Grâce à Zeffy, TCI Works a économisé 500 dollars en frais, ce qui lui a donné la marge nécessaire pour former davantage de demandeurs d'emploi.

Mission de TCI Works

Depuis près de 60 ans, TCI Works aide les habitants de Caroline du Nord de la région de Rocky Mount souffrant de handicaps ou de désavantages à se préparer et à obtenir des emplois stables.

"TCI se consacre à l'amélioration de la vie des personnes handicapées ou désavantagées par le biais de l'évaluation du travail, de la formation professionnelle et du placement. Pour ce faire, elle fournit des services d'externalisation aux entreprises et à l'industrie".

TCI Works s'associe à l'industrie locale pour des travaux de production et de fabrication, offrant aux demandeurs d'emploi une formation pratique dans plusieurs secteurs, afin de créer une communauté "où chaque individu peut libérer tout son potentiel en développant un sentiment d'appartenance et en contribuant de manière significative à la société".

"Dans la tapisserie de l'histoire mouvementée de TCI Works, un fil conducteur reste constant : la conviction inébranlable que chaque individu, quelles que soient ses capacités ou les circonstances, mérite une chance de briller. Site web de TCI Works

Contexte

En 1966, un groupe de familles dirigé par Ben Greenberg s'est réuni pour ouvrir la voie aux enfants handicapés. Ils ont transformé un entrepôt de Rocky Mount, en Caroline du Nord, en un espace de formation destiné à autonomiser les demandeurs d'emploi handicapés.

Aujourd'hui, TCI Works dispose d'un grand espace de fabrication où les employés handicapés peuvent obtenir des emplois qualifiés dans le domaine de la fabrication. TCI Works propose également des programmes de jour pour les voisins souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement, en travaillant avec eux sur des compétences telles que l'auto-assistance, la socialisation et la formation préprofessionnelle. Les participants aux programmes de jour ont la possibilité de faire du bénévolat dans des programmes communautaires, de suivre des cours d'éducation de base pour adultes ou de suivre une formation professionnelle. D'autres programmes aident les lycéens handicapés à trouver du travail ou soutiennent les employés handicapés à temps plein dans leur travail.

TCI propose également une formation professionnelle à l'ensemble de la communauté, en aidant toute personne souhaitant être guidée dans la définition de ses objectifs, l'acquisition de nouvelles compétences et la candidature à un emploi. Ils travaillent avec les demandeurs d'emploi dès le début de la recherche d'un emploi, en fournissant des évaluations professionnelles et un accompagnement à l'emploi afin de mettre les personnes en relation avec l'emploi qui leur convient le mieux. Ce soutien holistique aide les personnes que d'autres pourraient négliger ou sous-estimer à atteindre leur plein potentiel.