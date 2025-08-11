Sustainable Princeton a économisé plus de 700 dollars en frais de scolarité - voici comment

Mission de Sustainable Princeton

L'équipe de Sustainable Princeton a pour mission de faire de Princeton, dans le New Jersey, un modèle de considération écologique et de pratiques durables. Elle produit du matériel éducatif, des propositions de politiques méticuleusement étudiées et met en relation les citoyens intéressés avec les ressources disponibles dans toute la ville. Sustainable Princeton travaille avec les entreprises, les habitants et les autorités locales pour protéger leur écosystème et construire une ville plus résiliente.

Notre vision est que Princeton serve de ville modèle qui évalue chaque action à travers le prisme de la durabilité, garantissant un environnement sain, une économie forte et le bien-être de tous les membres de la communauté, aujourd'hui et à l'avenir. - Sustainable Princeton

‍

Contexte

En 2012, un groupe d'habitants de Princeton s'est transformé en activistes, fondant Sustainable Princeton pour éduquer leurs voisins et plaider en faveur du changement dans leur ville. Au cours des années qui ont suivi, Sustainable Princeton et ses partisans sont devenus une autorité de confiance sur la vie durable à Princeton. En 2019, Sustainable Princeton a travaillé aux côtés des résidents, des entreprises et du gouvernement local pour créer un plan d'action climatique de la ville qui sert de feuille de route à la communauté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sur son site web, Sustainable Princeton propose des ressources pour aider les habitants de Princeton à agir. On y trouve des explications et des ressources sur l'installation de panneaux solaires, l'évaluation de l'empreinte carbone et le choix entre plantes indigènes et plantes invasives pour le jardin. L'organisation a encouragé les habitants de Princeton à repenser la manière dont ils améliorent leurs maisons, se déplacent en ville, achètent leur nourriture et nettoient leur jardin.

Si l'on a l'impression qu'ils ont beaucoup à faire, c'est parce que c'est le cas. Sustainable Princeton s'efforce de construire une ville plus résiliente dans l'ensemble, afin que sa communauté soit en mesure de faire face aux effets du changement climatique dans les années à venir.