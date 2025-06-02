La Global Preservation Initiative est passée de Stripe à Zeffy, ce qui lui a permis d'économiser 400 dollars.

Mission de l'initiative pour la préservation mondiale

La Global Preservation Initiative a une mission claire : Contribuer à remédier à l'impact néfaste de la consommation de plastique sur les magnifiques rivages d'Hawaï. Pour ce faire, elle s'appuie sur des efforts de nettoyage menés par des bénévoles et sur un programme éducatif conçu pour aider les élèves à cultiver un lien plus profond et plus personnel avec le monde naturel.

‍

Contexte

Avant de fonder la Global Preservation Initiative, Aaron Magee, né à Hawaï, était un danseur de ballet professionnel passionné par l'environnement. Ayant grandi à Hawaï, il avait été frappé par le déclin de la santé des écosystèmes complexes de l'île. Un soir, alors qu'il regardait un documentaire sur les rivages endommagés d'Hawaï, il a été frappé par un simple commentaire de son frère : "Nous devrions faire quelque chose pour aider : "Nous devrions faire quelque chose pour aider".

C'est ainsi que les graines de l'Initiative mondiale pour la préservation ont été plantées.

‍

"La conviction de mon frère m'a fait penser que nous devions faire quelque chose pour les océans. J'ai abandonné ma carrière de danseuse classique et j'ai passé six mois à faire des recherches sur les principales menaces qui pèsent sur l'environnement. Je me suis intéressée à la pollution plastique et à la pêche commerciale après avoir réalisé à quel point ces deux industries étaient liées à la dégradation de nos océans". - Aaron Magee, fondateur

‍

Aaron a créé l'association en organisant des opérations de nettoyage sur les plages et dans les parcs d'Oahu. Bien que ce travail soit important et satisfaisant, il s'est vite rendu compte que la véritable racine du problème n'était pas seulement la négligence, mais aussi le manque d'éducation à l'environnement. Sans s'attaquer à ce problème plus vaste, Aaron pensait que l'initiative pour la préservation de l'environnement n'aurait pas l'impact qu'il escomptait.

Après presque une année de nettoyage, Aaron a lancé l'initiative éducative de l'organisation à but non lucratif, en aidant les gens à comprendre comment leurs actions peuvent avoir un impact positif (ou négatif) sur le monde naturel. L'objectif ultime de ce programme est de mettre en évidence l'interconnexion entre la santé humaine et la santé environnementale, afin que les gens se sentent capables de prendre soin du monde qui les entoure.

‍

"J'ai lancé notre initiative en matière d'éducation afin de dispenser aux élèves de tous âges une éducation environnementale de qualité, axée sur l'interconnexion de la santé humaine et de la santé environnementale, en mettant l'accent sur la pollution plastique, la pêche commerciale et la conservation des océans." - Aaron Magee, fondateur