorer leur vie sur le plan social, émotionnel et mental et de leur permettre de choisir de gagner de l'argent par eux-mêmes lorsqu'ils sont ici." Lisa Couturier

La solution 100% gratuite

Mme Couturier a fait des recherches sur de nombreuses plateformes de collecte de fonds, mais elle ne cessait de trouver des frais cachés lorsqu'elle creusait les petits caractères. Il ne semblait pas que les besoins de TCI Works soient si difficiles à satisfaire. TCI Works voulait une plateforme sans frais ou avec des frais minimes, facile à naviguer et offrant quelques automatisations faciles. 

Après avoir vu tant de sites avec des frais cachés, Mme Couturier s'est renseignée avant de s'inscrire à Zeffy. Lorsqu'elle a découvert que les affirmations de Zeffy n'étaient pas trop belles pour être vraies - que la plateforme était vraiment gratuite -, TCI Works a décidé de l'essayer.

"En faisant des recherches, j'ai découvert Zeffy. Je me suis inscrite à un webinaire, j'ai lu des commentaires et j'ai été très satisfaite de l'assistance, de la convivialité de la plateforme et du fait que nous pouvions réellement créer les formulaires pour TCI." Lisa Couturier

Caractéristiques utilisées

Dons

Facilitez les dons grâce à des formulaires personnalisables.

Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.

Commencer

Campagnes pair-à-pair

Aidez votre communauté à collecter des fonds pour vous.

Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.

Commencer

Billetterie

Vendez et gérez les billets pour vos événements.

Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.

Commencer

eCommerce

Ouvrez une boutique en ligne pour votre association.

Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.

Commencer

Tombolas et loteries

Organisez une tombola lors de votre prochain événement.

Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.

Commencer

Encans

Rassemblez et surveillez les offres pour vos articles, sans frais.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.

Commencer

Adhésions

Transformez vos sympathisants en membres

Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.

Commencer

Gestion des donateurs

Gérez et engagez vos donateurs.

Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.

Commencer

Résultats

Dans le cadre du webinaire auquel elle a participé pour ses recherches, Mme Couturier a créé son premier formulaire de don dans Zeffy. L'animateur du webinaire lui a montré, ainsi qu'à quelques autres personnes, comment définir des autorisations spécifiques. Elle a pu personnaliser le formulaire de manière à ce que tous les dirigeants de TCI puissent accéder à la partie arrière du formulaire, mais que seuls le directeur financier et le président de TCI puissent réellement accéder aux fonds collectés. Mme Couturier a été ravie de la facilité du processus et de l'accessibilité de la formation et de l'assistance de Zeffy, le tout gratuitement. 

"La facilité avec laquelle les fonds sont déposés automatiquement une fois par mois a été une autre grande capacité à créer plus d'efficacité et d'efficience pour notre équipe. L'équipe d'assistance a continué à vérifier que j'avais bien compris et qu'il n'y avait pas de problème. Ensuite, on m'a montré toutes les autres façons d'utiliser la plateforme en dehors de nos collectes de fonds." Lisa Couturier

Zeffy a aidé Couturier à mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) pour suivre les donateurs et partager le message sur l'excellent travail réalisé par TCI. Les campagnes et les événements sont ainsi devenus beaucoup plus simples à organiser. Mais rendre la vie des employés de TCI Works un peu plus facile sur le plan administratif n'était qu'un avantage secondaire. Le véritable avantage que Couturier a trouvé à travailler avec Zeffy est que TCI a été en mesure de fournir des services plus complets à ses clients.

"L'utilisation de Zeffy permet à l'organisation de s'adapter au siècle actuel et d'économiser de l'argent afin que TCI puisse poursuivre sa mission, qui est d'améliorer la vie des personnes handicapées. Lisa Couturier
Faire un don pour soutenir TCI Works

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
Saviez-vous que
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.