Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
2 juin 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

La Global Preservation Initiative est passée de Stripe à Zeffy, ce qui lui a permis d'économiser 400 dollars.

Montant collecté
$8,668
Montant épargné
$433
Rédigé par
Kate Romain
La mission

Mission de l'initiative pour la préservation mondiale

La Global Preservation Initiative a une mission claire : Contribuer à remédier à l'impact néfaste de la consommation de plastique sur les magnifiques rivages d'Hawaï. Pour ce faire, elle s'appuie sur des efforts de nettoyage menés par des bénévoles et sur un programme éducatif conçu pour aider les élèves à cultiver un lien plus profond et plus personnel avec le monde naturel. 

Contexte

Avant de fonder la Global Preservation Initiative, Aaron Magee, né à Hawaï, était un danseur de ballet professionnel passionné par l'environnement. Ayant grandi à Hawaï, il avait été frappé par le déclin de la santé des écosystèmes complexes de l'île. Un soir, alors qu'il regardait un documentaire sur les rivages endommagés d'Hawaï, il a été frappé par un simple commentaire de son frère : "Nous devrions faire quelque chose pour aider : "Nous devrions faire quelque chose pour aider". 

C'est ainsi que les graines de l'Initiative mondiale pour la préservation ont été plantées. 

"La conviction de mon frère m'a fait penser que nous devions faire quelque chose pour les océans. J'ai abandonné ma carrière de danseuse classique et j'ai passé six mois à faire des recherches sur les principales menaces qui pèsent sur l'environnement. Je me suis intéressée à la pollution plastique et à la pêche commerciale après avoir réalisé à quel point ces deux industries étaient liées à la dégradation de nos océans". - Aaron Magee, fondateur

Aaron a créé l'association en organisant des opérations de nettoyage sur les plages et dans les parcs d'Oahu. Bien que ce travail soit important et satisfaisant, il s'est vite rendu compte que la véritable racine du problème n'était pas seulement la négligence, mais aussi le manque d'éducation à l'environnement. Sans s'attaquer à ce problème plus vaste, Aaron pensait que l'initiative pour la préservation de l'environnement n'aurait pas l'impact qu'il escomptait. 

Après presque une année de nettoyage, Aaron a lancé l'initiative éducative de l'organisation à but non lucratif, en aidant les gens à comprendre comment leurs actions peuvent avoir un impact positif (ou négatif) sur le monde naturel. L'objectif ultime de ce programme est de mettre en évidence l'interconnexion entre la santé humaine et la santé environnementale, afin que les gens se sentent capables de prendre soin du monde qui les entoure.

"J'ai lancé notre initiative en matière d'éducation afin de dispenser aux élèves de tous âges une éducation environnementale de qualité, axée sur l'interconnexion de la santé humaine et de la santé environnementale, en mettant l'accent sur la pollution plastique, la pêche commerciale et la conservation des océans." - Aaron Magee, fondateur
17 bénévoles engagés, 17 étudiants formés et 86 livres de déchets enlevés !

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

L'Initiative mondiale pour la préservation a commencé son parcours de collecte de fonds en utilisant Stripe. Cela fonctionnait assez bien, mais Stripe s'accompagnait de frais de traitement. De manière frustrante, cela signifiait que les fonds devaient être redirigés de la mission de la Global Preservation Initiative vers son logiciel de collecte de fonds. 

De plus, les donateurs qui s'inscrivaient pour des dons récurrents étaient soumis à des frais de traitement supplémentaires. Ces pertes étaient considérables et Aaron était mal à l'aise à l'idée que ses sympathisants les plus engagés soient pénalisés pour leurs contributions récurrentes.

L'impact de ces frais de traitement a été considérable : l'argent perdu par la Global Preservation Initiative aurait pu permettre de former 23 étudiants, d'engager 23 bénévoles et de retirer de l'environnement un poids stupéfiant de 177 livres de déchets. 

La solution 100% gratuite

Aaron a découvert Zeffy par le biais d'une publicité sur Instagram. Au début, il était sceptique et a sauté directement sur l'annonce - sûrement, une plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite était trop belle pour être vraie ? Mais lorsque la publicité est réapparue quelques semaines plus tard, il a décidé d'y regarder de plus près. 

"Étant donné que de nombreuses plateformes de dons font payer leur produit, il semblait improbable que Zeffy l'offre gratuitement. Mais lorsque j'ai installé la plateforme pour voir comment elle fonctionnait, tout s'est déroulé comme annoncé : Un logiciel gratuit sans frais de traitement. -Aaron Magee, fondateur

Une fois qu'Aaron a ouvert un compte sur Zeffy, il a été ravi de constater que la plateforme était gratuite, exactement comme annoncé. Plus important encore, avec Zeffy, ses donateurs récurrents n'étaient plus soumis à des frais de traitement supplémentaires - en fait, aucun de ses donateurs n'était soumis à des frais de traitement.

Caractéristiques utilisées

Résultats

Depuis qu'elle s'est inscrite à Zeffy, la Global Preservation Initiative a collecté la somme considérable de 8 668 dollars. Elle a également économisé 433 dollars en frais de traitement. Cet argent sert maintenant directement à faire avancer la vision de l'initiative pour la préservation mondiale : éduquer les étudiants, former des bénévoles et lancer des opérations de nettoyage pour éliminer les déchets de l'océan. 

Ce qui a commencé par une conversation sur un documentaire sur la nature est devenu une organisation comptant 6 membres du conseil d'administration, 18 parrainages d'entreprises, 52 partenariats organisationnels et d'innombrables sympathisants. L'équipe de la Global Preservation Initiative se réjouit à l'idée de poursuivre sa mission en faveur de côtes plus propres et plus saines à l'avenir. 

"En éliminant le temps passé à suivre les frais de traitement associés aux dons récurrents, nous pouvons consacrer plus de temps à notre mission, là où elle compte le plus". - Adam Magee, fondateur
Faites un don pour soutenir l'initiative pour la préservation mondiale

Lire d'autres articles

Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

