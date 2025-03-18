Polar Bear FC a essayé toutes les principales plateformes de collecte de fonds, toutes en même temps. Zeffy a mis fin au chaos et a centralisé les paiements dès le premier jour.

Mission du Polar Bear FC

Le sport n'est jamais qu 'un jeu, n'est-ce pas ? Au Polar Bear Football Club, c'est un peu l'objectif. Les entraîneurs du Polar Bear FC apprennent aux enfants de l'Ohio à jouer au football, à la fois pour l'amour du jeu et pour les aider à développer des compétences cruciales pour la vie en dehors du terrain.

Notre mission est simple - nous sommes ici pour offrir un environnement amical, inclusif et favorable aux joueurs de tous les âges et de tous les niveaux d'habileté. Au PBFC, nous ne nous concentrons pas seulement sur les habiletés de soccer ; nous mettons l'accent sur la formation du caractère, le travail d'équipe et l'esprit sportif d'une manière qui aide nos athlètes à s'épanouir tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci. Nous avons créé un club axé sur la communauté où chaque joueur se sent le bienvenu, qu'il fasse ses premiers pas sur le terrain ou qu'il s'efforce de concourir au plus haut niveau. Grâce à un encadrement de qualité, à des programmes structurés et à un système de soutien solide, nous aidons les joueurs à développer leur confiance, leur discipline et leur amour du jeu.

‍

Contexte

Le football est un excellent moyen pour les enfants d'être actifs et de jouer, mais c'est aussi un moyen pour eux d'apprendre à se connaître eux-mêmes et de savoir comment ils veulent se comporter dans le monde. Le Polar Bear FC prend cette responsabilité très au sérieux. Il travaille avec les joueurs tout au long de l'année, développant les compétences à l'extérieur pendant les mois les plus chauds et à l'intérieur pendant l'hiver. Cela signifie qu'il n'y a pas de temps mort. Les élèves se développent continuellement en tant que joueurs et en tant que personnes, au lieu de faire des bonds pendant une saison et de devoir rattraper leur retard après de longues pauses.

Les fondateurs du Polar Bear FC ont remarqué que tous les autres clubs de football de leur région étaient strictement divisés par sexe.

"Nous avons créé le Polar Bear FC avec l'idée que nous allions être différents des autres organisations de football de la région. Nous allions être un club qui accueillerait tout le monde, quel que soit le talent ou le sexe", explique Samuel Martin, directeur artistique fondateur.

Il est courant de diviser les équipes en fonction du sexe, mais Samuel et ses collègues se sont rendu compte que cette pratique était à la fois source de division et inefficace. Non seulement les divisions strictes façonnent la façon dont les jeunes garçons et les jeunes filles voient le monde, mais elles font peser des contraintes inutiles sur les familles.

"Cela n'a pas facilité la tâche des familles. Elles devaient s'inscrire dans deux clubs différents, avec des horaires, des plans de jeu et une méthodologie différents. Nous voulions nous concentrer sur la communauté", explique Samuel.

Les équipes sont mixtes et organisées par âge, de sorte que les joueurs de niveau et de développement similaires apprennent les uns des autres dans un groupe de pairs relativement homogène. Les entraîneurs profitent du temps qu'ils consacrent à ces équipes pour favoriser un véritable esprit de communauté et mettre l'accent sur les éléments importants pour devenir un bon joueur, comme le caractère, le leadership et le respect.

"Notre objectif est de créer non seulement des joueurs de football compétents, mais aussi des individus équilibrés qui se sentent liés au sport et à la communauté", explique Samuel.