Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
5 juin 2025
Peer-to-peer
Dons en ligne

Comment Zeffy fait fonctionner l'association de tambours la plus dynamique de Miami, sans frais.

Montant collecté
$97,117
Montant épargné
$4,856
Rédigé par
Camille Duboz
La mission

La mission de Miamibloco

Miamibloco est une communauté de percussion afro-brésilienne très énergique basée dans le sud de la Floride, qui rassemble des personnes de tous âges et de toutes origines grâce au pouvoir du rythme. Ce qui a commencé comme un petit rassemblement informel s'est transformé en une organisation à but non lucratif florissante avec une mission audacieuse : construire une communauté et un sens collectif du lieu et de l'identité à travers la joie collective de la culture de la samba.

Dirigé par le directeur artistique et cofondateur Brian Potts et le directeur créatif et cofondateur suOm Francis, le groupe s'est développé à partir d'une jam d'étude rythmique locale pour devenir une organisation à but non lucratif proposant des cours saisonniers, des représentations publiques et des bourses d'études, tout en préservant et en amplifiant les traditions musicales afro-brésiliennes.

$4,856
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Gérer une bateria (ensemble de tambours) à but non lucratif n'est pas une mince affaire - et ce n'est pas donné. Avec des dizaines d'instruments à acheter, à stocker, à entretenir et à transporter, ainsi que des locations de salles et des bourses à financer, chaque dollar compte.

"Avoir une association à but non lucratif de type bateria est une proposition extrêmement coûteuse. Nous devons faire preuve de parcimonie et d'intentionnalité dans l'utilisation de nos ressources". - Brian Potts, directeur artistique et cofondateur

En tant que petite association à but non lucratif, Miamibloco avait besoin d'un moyen de gérer les ventes de billets, les inscriptions aux programmes et les dons, sans sacrifier des fonds à des frais ou jongler avec plusieurs outils.

La solution 100% gratuite

Miamibloco a opté pour Zeffy afin de consolider sa collecte de fonds, ses inscriptions et sa billetterie en une seule plateforme 100 % gratuite. Au lieu de jongler avec plusieurs outils pour gérer les dons, la billetterie des événements et les programmes saisonniers, ils ont tout regroupé sous un même toit - et ont éliminé les frais de plateforme dans le processus.

Ils utilisent maintenant Zeffy pour :

  • Billetterie événementielle - la puissance de leurs plus grands spectacles annuels
  • Inscription aux programmes saisonniers - gestion des adhésions payantes et des académies d'introduction
  • Dons continus - offrir aux sympathisants un moyen direct et gratuit de contribuer.
"Nous avons utilisé Zeffy pour vendre des billets, collecter les frais de programme et gérer les dons, le tout sans payer un centime de frais.
- suOm Francis, directeur de la création, directeur de l'exploitation et cofondateur

La découverte de Zeffy a été un tournant. Chaque dollar collecté est désormais directement affecté au soutien de leur mission, et non à des frais de tiers ou à des logiciels inutiles.

"Lorsque nous avons découvert Zeffy, nous étions tellement excités à l'idée que nos dons servaient à 100 % à notre mission. Je suis devenu un défenseur de Zeffy".
- suOm Francis

Résultats

  • 3+ ans sur Zeffy - sans frais, sans coûts cachés et sans compromis
  • Plus de 95 000 dollars collectés grâce à Zeffy par le biais de dons, de programmes et d'événements.
  • Plus de 4 800 dollars économisés sur les frais de plateforme et de traitement des paiements

L'utilisation de Zeffy a directement permis à Miamibloco de.. :

  • Louer un U-Haul chaque semaine pour amener les tambours aux répétitions
  • Offrir des bourses partielles aux membres de la communauté
  • Élargir la programmation sans augmenter les frais généraux
  • Vendre des billets d'événements sans payer de frais de billetterie

Tout cela a été directement réinvesti dans la mission, et non dans des plateformes de billetterie, des processeurs de paiement ou des outils de gestion de la relation client (CRM).

"Grâce à l'argent que nous avons économisé en utilisant Zeffy, nous avons pu louer un U-Haul tous les lundis pour amener les tambours aux répétitions et offrir des bourses aux membres de la communauté. - suOm Francis
"Les frais de plateforme ne sont pas le coût de l'activité. Cet argent devrait être consacré à votre mission. - Brian Potts
Faire un don pour soutenir Miamibloco

