Grâce à Zeffy, la Positively Produced Foundation a conservé l'intégralité des 10 000 dollars récoltés lors de son premier événement.

Mission de la Fondation Positively Produced

La fondation Positively Produced facilite les possibilités d'emploi pour les adultes autistes. Elle propose des formations sur les compétences de communication en langage social, l'interaction avec la communauté et la préparation à l'emploi pour les adultes autistes sans emploi ou sous-employés. Mais elle ne s'arrête pas là. La fondation Positively Produced reconnaît l'aspect structurel de la question, à savoir que les patrons ont eux aussi beaucoup à apprendre. La Fondation propose des ressources et des formations aux employeurs, afin de les aider à comprendre comment s'adapter aux travailleurs neurodivergents.

"Notre vision est de créer un environnement sûr où les adultes autistes peuvent s'épanouir dans le monde, y compris en s'engageant pleinement dans la communauté."

Claire Malfaro, présidente et fondatrice

Contexte

En tant que thérapeute et mère d'un fils autiste, Claire Malfaro était frustrée par les lacunes en matière de communication qu'elle constatait dans le monde professionnel. Encore et encore, Claire Malfaro a vu des adultes autistes intelligents, talentueux et travailleurs manquer des opportunités de travail où ils auraient pu réussir.

"Grâce à mon expérience professionnelle et à l'éducation de mon fils surdoué, j'ai pu constater de première main les difficultés rencontrées par les personnes autistes dans la recherche d'un emploi. Bien que nombre d'entre elles soient très intelligentes et possèdent des compétences supérieures à la moyenne (ainsi qu'une éthique de travail incroyable !), leurs déficits en matière de communication sociale rendent difficile la recherche d'un emploi."

Claire Malfaro, présidente et fondatrice

Mme Malfaro a commencé à offrir des conseils aux demandeurs d'emploi adultes atteints d'autisme, en les formant à la communication tout au long du processus d'entretien et par la suite, mais après avoir suivi le paysage de l'emploi pour les adultes atteints d'autisme pendant plus d'une décennie, Mme Malfaro a réalisé que les difficultés de communication allaient dans les deux sens.

Oui, de nombreux adultes autistes auraient besoin d'une formation sur la manière de gérer les entretiens et la politique professionnelle. Mais la plupart des employeurs auraient également besoin d'une formation sur la manière de s'adapter à une main-d'œuvre neurodivergente - ainsi que d'une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles un ensemble diversifié d'employés serait bénéfique à leur organisation. Lorsqu'ils trouvent des employeurs disposés à apprendre, Positively Produced soutient à la fois l'employeur et la personne interrogée tout au long du processus d'embauche.