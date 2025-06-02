Comment Zeffy a aidé l'Association médicale panaméricaine à collecter plus de 10 000 dollars, sans frais, pour l'achat de fournitures médicales.

L'Association médicale panaméricaine (ou PAMA) fournit des ressources, des fournitures médicales et autres, aux communautés mal desservies des Amériques et des Caraïbes. Elle contribue à combler les lacunes persistantes de l'infrastructure médicale.
L'Association médicale panaméricaine s'est engagée à donner aux professionnels de la santé les moyens d'améliorer leurs communautés en réduisant les disparités en matière de soins de santé dans les Amériques et les Caraïbes. Notre mission va au-delà des soins médicaux ; il s'agit de favoriser un réseau de prestataires de soins de santé dévoués qui disposent des connaissances, des ressources et du soutien nécessaires pour servir efficacement les populations mal desservies. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les disparités en matière de soins de santé appartiendront au passé et où chaque communauté pourra prospérer. - Association médicale panaméricaine
Contexte
Uriel Ramirez a travaillé comme ambulancier pendant des années aux États-Unis avant d'entreprendre un voyage pour étudier la médecine à Cuba. Il a constaté un décalage entre l'expertise des médecins avec lesquels il a étudié et le manque de ressources dans de nombreux établissements médicaux des Caraïbes et d'Amérique latine. En 2023, il a décidé de contribuer à combler ces lacunes. "Nous nous concentrons sur la mise en relation des communautés vulnérables avec les ressources médicales vitales et l'éducation auxquelles elles n'auraient pas accès autrement", explique-t-il.
Récemment, cela s'est traduit par la livraison de fournitures médicales d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars à Cuba, qui est toujours confronté à des pénuries post-pandémiques.
"En nous concentrant sur les régions mal desservies, nous veillons à ce que les communautés en crise aient accès à des médicaments et à des équipements vitaux", explique M. Uriel.
Mais PAMA ne se contente pas de livrer des fournitures, de serrer quelques mains et de rentrer chez elle. Elle participe à des programmes d'éducation, de recherche et de sensibilisation dans plusieurs pays. L'une de ces initiatives est "Empowered to Act", qui s'engage dans des pratiques de réduction des risques telles que la fourniture de naloxone pour aider les personnes à survivre aux overdoses d'opioïdes. "Ces initiatives mettent l'accent sur l'éducation, l'accessibilité et la réduction des obstacles systémiques pour permettre aux communautés vulnérables d'acquérir des connaissances et des ressources", explique M. Uriel.
Pour que cet impact soit durable, PAMA met en place des réseaux de prestataires de soins de santé et les aide à développer les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour servir leurs communautés. Elle organise des ateliers sur la réduction des risques, les soins centrés sur le patient et la lutte contre la stigmatisation dans les soins de santé, afin de contribuer à renforcer la réponse médicale à tous les niveaux. La recherche de la PAMA recueille des données sur les communautés desservies par ses médecins, ce qui permet d'identifier les lacunes en matière d'accès aux soins de santé et de jeter les bases d'un plaidoyer. Ils examinent tous les aspects de la question, de la discrimination dans les établissements médicaux à l'effet du manque de ressources et de connaissances en matière de santé chez les personnes qui ont besoin de soins médicaux.
"Les initiatives d'éducation et de réduction des risques permettent aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur santé, ce qui favorise l'autosuffisance et de meilleurs résultats à long terme", explique M. Uriel.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Il n'est pas surprenant que les soins médicaux soient coûteux partout. Uriel a commencé à collecter des fonds par l'intermédiaire de PayPal et de GoFundMe, mais il s'est rapidement senti frustré par les frais habituels.
"La plupart du temps, les frais sont exorbitants pour une organisation à but non lucratif", explique M. Uriel.
Chaque dollar de frais PayPal et GoFundMe réduit le nombre de fournitures médicales et de formations que PAMA pourrait fournir aux communautés mal desservies. Les centaines de dollars dépensés en frais auraient pu permettre de fournir des outils de réduction des risques vitaux comme la naloxone, donnant ainsi à une personne dans le besoin une nouvelle chance d'être en bonne santé. En tant qu'ancien ambulancier et aujourd'hui médecin, Uriel sait à quel point une seule dose de naloxone peut faire la différence dans une situation de crise.
