Zeffy propose une collecte de fonds gratuite pour les organisations à but non lucratif comme Farming4Hunger

En règle générale, les aliments en boîte et en conserve sont beaucoup plus susceptibles d'être trouvés dans une banque alimentaire que les fruits sains et riches en nutriments, essentiels au maintien d'un régime alimentaire équilibré. Farming Hunger est une association à but non lucratif dont la mission est de changer cette situation : chaque jour, elle s'efforce de fournir des aliments frais et nourrissants aux personnes souffrant de la faim. Les produits qu'elle fournit aux banques alimentaires sont cultivés et récoltés sur le site magnifique de Serenity Farm, dans le Maryland.
Mais il y a quelque chose qui rend Farming4Hunger unique : Au fil des ans, l'organisation a élargi son champ d'action, passant de l'enrichissement des banques alimentaires à la construction d'une communauté et à l'offre d'une seconde chance aux personnes dans le besoin, y compris celles qui luttent contre la toxicomanie, l'incarcération et le sans-abrisme.
"La faim se manifeste de différentes manières. La guérison de l'esprit, du corps et de l'âme est au cœur de Farming4Hunger. Notre mission est de nourrir les affamés et d'aider à nourrir l'âme. Nous pensons que si vous nourrissez les autres, vous serez nourris à votre tour. Linda Canfield, rédactrice et coordinatrice des subventions
Contexte
Après dix ans d'exploitation de la ferme Serenity, Dave, le propriétaire de la ferme, s'est retrouvé en difficulté financière à cause de la résiliation. Lorsqu'un vieil ami, Bernie, a visité la ferme, il s'est rendu compte que le problème de Dave était le reflet d'un problème beaucoup plus vaste : Trop de personnes dans la communauté souffraient de la faim, alors que les agriculteurs avaient du mal à joindre les deux bouts.
Bernie avait récemment connu des difficultés personnelles. En visitant Dave, il s'est senti profondément ému par le déclin de la ferme, qu'il considérait comme parallèle à la trajectoire de sa propre vie jusqu'à ce moment-là. Il a immédiatement compris ce qu'il voulait faire : Créer une association à but non lucratif, avec le double objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire et de revitaliser la ferme.
Dirigée par Bernie et Dave, l'association Farming4Hunger a été créée pour fournir des aliments frais aux personnes souffrant de la faim. Mais lorsqu'un détenu local a trouvé un nouvel objectif en travaillant à la ferme, Bernie s'est rendu compte que son association pouvait évoluer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée.
"L'objectif était de cultiver de la nourriture pour les personnes souffrant de la faim, mais c'est rapidement devenu quelque chose de plus grand que cela. Les gens ont faim d'appartenance et d'amour, et c'est ce que nous faisons ici". Linda Canfield, rédactrice et coordinatrice des subventions
Aujourd'hui, la ferme est devenue un lieu où les personnes qui luttent contre la toxicomanie, le sans-abrisme et les problèmes de santé mentale peuvent rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné par le biais de l'agriculture. De nombreux membres de l'équipe et bénévoles ont une expérience personnelle de l'insécurité alimentaire et ont visité des garde-manger. À Serenity Farm, on comprend très bien la différence qu'un peu de gentillesse peut faire pour ceux qui sont confrontés à des difficultés.
"La nourriture est le moyen pour la communauté de se rassembler. La ferme est un lieu d'amour, d'espoir et de seconde chance pour tant de personnes". Linda Canfield, rédactrice et coordinatrice des subventions
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Linda, rédactrice et coordinatrice de subventions pour les organisations à but non lucratif, a commencé à collecter des fonds pour Farming4Hunger en utilisant Network for Good. Mais elle a vite été déçue de constater que le prix était élevé. Elle savait qu'il existait d'autres plateformes de collecte de fonds, mais l'équipe ne disposait pas des ressources humaines nécessaires pour explorer d'autres options. Ces frais mensuels représentaient un problème important pour une organisation de base comme Farming4hunger.
"Nous constatons que nos donateurs viennent de tous les horizons et de tous les niveaux socio-économiques. Un don de 5 dollars a autant de valeur pour nous qu'un don de 50 dollars. Les frais de notre ancienne plateforme nous coûtaient plus cher que n'importe quel don de base". Linda Canfield, rédactrice et coordinatrice de subventions
La solution 100% gratuite
L'équipe de Farming4Hunger a entendu parler de Zeffy pour la première fois par une organisation partenaire qui avait utilisé la plateforme pour collecter des fonds pour sa chasse aux œufs de Pâques, organisée chaque année à Serenity Farms. Lorsque Linda a demandé à en savoir plus, l'organisation partenaire a partagé sa propre expérience : Zeffy est gratuit et facile à apprendre pour les dirigeants d'associations très occupés. D'après ce qu'elle a entendu, Linda a pensé que la plateforme pourrait être la solution idéale.
Gestion des donateurs

Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
Depuis qu'elle a opté pour Zeffy, l'équipe de Farming4Hunger n'a pas regardé en arrière. Les frais élevés associés à Network for Good ont été supprimés, ce qui signifie que Bernie et Linda peuvent consacrer tous les fonds collectés directement à leur mission. Parce que Zeffy est entièrement gratuit, Linda affirme qu'il s'agit de la solution idéale pour une organisation à but non lucratif comme Farming4Hunger.
L'organisation continue d'offrir un moyen aux individus de s'aider eux-mêmes en aidant les autres.
"Zeffy nous permet d'économiser au moins 3 000 dollars par an. Cela nous permet de libérer des fonds pour notre remorque-cuisine et d'autres frais généraux". Linda Canfield, rédactrice et coordinatrice des subventions