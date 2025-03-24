Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
24 mars 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Zeffy offre une collecte de fonds gratuite et des informations précieuses sur les donateurs à l'initiative de la chanson de Cincinnatti

Montant collecté
$46,802
Montant épargné
$2,340
Rédigé par
Kate Romain
La mission

Mission de l'initiative Cincinnati Song

La Cincinnati Song Initiative (CSI) a une philosophie puissante : unir la grande région de Cincinnati et au-delà par le biais de la chanson classique. L'organisation est dirigée par un groupe de musiciens passionnés qui s'efforcent de renforcer la communauté des interprètes. Leurs quatre valeurs principales - l'art, la communication, la collaboration et l'innovation - sont toujours au premier plan de leur travail.

CSI s'appuie sur trois "branches" principales pour mener à bien sa mission. La scène principale propose régulièrement des concerts spectaculaires ; CSI Mobile apporte des spectacles musicaux à de nouvelles communautés dans tout le pays ; enfin, CSI Digital fait rayonner la mission des organisations à but non lucratif dans le monde entier, avec ses concerts virtuels renommés et ses programmes éducatifs inestimables. 

"Chaque concert met en scène des chanteurs et des pianistes de renommée nationale, offrant un niveau artistique inégalé dans une atmosphère intime et accessible. Les spectateurs bénéficient d'une interaction étroite avec les artistes, les écoutant discuter de la pertinence de la musique par rapport au contexte culturel et sociétal d'aujourd'hui." