Après avoir essayé six plateformes de collecte de fonds différentes, Nineveh Rising a finalement trouvé Zeffy.

Lorsque la violence éclate dans une région, personne n'en sort indemne. Pour les habitants des plaines de Ninive, en Irak, la dernière décennie a été pour le moins déstabilisante.
"En 2014, ISIS a forcé les populations indigènes des plaines de Ninive à quitter leurs maisons pour la première fois en 7000 ans. Ceux qui ont survécu sont devenus des déplacés internes, des réfugiés ou ont migré vers les nations occidentales. ISIS a détruit des églises, des maisons, des écoles et des infrastructures essentielles."
Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont pu rentrer chez eux, mais le rétablissement demande du temps et des ressources. Christopher et Ranna Salem ont fondé Nineveh Rising en 2022 pour apporter l'aide que la région mérite. Depuis son siège aux États-Unis, Nineveh Rising soutient des initiatives de développement économique à long terme, des efforts de préservation culturelle et une infrastructure d'intervention d'urgence locale et internationale pour les Irakiens dont la vie a été bouleversée.
Contexte
Pendant des années après l'apparition d'ISIS, la région des plaines de Ninive a été déstabilisée. Christopher et Ranna Salem ont travaillé avec une coalition d'organisations à but non lucratif pour s'occuper de ceux qui ont été forcés de quitter leur maison, leur communauté ou même de quitter complètement l'Irak. De nombreuses personnes ont fui en tant que réfugiés et ont eu besoin d'aide pour tout ce qui est essentiel, comme le logement et la nourriture, ainsi que pour les soins de santé mentale afin de faciliter le rétablissement après le traumatisme du déplacement. Des personnes du monde entier se sont mobilisées pour aider les réfugiés souffrants à jeter les bases d'une vie stable.
Lorsque les gens ont commencé à rentrer chez eux dans les plaines de Ninive, Christopher et Ranna ont d'abord pensé que leur travail était terminé. Mais grâce à leur investissement et à leurs liens avec la région, ils ont réalisé qu'il y avait encore beaucoup à faire. En 2022, le couple a fondé Nineveh Rising pour aider à revitaliser la région.
"Après des investissements considérables de la part des États-Unis, de la France, de la Hongrie, d'autres pays, des Nations unies et de diverses organisations à but non lucratif, la vie est revenue à un semblant de normalité. Cependant, comme c'est souvent le cas après un conflit prolongé et des années de dépendance à l'égard de l'aide, la population a été confrontée à des défis tels que la réduction de l'autosuffisance, le déclin économique, l'étouffement de l'innovation et des programmes non viables. Nous avons reconnu la nécessité d'aborder ces questions". Ranna Salem.
Aujourd'hui, l'équipe de Nineveh Rising aux États-Unis et en Irak peut se concentrer sur "le renforcement et la transformation". L'équipe internationale gère huit programmes visant à répondre aux différents facteurs de prospérité économique et culturelle dans la région, et les programmes sont conçus pour durer bien au-delà de l'engagement de Nineveh Rising.
"Chaque programme que nous créons est conçu dans une optique de durabilité. La moitié de nos huit programmes génère déjà suffisamment de revenus pour fonctionner sans nécessiter de collecte de fonds supplémentaire, tout en contribuant à la revitalisation économique des plaines de Ninive et des régions environnantes. L'autre moitié de nos programmes dépend encore de la collecte de fonds, mais nous n'en sommes qu'à notre troisième année d'existence." Ranna Salem
C'est pourquoi Nineveh Rising n'est pas une organisation caritative. Il s'agit d'une organisation de responsabilisation qui aide les habitants et les amoureux des plaines de Ninive à reconstruire leur maison selon leurs propres conditions.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Pour réunir le plus de fonds possible, Nineveh Rising a essayé tous les logiciels de collecte de fonds existants, notamment Donorbox, Venmo, GoFundMe, Network for Good, PayPal et Square. Les dirigeants de l'organisation pensaient qu'au moins l'un d 'entre eux répondrait à leurs besoins, mais aucune des plateformes de collecte de fonds n'était satisfaisante.
Chaque plateforme prélevait des frais élevés, ce qui était frustrant pour l'équipe alors que ces fonds auraient pu faire beaucoup de bien dans les plaines de Ninive.
"GoFundMe Charity a pris 1 753,90 dollars, ce qui aurait pu financer un tournoi de football complet pour 20 équipes masculines et 6 équipes féminines, comme nous venons de le faire ce mois-ci." Ranna Salem
Cet événement a apporté de la joie à toute la communauté et a stimulé l'économie locale en amenant les athlètes et leurs familles en ville pour la première fois. Lorsqu'ils utilisaient des plateformes de collecte de fonds telles que Donorbox, Venmo, GoFundMe, Network for Good, PayPal et Square, Nineveh Rising perdait régulièrement des fonds de cette manière.
Et même avec ces frais constants, les plateformes de collecte de fonds que Nineveh Rising a essayées n'étaient pas aussi puissantes que l'équipe l'avait espéré.
"Nous avons utilisé GoFundMe Charity pour notre plus grande collecte de fonds, et ils ont pris des frais et n'ont pas voulu nous donner les courriels de 687 donateurs." Ranna Salem
Ce n'est qu'une des façons dont Ranna a trouvé que Zeffy était plus performant que GoFundMe, mais c'était essentiel. (Pour d'autres comparaisons entre les deux, consultez une analyse plus approfondie de Zeffy et GoFundMe ici).
Sans ces informations, la collecte de fonds de Nineveh Rising n'a pas été aussi efficace qu'elle aurait pu l'être. Cela signifie que les donateurs qui se souciaient déjà des habitants des plaines de Ninive n'ont pas pu établir une relation de soutien à long terme. Nineveh Rising a perdu ces liens dès la fin de la collecte de fonds.
La solution 100% gratuite
Après avoir été déçue par les frais facturés par de nombreuses plateformes de collecte de fonds, il a suffi d'une publicité pour que l'équipe de direction décide d'essayer quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle a vu une publicité pour la collecte de fonds sans frais de Zeffy, l'équipe a décidé d'essayer.
Avec Zeffy, Nineveh Rising a enfin trouvé un partenaire de collecte de fonds qui lui convient.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Aujourd'hui, l'équipe de Nineveh Rising conserve chaque dollar collecté et établit des relations solides avec une base de donateurs engagés.
"Le fait de recevoir les courriels de nos donateurs à la suite d'une campagne de collecte de fonds change la donne. Un donateur est une personne qui croit vraiment en ce que nous faisons. Nous pouvons ensuite envoyer des bulletins d'information à nos plus grands partisans, ce qui nous aide à continuer de croître en termes de bénévoles, de dons et de relations importantes." Ranna Salem
Et bien sûr, l'argent économisé sur les frais permet de financer des projets qui changent des vies et des villes entières. Les projets que Nineveh Rising est en mesure de soutenir sont des moteurs économiques pour la région, et Ranna espère que nous pourrons tous les voir un jour.
"Avec Zeffy, nous recevons 100 % de tous les dons. L'impact réel sera évident lorsque davantage de personnes visiteront les plaines de Ninive et assisteront directement à la transformation économique, ce qui, nous en sommes convaincus, permettra d'améliorer la sécurité de la région." Ranna Salem