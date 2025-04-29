Après avoir essayé six plateformes de collecte de fonds différentes, Nineveh Rising a finalement trouvé Zeffy.

Mission de Nineveh Rising

Lorsque la violence éclate dans une région, personne n'en sort indemne. Pour les habitants des plaines de Ninive, en Irak, la dernière décennie a été pour le moins déstabilisante.

"En 2014, ISIS a forcé les populations indigènes des plaines de Ninive à quitter leurs maisons pour la première fois en 7000 ans. Ceux qui ont survécu sont devenus des déplacés internes, des réfugiés ou ont migré vers les nations occidentales. ISIS a détruit des églises, des maisons, des écoles et des infrastructures essentielles."

Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont pu rentrer chez eux, mais le rétablissement demande du temps et des ressources. Christopher et Ranna Salem ont fondé Nineveh Rising en 2022 pour apporter l'aide que la région mérite. Depuis son siège aux États-Unis, Nineveh Rising soutient des initiatives de développement économique à long terme, des efforts de préservation culturelle et une infrastructure d'intervention d'urgence locale et internationale pour les Irakiens dont la vie a été bouleversée.

Contexte

Pendant des années après l'apparition d'ISIS, la région des plaines de Ninive a été déstabilisée. Christopher et Ranna Salem ont travaillé avec une coalition d'organisations à but non lucratif pour s'occuper de ceux qui ont été forcés de quitter leur maison, leur communauté ou même de quitter complètement l'Irak. De nombreuses personnes ont fui en tant que réfugiés et ont eu besoin d'aide pour tout ce qui est essentiel, comme le logement et la nourriture, ainsi que pour les soins de santé mentale afin de faciliter le rétablissement après le traumatisme du déplacement. Des personnes du monde entier se sont mobilisées pour aider les réfugiés souffrants à jeter les bases d'une vie stable.

Lorsque les gens ont commencé à rentrer chez eux dans les plaines de Ninive, Christopher et Ranna ont d'abord pensé que leur travail était terminé. Mais grâce à leur investissement et à leurs liens avec la région, ils ont réalisé qu'il y avait encore beaucoup à faire. En 2022, le couple a fondé Nineveh Rising pour aider à revitaliser la région.

"Après des investissements considérables de la part des États-Unis, de la France, de la Hongrie, d'autres pays, des Nations unies et de diverses organisations à but non lucratif, la vie est revenue à un semblant de normalité. Cependant, comme c'est souvent le cas après un conflit prolongé et des années de dépendance à l'égard de l'aide, la population a été confrontée à des défis tels que la réduction de l'autosuffisance, le déclin économique, l'étouffement de l'innovation et des programmes non viables. Nous avons reconnu la nécessité d'aborder ces questions". Ranna Salem.

Aujourd'hui, l'équipe de Nineveh Rising aux États-Unis et en Irak peut se concentrer sur "le renforcement et la transformation". L'équipe internationale gère huit programmes visant à répondre aux différents facteurs de prospérité économique et culturelle dans la région, et les programmes sont conçus pour durer bien au-delà de l'engagement de Nineveh Rising.

"Chaque programme que nous créons est conçu dans une optique de durabilité. La moitié de nos huit programmes génère déjà suffisamment de revenus pour fonctionner sans nécessiter de collecte de fonds supplémentaire, tout en contribuant à la revitalisation économique des plaines de Ninive et des régions environnantes. L'autre moitié de nos programmes dépend encore de la collecte de fonds, mais nous n'en sommes qu'à notre troisième année d'existence." Ranna Salem

C'est pourquoi Nineveh Rising n'est pas une organisation caritative. Il s'agit d'une organisation de responsabilisation qui aide les habitants et les amoureux des plaines de Ninive à reconstruire leur maison selon leurs propres conditions.