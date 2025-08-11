Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
11 août 2025
Peer-to-peer
Dons en ligne

Sustainable Princeton a économisé plus de 700 dollars en frais de scolarité - voici comment

Montant collecté
$14,674
Montant épargné
$740
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de Sustainable Princeton

L'équipe de Sustainable Princeton a pour mission de faire de Princeton, dans le New Jersey, un modèle de considération écologique et de pratiques durables. Elle produit du matériel éducatif, des propositions de politiques méticuleusement étudiées et met en relation les citoyens intéressés avec les ressources disponibles dans toute la ville. Sustainable Princeton travaille avec les entreprises, les habitants et les autorités locales pour protéger leur écosystème et construire une ville plus résiliente. 

Notre vision est que Princeton serve de ville modèle qui évalue chaque action à travers le prisme de la durabilité, garantissant un environnement sain, une économie forte et le bien-être de tous les membres de la communauté, aujourd'hui et à l'avenir. - Sustainable Princeton

Contexte

En 2012, un groupe d'habitants de Princeton s'est transformé en activistes, fondant Sustainable Princeton pour éduquer leurs voisins et plaider en faveur du changement dans leur ville. Au cours des années qui ont suivi, Sustainable Princeton et ses partisans sont devenus une autorité de confiance sur la vie durable à Princeton. En 2019, Sustainable Princeton a travaillé aux côtés des résidents, des entreprises et du gouvernement local pour créer un plan d'action climatique de la ville qui sert de feuille de route à la communauté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sur son site web, Sustainable Princeton propose des ressources pour aider les habitants de Princeton à agir. On y trouve des explications et des ressources sur l'installation de panneaux solaires, l'évaluation de l'empreinte carbone et le choix entre plantes indigènes et plantes invasives pour le jardin. L'organisation a encouragé les habitants de Princeton à repenser la manière dont ils améliorent leurs maisons, se déplacent en ville, achètent leur nourriture et nettoient leur jardin. 

Si l'on a l'impression qu'ils ont beaucoup à faire, c'est parce que c'est le cas. Sustainable Princeton s'efforce de construire une ville plus résiliente dans l'ensemble, afin que sa communauté soit en mesure de faire face aux effets du changement climatique dans les années à venir.

$740
sauvée avec Zeffy
1 jardinière de descente d'eau

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Essayer de faire évoluer la culture politique et populaire sur autant de fronts demande beaucoup de temps et d'efforts de la part d'un grand nombre de personnes très passionnées. Il faut également beaucoup de fonds pour mettre à jour les infrastructures, publier du matériel pédagogique et rester en contact avec les représentants locaux. 

Sustainable Princeton a essayé d'utiliser PayPal, Eventbrite et Kindful pour collecter les fonds dont elle avait besoin, mais elle a trouvé ces trois plateformes insuffisantes. D'une part, ces trois plateformes étaient assorties de frais excessifs. D'autre part, elles n'en valaient tout simplement pas la peine. Compte tenu des frais qu'elle payait pour avoir accès à ses fonds, Becca Goldman, coordinatrice opérationnelle, s'attendait à mieux.

"Nous payions une part importante des fonds collectés pour une plateforme qui avait constamment des problèmes et avec laquelle il était souvent difficile de travailler", explique Becca. 

Le backend des trois programmes était peu pratique et il était difficile de contacter le service clientèle. Ces deux facteurs combinés étaient régulièrement frustrants pour le personnel de Sustainable Princeton, sans compter les pannes constantes. 

"Notre ancien logiciel disposait d'une fonction de reporting qui, en théorie, nous aidait à segmenter nos donateurs, mais les rapports contenaient souvent des informations erronées", explique Becca. 

Les registres indiquant qui a donné combien et quand pouvaient être erronés, ce qui affectait gravement la gestion des donateurs. Becca devait examiner chaque dossier "ligne par ligne" pour s'assurer que son prétendu système automatisé captait toutes les informations qu'il était censé capturer. 

