Grâce à Zeffy, la Positively Produced Foundation a conservé l'intégralité des 10 000 dollars récoltés lors de son premier événement.

La fondation Positively Produced facilite les possibilités d'emploi pour les adultes autistes. Elle propose des formations sur les compétences de communication en langage social, l'interaction avec la communauté et la préparation à l'emploi pour les adultes autistes sans emploi ou sous-employés. Mais elle ne s'arrête pas là. La fondation Positively Produced reconnaît l'aspect structurel de la question, à savoir que les patrons ont eux aussi beaucoup à apprendre. La Fondation propose des ressources et des formations aux employeurs, afin de les aider à comprendre comment s'adapter aux travailleurs neurodivergents.
"Notre vision est de créer un environnement sûr où les adultes autistes peuvent s'épanouir dans le monde, y compris en s'engageant pleinement dans la communauté."
Claire Malfaro, présidente et fondatrice
Contexte
En tant que thérapeute et mère d'un fils autiste, Claire Malfaro était frustrée par les lacunes en matière de communication qu'elle constatait dans le monde professionnel. Encore et encore, Claire Malfaro a vu des adultes autistes intelligents, talentueux et travailleurs manquer des opportunités de travail où ils auraient pu réussir.
"Grâce à mon expérience professionnelle et à l'éducation de mon fils surdoué, j'ai pu constater de première main les difficultés rencontrées par les personnes autistes dans la recherche d'un emploi. Bien que nombre d'entre elles soient très intelligentes et possèdent des compétences supérieures à la moyenne (ainsi qu'une éthique de travail incroyable !), leurs déficits en matière de communication sociale rendent difficile la recherche d'un emploi."
Claire Malfaro, présidente et fondatrice
Mme Malfaro a commencé à offrir des conseils aux demandeurs d'emploi adultes atteints d'autisme, en les formant à la communication tout au long du processus d'entretien et par la suite, mais après avoir suivi le paysage de l'emploi pour les adultes atteints d'autisme pendant plus d'une décennie, Mme Malfaro a réalisé que les difficultés de communication allaient dans les deux sens.
Oui, de nombreux adultes autistes auraient besoin d'une formation sur la manière de gérer les entretiens et la politique professionnelle. Mais la plupart des employeurs auraient également besoin d'une formation sur la manière de s'adapter à une main-d'œuvre neurodivergente - ainsi que d'une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles un ensemble diversifié d'employés serait bénéfique à leur organisation. Lorsqu'ils trouvent des employeurs disposés à apprendre, Positively Produced soutient à la fois l'employeur et la personne interrogée tout au long du processus d'embauche.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Selon Mme Malfaro, le problème de la recherche d'emplois satisfaisants pour les adultes autistes sous-employés était double et pouvait être résolu. Mais Malfaro n'avait jamais dirigé d'organisation à but non lucratif auparavant.
"Je savais énormément de choses sur l'autisme, la psychologie et les systèmes de travail et d'éducation destinés à soutenir les personnes handicapées. J'avais très peu de connaissances en matière de gestion d'entreprise ou d'organisation à but non lucratif. Certains membres de la communauté m'ont offert leur soutien, j'ai donc fait un acte de foi et j'ai commencé à créer une organisation à but non lucratif : Positively Produced Foundation".
Claire Malfaro, présidente et fondatrice
Mme Malfaro partait de zéro, mais elle avait le soutien de sa communauté. Une entreprise locale a proposé d'organiser un gala de collecte de fonds pour le nouveau projet de Mme Malfaro, The Positively Produced Foundation, mais l'offre était d'abord intimidante. Mme Malfaro n'avait jamais essayé de collecter de l'argent, et encore moins d'organiser un événement de ce type. Au début, la logistique - vente de billets, collecte des recettes, suivi des donateurs et émission de reçus - lui a semblé intimidante. Mme Malfaro ne disposait que d'un temps limité, et elle ne pouvait pas le consacrer à la conception de billets de gala.
M. Malfaro s'est à nouveau tourné vers la communauté locale des organisations à but non lucratif.
La solution 100% gratuite
Pour apprendre à gérer sa nouvelle organisation, Mme Malfaro s'est portée volontaire pour la collecte de fonds d'une autre association locale. Elle a vu sur leur site Web qu'ils utilisaient Zeffy et a décidé d'essayer.
"C'est un compliment que de dire que je suis une novice en informatique, et pourtant je n'ai eu aucune difficulté à mettre en place la Fondation Positively Produced avec Zeffy"
Claire Malfaro, Présidente et Fondatrice
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Il s'est avéré que Zeffy était exactement l'outil dont Malfaro avait besoin pour organiser son premier gala de collecte de fonds sans un seul membre du personnel à temps plein.
"C'était facile et cela nous a permis d'avoir un événement réussi avec une couverture sur la billetterie, le dépôt des fonds, le suivi des donateurs et des dons et même l'envoi des reçus aux donateurs. Nous n'aurions pas pu le faire nous-mêmes avec notre petit budget et notre base de bénévoles.
Claire Malfaro, présidente et fondatrice
Après le succès de son premier événement, Mme Malfaro a demandé à Zeffy de l'aider à organiser un deuxième événement. Elle a été ravie de leur réponse rapide et personnalisée à ses questions.
Mme Malfaro s'était inquiétée de l'aspect commercial de la création et de la gestion d'une organisation à but non lucratif, mais avec Zeffy, tout ce qu'elle devait apporter était sa passion pour aider les adultes autistes à s'orienter sur le lieu de travail. Elle savait qu'elle pouvait compter sur ses partenaires de Zeffy pour couvrir toutes les bases logistiques. Leur plateforme complète et leur soutien rapide ont fourni toutes les bases dont une organisatrice d'association débutante pouvait avoir besoin.
"Zeffy a été une bénédiction pour nous... Zeffy nous a permis de faire le bon travail au sein de notre communauté - pour lequel nous étions préparés sur le plan psychologique et éducatif, mais sans acuité commerciale et technologique. Un mariage parfait !"
Claire Malfaro, présidente et fondatrice
Le diagnostic final de Malfaro sur Zeffy ? "Facile et vrai".