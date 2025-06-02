Comment Zeffy a aidé l'Association médicale panaméricaine à collecter plus de 10 000 dollars, sans frais, pour l'achat de fournitures médicales.

Mission de l'Association médicale panaméricaine

L'Association médicale panaméricaine (ou PAMA) fournit des ressources, des fournitures médicales et autres, aux communautés mal desservies des Amériques et des Caraïbes. Elle contribue à combler les lacunes persistantes de l'infrastructure médicale.

‍

L'Association médicale panaméricaine s'est engagée à donner aux professionnels de la santé les moyens d'améliorer leurs communautés en réduisant les disparités en matière de soins de santé dans les Amériques et les Caraïbes. Notre mission va au-delà des soins médicaux ; il s'agit de favoriser un réseau de prestataires de soins de santé dévoués qui disposent des connaissances, des ressources et du soutien nécessaires pour servir efficacement les populations mal desservies. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les disparités en matière de soins de santé appartiendront au passé et où chaque communauté pourra prospérer. - Association médicale panaméricaine

‍

Contexte

Uriel Ramirez a travaillé comme ambulancier pendant des années aux États-Unis avant d'entreprendre un voyage pour étudier la médecine à Cuba. Il a constaté un décalage entre l'expertise des médecins avec lesquels il a étudié et le manque de ressources dans de nombreux établissements médicaux des Caraïbes et d'Amérique latine. En 2023, il a décidé de contribuer à combler ces lacunes. "Nous nous concentrons sur la mise en relation des communautés vulnérables avec les ressources médicales vitales et l'éducation auxquelles elles n'auraient pas accès autrement", explique-t-il.

Récemment, cela s'est traduit par la livraison de fournitures médicales d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars à Cuba, qui est toujours confronté à des pénuries post-pandémiques.

‍

"En nous concentrant sur les régions mal desservies, nous veillons à ce que les communautés en crise aient accès à des médicaments et à des équipements vitaux", explique M. Uriel.

‍

Mais PAMA ne se contente pas de livrer des fournitures, de serrer quelques mains et de rentrer chez elle. Elle participe à des programmes d'éducation, de recherche et de sensibilisation dans plusieurs pays. L'une de ces initiatives est "Empowered to Act", qui s'engage dans des pratiques de réduction des risques telles que la fourniture de naloxone pour aider les personnes à survivre aux overdoses d'opioïdes. "Ces initiatives mettent l'accent sur l'éducation, l'accessibilité et la réduction des obstacles systémiques pour permettre aux communautés vulnérables d'acquérir des connaissances et des ressources", explique M. Uriel.

Pour que cet impact soit durable, PAMA met en place des réseaux de prestataires de soins de santé et les aide à développer les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour servir leurs communautés. Elle organise des ateliers sur la réduction des risques, les soins centrés sur le patient et la lutte contre la stigmatisation dans les soins de santé, afin de contribuer à renforcer la réponse médicale à tous les niveaux. La recherche de la PAMA recueille des données sur les communautés desservies par ses médecins, ce qui permet d'identifier les lacunes en matière d'accès aux soins de santé et de jeter les bases d'un plaidoyer. Ils examinent tous les aspects de la question, de la discrimination dans les établissements médicaux à l'effet du manque de ressources et de connaissances en matière de santé chez les personnes qui ont besoin de soins médicaux.

‍

"Les initiatives d'éducation et de réduction des risques permettent aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur santé, ce qui favorise l'autosuffisance et de meilleurs résultats à long terme", explique M. Uriel.