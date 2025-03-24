Zeffy offre une collecte de fonds gratuite et des informations précieuses sur les donateurs à l'initiative de la chanson de Cincinnatti

Mission de l'initiative Cincinnati Song

La Cincinnati Song Initiative (CSI) a une philosophie puissante : unir la grande région de Cincinnati et au-delà par le biais de la chanson classique. L'organisation est dirigée par un groupe de musiciens passionnés qui s'efforcent de renforcer la communauté des interprètes. Leurs quatre valeurs principales - l'art, la communication, la collaboration et l'innovation - sont toujours au premier plan de leur travail.

CSI s'appuie sur trois "branches" principales pour mener à bien sa mission. La scène principale propose régulièrement des concerts spectaculaires ; CSI Mobile apporte des spectacles musicaux à de nouvelles communautés dans tout le pays ; enfin, CSI Digital fait rayonner la mission des organisations à but non lucratif dans le monde entier, avec ses concerts virtuels renommés et ses programmes éducatifs inestimables.

"Chaque concert met en scène des chanteurs et des pianistes de renommée nationale, offrant un niveau artistique inégalé dans une atmosphère intime et accessible. Les spectateurs bénéficient d'une interaction étroite avec les artistes, les écoutant discuter de la pertinence de la musique par rapport au contexte culturel et sociétal d'aujourd'hui." Samuel Martin, directeur artistique fondateur

Contexte

Le directeur artistique Sam Martin a fondé le CSI pour encourager la communauté et créer un espace de représentation pour les interprètes de chant classique. Depuis le début, l'objectif ultime de Sam a toujours été de créer un foyer pour la communauté de la chanson classique et de répandre la joie de la chanson classique dans la région de Cincinnati et au-delà.

"J'ai créé la Cincinnati Song Initiative pour répondre à un besoin dans l'agglomération de Cincinnati, celui de fournir une source intime et communautaire de chansons classiques. Il s'agit d'un genre restreint mais extrêmement puissant, et nous entamons notre dixième saison anniversaire à partir de septembre 2025". Samuel Martin, directeur artistique fondateur

CSI est véritablement une organisation de base. À ses débuts, Sam comptait sur les dons d'un groupe restreint mais fidèle de sympathisants pour faire fonctionner l'association - littéralement - d'un concert à l'autre. Grâce à la nécessité de sa mission, à son travail acharné et à ses premiers soutiens, CSI a commencé à prendre de l'ampleur.

L'association est aujourd'hui fière de proposer une scène principale florissante, trois podcasts et une programmation éducative numérique. De l'organisation de spectacles réguliers à la commande de compositeurs nouveaux et innovants, le CSI est devenu une lumière brillante dans le monde de la performance classique.