Et puis, bien sûr, il y a les frais d'acheminement des dons à Cuba, qui s'ajoutent au coût des médicaments et des fournitures. L'expédition, les douanes et la livraison sont des opérations coûteuses lorsqu'il s'agit d'envoyer du matériel sensible à l'échelle internationale. Les frais de PayPal et de GoFundMe prélevés sur les dons initiaux pèsent donc sur chaque étape des efforts déployés par PAMA pour sauver des vies.
En outre, les frais de PayPal et de GoFundMe ont fait sourciller certains donateurs. Lorsque les gens constatent qu'un pourcentage élevé de leurs contributions est réduit à néant par des frais, ces frais élevés peuvent éroder la confiance des donateurs.
La solution 100% gratuite
Une simple publicité sur Instagram a changé toute la démarche d'Uriel.
"J'ai découvert Zeffy par le biais d'une publicité Instagram, qui a immédiatement attiré mon attention, raconte Uriel. Le point fort de la publicité était les frais à 0 % de Zeffy, une caractéristique marquante qui m'a donné l'impression de changer la donne."
Il n'avait pas besoin d'être plus convaincu. Zeffy était exactement ce qu'il recherchait. C'était un service auquel il pouvait confier sa mission et la générosité de ses donateurs.
"La simplicité et la clarté de l'annonce ont fait résonner le message : il ne s'agissait pas seulement d'un service, mais d'un moyen d'amplifier l'impact de notre mission", explique Uriel. "Cette curiosité initiale s'est rapidement transformée en action, et je ne saurais être plus reconnaissant de la façon dont cela nous a permis d'optimiser chaque dollar.
Résultats
Zeffy a immédiatement rationalisé le travail d'Uriel et jeté des bases plus solides pour que la PAMA puisse réduire les lacunes en matière de soins dans les Caraïbes et les Amériques. Ils ont pu faire parvenir des fournitures médicales d'une valeur de plusieurs milliers de dollars à un hôpital cubain qui souffrait encore de pénuries après le COVID-19, et chaque centime a été consacré à l'achat et à l'acheminement de ces fournitures.
"Les frais peuvent représenter un défi important pour les organisations à but non lucratif comme l'Association médicale panaméricaine, où chaque dollar est essentiel pour remplir notre mission", explique M. Uriel. "L'utilisation de la plateforme gratuite de Zeffy a été déterminante dans notre récente campagne de livraison d'analgésiques d'une valeur de 10 000 dollars à Cuba, afin de remédier aux pénuries urgentes de médicaments dans les communautés mal desservies à la suite de la pandémie."
Depuis ses premiers efforts de collecte de fonds sur Zeffy, Uriel a mis en œuvre avec succès de nombreuses autres fonctionnalités offertes par la plateforme. Il a apprécié que la page d'accueil de chaque campagne soit facile à créer, à lancer et à gérer, ce qui lui a permis de se concentrer sur "l'impact de la campagne elle-même plutôt que sur la logistique de sa gestion". Les outils d'envoi d'e-mails de Zeffy ont permis à M. Uriel de mieux comprendre le déroulement de ses campagnes une fois qu'elles ont été lancées.
"J'ai trouvé le système de Zeffy pour la gestion des contacts avec les donateurs et l'envoi d'e-mails ciblés incroyablement facile à utiliser", explique-t-il. "La possibilité de savoir si les destinataires ont ouvert les courriels ou répondu aux rappels m'a permis de m'engager plus efficacement auprès des donateurs. Cela m'a donné des indications sur leur activité, ce qui nous a permis d'optimiser notre action et de maintenir une communication forte tout au long de la campagne."
Dans l'ensemble, Zeffy a élargi l'impact de l'AMAP à tous les niveaux possibles.
"La plateforme rentable de Zeffy nous a permis de transformer des ressources limitées en résultats tangibles et de faire des progrès significatifs dans la lutte contre les disparités en matière de soins de santé à l'échelle mondiale", déclare Uriel.