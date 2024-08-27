Grâce à Zeffy, TCI Works a économisé 500 dollars en frais, ce qui lui a donné la marge nécessaire pour former davantage de demandeurs d'emploi.

Depuis près de 60 ans, TCI Works aide les habitants de Caroline du Nord de la région de Rocky Mount souffrant de handicaps ou de désavantages à se préparer et à obtenir des emplois stables.
"TCI se consacre à l'amélioration de la vie des personnes handicapées ou désavantagées par le biais de l'évaluation du travail, de la formation professionnelle et du placement. Pour ce faire, elle fournit des services d'externalisation aux entreprises et à l'industrie".
TCI Works s'associe à l'industrie locale pour des travaux de production et de fabrication, offrant aux demandeurs d'emploi une formation pratique dans plusieurs secteurs, afin de créer une communauté "où chaque individu peut libérer tout son potentiel en développant un sentiment d'appartenance et en contribuant de manière significative à la société".
"Dans la tapisserie de l'histoire mouvementée de TCI Works, un fil conducteur reste constant : la conviction inébranlable que chaque individu, quelles que soient ses capacités ou les circonstances, mérite une chance de briller. Site web de TCI Works
Contexte
En 1966, un groupe de familles dirigé par Ben Greenberg s'est réuni pour ouvrir la voie aux enfants handicapés. Ils ont transformé un entrepôt de Rocky Mount, en Caroline du Nord, en un espace de formation destiné à autonomiser les demandeurs d'emploi handicapés.
Aujourd'hui, TCI Works dispose d'un grand espace de fabrication où les employés handicapés peuvent obtenir des emplois qualifiés dans le domaine de la fabrication. TCI Works propose également des programmes de jour pour les voisins souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement, en travaillant avec eux sur des compétences telles que l'auto-assistance, la socialisation et la formation préprofessionnelle. Les participants aux programmes de jour ont la possibilité de faire du bénévolat dans des programmes communautaires, de suivre des cours d'éducation de base pour adultes ou de suivre une formation professionnelle. D'autres programmes aident les lycéens handicapés à trouver du travail ou soutiennent les employés handicapés à temps plein dans leur travail.
TCI propose également une formation professionnelle à l'ensemble de la communauté, en aidant toute personne souhaitant être guidée dans la définition de ses objectifs, l'acquisition de nouvelles compétences et la candidature à un emploi. Ils travaillent avec les demandeurs d'emploi dès le début de la recherche d'un emploi, en fournissant des évaluations professionnelles et un accompagnement à l'emploi afin de mettre les personnes en relation avec l'emploi qui leur convient le mieux. Ce soutien holistique aide les personnes que d'autres pourraient négliger ou sous-estimer à atteindre leur plein potentiel.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Après des décennies de travail avec des donateurs, des partenaires gouvernementaux et des entreprises privées, TCI Works n'avait pas trouvé la plateforme de collecte de fonds idéale. Ils ont fini par opter pour une société de traitement des paiements par l'intermédiaire de leur banque locale, et les frais ont suivi.
Lisa Couturier, responsable du développement commercial chez TCI Works, a déclaré qu'elle ne savait pas exactement à combien s'élevaient les frais de traitement des paiements, mais qu'ils constituaient une ponction frustrante sur les ressources de TCI Works.
"En tant qu'organisation à but non lucratif, chaque dollar perdu ou dépensé nous prive de nos programmes d'aide aux personnes handicapées. Lisa Couturier
Le commerçant a prélevé des frais de service "exorbitants" qui auraient pu être consacrés à la formation de personnes ayant besoin d'un coup de pouce pour se remettre sur pied. Au lieu de cela, TCI Works a dû remettre ces fonds pour avoir le privilège de collecter l'argent qu'elle avait déjà recueilli. M. Couturier estime qu'il est injuste que ce soient les bénéficiaires des programmes de TCI Works qui en pâtissent.
"Plus nous dépensons d'argent pour les frais, moins nous avons d'argent pour les clients de notre programme de jour de soutien à long terme. Nous nous efforçons d'améliorer leur vie sur le plan social, émotionnel et mental et de leur permettre de choisir de gagner de l'argent par eux-mêmes lorsqu'ils sont ici." Lisa Couturier
La solution 100% gratuite
Mme Couturier a fait des recherches sur de nombreuses plateformes de collecte de fonds, mais elle ne cessait de trouver des frais cachés lorsqu'elle creusait les petits caractères. Il ne semblait pas que les besoins de TCI Works soient si difficiles à satisfaire. TCI Works voulait une plateforme sans frais ou avec des frais minimes, facile à naviguer et offrant quelques automatisations faciles.
Après avoir vu tant de sites avec des frais cachés, Mme Couturier s'est renseignée avant de s'inscrire à Zeffy. Lorsqu'elle a découvert que les affirmations de Zeffy n'étaient pas trop belles pour être vraies - que la plateforme était vraiment gratuite -, TCI Works a décidé de l'essayer.
"En faisant des recherches, j'ai découvert Zeffy. Je me suis inscrite à un webinaire, j'ai lu des commentaires et j'ai été très satisfaite de l'assistance, de la convivialité de la plateforme et du fait que nous pouvions réellement créer les formulaires pour TCI." Lisa Couturier
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Gestion des donateurs

Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
Dans le cadre du webinaire auquel elle a participé pour ses recherches, Mme Couturier a créé son premier formulaire de don dans Zeffy. L'animateur du webinaire lui a montré, ainsi qu'à quelques autres personnes, comment définir des autorisations spécifiques. Elle a pu personnaliser le formulaire de manière à ce que tous les dirigeants de TCI puissent accéder à la partie arrière du formulaire, mais que seuls le directeur financier et le président de TCI puissent réellement accéder aux fonds collectés. Mme Couturier a été ravie de la facilité du processus et de l'accessibilité de la formation et de l'assistance de Zeffy, le tout gratuitement.
"La facilité avec laquelle les fonds sont déposés automatiquement une fois par mois a été une autre grande capacité à créer plus d'efficacité et d'efficience pour notre équipe. L'équipe d'assistance a continué à vérifier que j'avais bien compris et qu'il n'y avait pas de problème. Ensuite, on m'a montré toutes les autres façons d'utiliser la plateforme en dehors de nos collectes de fonds." Lisa Couturier
Zeffy a aidé Couturier à mettre en place un système de gestion de la relation client (CRM) pour suivre les donateurs et partager le message sur l'excellent travail réalisé par TCI. Les campagnes et les événements sont ainsi devenus beaucoup plus simples à organiser. Mais rendre la vie des employés de TCI Works un peu plus facile sur le plan administratif n'était qu'un avantage secondaire. Le véritable avantage que Couturier a trouvé à travailler avec Zeffy est que TCI a été en mesure de fournir des services plus complets à ses clients.
"L'utilisation de Zeffy permet à l'organisation de s'adapter au siècle actuel et d'économiser de l'argent afin que TCI puisse poursuivre sa mission, qui est d'améliorer la vie des personnes handicapées. Lisa Couturier