Parfois, ces pépins entraînaient des problèmes de billetterie. Pour chaque événement à billet, Becca recevait de nombreux appels téléphoniques et courriels de personnes qui n'avaient pas pu finaliser l'achat d'un billet. 

"Je dois imaginer que d'autres ont abandonné sans prendre la peine de tendre la main. Je me suis toujours demandé combien de personnes avaient été dissuadées par un processus d'achat difficile", explique Becca.

Les designs disponibles pour les campagnes n'étaient pas non plus à la hauteur des standards de Sustainable Princeton. Les plateformes limitaient les choix esthétiques pour les formulaires de don. Tous les formulaires se ressemblaient, et le choix des polices de caractères et la conception des pages n'étaient pas assez flexibles. "De plus, les formulaires ne bénéficiaient pas d'une conception Web réactive, ce qui les rendait à la fois laids et difficiles à visualiser sur les écrans de téléphone", explique Becca.

La solution 100% gratuite

Heureusement, l'équipe de Sustainable Princeton avait des contacts dans d'autres organisations qui avaient fait face à ces mêmes problèmes et les avaient surmontés. Le Conseil des arts de Princeton a suggéré Zeffy, et Sustainable Princeton l'a essayé pour son prochain événement.

"Après avoir entendu parler de l'efficacité de Zeffy par le Conseil des arts de Princeton, nous l'avons essayé pour un événement", explique Becca. "Il était si facile à utiliser et a fonctionné comme nous l'espérions, sans compter qu'il était GRATUIT !

Elana admet qu'ils ont eu besoin d'être convaincus. 

"Nous avions quelques réticences à essayer Zeffy", dit-elle. "Comment quelque chose de gratuit pourrait-il être meilleur qu'un CRM qui coûte des milliers de dollars ? Le Conseil des arts de Princeton n'a cependant pas eu à se plaindre, et ses pages de dons et de billets étaient superbes et faciles à utiliser. Une fois que nous avons essayé Zeffy, le choix a été facile à faire !

Caractéristiques utilisées

Résultats

Non seulement Zeffy a permis à Sustainable Princeton d'accéder à ses fonds de manière flexible et gratuite, mais il a également permis de réduire immédiatement d'importants postes budgétaires. 

"Outre les milliers d'euros que nous économisons en ne nous abonnant pas à notre ancienne plateforme, nous avons économisé plus de 1 000 dollars rien qu'en frais, ce qui équivaut au coût approximatif de la construction de deux jardinières de descente d'eau, qui atténuent les inondations et ajoutent des plantes indigènes à l'écosystème", explique Elana. 

Cette nouvelle marge permet à Sustainable Princeton de prendre des mesures concrètes. Les jardinières de descente d'eau sont de grands bacs à fleurs, semblables à des plates-bandes de jardinage surélevées, que les utilisateurs raccordent aux gouttières. Lorsqu'il pleut, ces gouttières font circuler l'eau de pluie dans les jardinières, agissant davantage comme un sol naturel que comme du béton, contribuant ainsi à filtrer l'eau et à empêcher les systèmes d'eau de surcharger et d'inonder les communautés. Ces jardinières peuvent même ajouter des plantes indigènes à l'écosystème, améliorant ainsi la qualité de vie de tous les habitants de Princeton. Avec Zeffy, ils peuvent collecter des fonds pour des interventions encore plus écologiques, sans perdre un seul dollar en frais ou en frais généraux coûteux. 

"Zeffy nous a permis d'économiser des milliers d'euros et a été facile à utiliser ! déclare Becca. 

Ce n'est là qu'un exemple des nombreuses façons dont Sustainable Princeton transforme sa communauté. Jetez un coup d'œil à leur dernière collecte de fonds avec Zeffy pour en savoir plus !

Faire un don pour soutenir Sustainable Princeton

