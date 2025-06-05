Comment Zeffy fait fonctionner l'association de tambours la plus dynamique de Miami, sans frais.

La mission de Miamibloco

Miamibloco est une communauté de percussion afro-brésilienne très énergique basée dans le sud de la Floride, qui rassemble des personnes de tous âges et de toutes origines grâce au pouvoir du rythme. Ce qui a commencé comme un petit rassemblement informel s'est transformé en une organisation à but non lucratif florissante avec une mission audacieuse : construire une communauté et un sens collectif du lieu et de l'identité à travers la joie collective de la culture de la samba.

Dirigé par le directeur artistique et cofondateur Brian Potts et le directeur créatif et cofondateur suOm Francis, le groupe s'est développé à partir d'une jam d'étude rythmique locale pour devenir une organisation à but non lucratif proposant des cours saisonniers, des représentations publiques et des bourses d'études, tout en préservant et en amplifiant les traditions musicales afro-brésiliennes.