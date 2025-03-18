Polar Bear FC a essayé toutes les principales plateformes de collecte de fonds, toutes en même temps. Zeffy a mis fin au chaos et a centralisé les paiements dès le premier jour.

Le sport n'est jamais qu 'un jeu, n'est-ce pas ? Au Polar Bear Football Club, c'est un peu l'objectif. Les entraîneurs du Polar Bear FC apprennent aux enfants de l'Ohio à jouer au football, à la fois pour l'amour du jeu et pour les aider à développer des compétences cruciales pour la vie en dehors du terrain.
Notre mission est simple - nous sommes ici pour offrir un environnement amical, inclusif et favorable aux joueurs de tous les âges et de tous les niveaux d'habileté. Au PBFC, nous ne nous concentrons pas seulement sur les habiletés de soccer ; nous mettons l'accent sur la formation du caractère, le travail d'équipe et l'esprit sportif d'une manière qui aide nos athlètes à s'épanouir tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci. Nous avons créé un club axé sur la communauté où chaque joueur se sent le bienvenu, qu'il fasse ses premiers pas sur le terrain ou qu'il s'efforce de concourir au plus haut niveau. Grâce à un encadrement de qualité, à des programmes structurés et à un système de soutien solide, nous aidons les joueurs à développer leur confiance, leur discipline et leur amour du jeu.
Contexte
Le football est un excellent moyen pour les enfants d'être actifs et de jouer, mais c'est aussi un moyen pour eux d'apprendre à se connaître eux-mêmes et de savoir comment ils veulent se comporter dans le monde. Le Polar Bear FC prend cette responsabilité très au sérieux. Il travaille avec les joueurs tout au long de l'année, développant les compétences à l'extérieur pendant les mois les plus chauds et à l'intérieur pendant l'hiver. Cela signifie qu'il n'y a pas de temps mort. Les élèves se développent continuellement en tant que joueurs et en tant que personnes, au lieu de faire des bonds pendant une saison et de devoir rattraper leur retard après de longues pauses.
Les fondateurs du Polar Bear FC ont remarqué que tous les autres clubs de football de leur région étaient strictement divisés par sexe.
"Nous avons créé le Polar Bear FC avec l'idée que nous allions être différents des autres organisations de football de la région. Nous allions être un club qui accueillerait tout le monde, quel que soit le talent ou le sexe", explique Samuel Martin, directeur artistique fondateur.
Il est courant de diviser les équipes en fonction du sexe, mais Samuel et ses collègues se sont rendu compte que cette pratique était à la fois source de division et inefficace. Non seulement les divisions strictes façonnent la façon dont les jeunes garçons et les jeunes filles voient le monde, mais elles font peser des contraintes inutiles sur les familles.
"Cela n'a pas facilité la tâche des familles. Elles devaient s'inscrire dans deux clubs différents, avec des horaires, des plans de jeu et une méthodologie différents. Nous voulions nous concentrer sur la communauté", explique Samuel.
Les équipes sont mixtes et organisées par âge, de sorte que les joueurs de niveau et de développement similaires apprennent les uns des autres dans un groupe de pairs relativement homogène. Les entraîneurs profitent du temps qu'ils consacrent à ces équipes pour favoriser un véritable esprit de communauté et mettre l'accent sur les éléments importants pour devenir un bon joueur, comme le caractère, le leadership et le respect.
"Notre objectif est de créer non seulement des joueurs de football compétents, mais aussi des individus équilibrés qui se sentent liés au sport et à la communauté", explique Samuel.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
En tant que club à but non lucratif, le Polar Bear FC perçoit des frais par le biais de plateformes de collecte de fonds, et il a essayé à peu près tous les grands noms : PayPal, Venmo, CashApp, Square, ainsi que des méthodes physiques comme l'argent liquide et les chèques. Ils voulaient satisfaire tous les parents et les laisser payer avec la méthode de leur choix, mais cela a provoqué un véritable chaos au sein du club.
"Le paiement a toujours été le fléau de l'existence", explique Samuel. "Nous avons essayé de tout accepter, principalement par crainte de ne pas bénéficier d'options de paiement, mais c'est devenu un cauchemar d'essayer de faire le suivi. L'athlète avait-il payé le club ou l'entraîneur par venmo ? Avons-nous réellement reçu le paiement ?"
La tenue des dossiers était un cauchemar car les paiements ne pouvaient pas être suivis en un seul endroit. En plus du désordre qui régnait du côté des paiements entrants, les différentes plateformes déboursaient toutes les fonds selon des calendriers différents, de sorte que l'équipe du Polar Bear FC devait constamment vérifier à trois reprises les soldes et les paiements.
"Et inévitablement, nous étions à court de liquidités et devions payer pour les délais de traitement accélérés. Cela nous faisait perdre de l'argent précieux pour le fonctionnement de l'entreprise", explique Samuel.
En plus d'empiéter sur leur temps, les frais de traitement s'élèvent à 5 à 7 000 dollars par an. Cela équivaut aux frais d'inscription d'environ 47 athlètes ou à près de 50 % de l'ensemble de leur effectif. Entre les frais élevés, le manque de soutien à la clientèle, les paiements confus et le manque de fonctionnalités, Polar Bear FC savait qu'il avait besoin de quelque chose de mieux.
La solution 100% gratuite
Samuel a passé des heures à chercher sur Internet et à consulter d'autres organisations à but non lucratif. Sa recherche revenait toujours au même endroit : Zeffy. Au début, Samuel n'était pas sûr de lui.
"J'avoue que je n'avais jamais entendu parler de Zeffy et que j'étais, pour le moins, très sceptique. Il n'y avait aucune chance qu'il s'agisse d'un traitement à 0 $ pour toujours. Il devait y avoir une sorte de piège. À notre grande surprise, il ne semblait pas y en avoir", explique Samuel.
Résultats
Zeffy a immédiatement changé la façon dont l'argent circulait au Polar Bear FC. Le chaos a pris fin et les frais ont disparu, ce qui a donné à l'équipe plus de temps et de marge pour entraîner plus d'athlètes.
"Zeffy a résolu le problème en regroupant tous les paiements en un seul programme. Nous savons que tous les lundis, l'argent sera déposé sur notre compte bancaire", explique Samuel.
Aujourd'hui, le Polar Bear FC peut enfin faire confiance à son propre flux de financement. Les entraîneurs peuvent vérifier les fonds qui ont été déposés depuis leur domicile, et ils sont toujours en mesure de couvrir leurs coûts sans ajouter de frais pour accélérer les paiements. Depuis qu'elle a adopté Zeffy, chaque équipe dispose des fonds nécessaires pour couvrir les frais d'inscription et d'arbitrage à chaque match.
"Compte tenu de l'assistance et de la facilité d'utilisation, nous avons littéralement parlé de Zeffy à toutes les associations et nous avons même converti certaines d'entre elles", déclare Samuel. "Il s'agit d'un outil indispensable pour tout organisme à but non lucratif, avec des outils intégrés, des envois d'e-mails, des rapports. Il n'y a pas à hésiter.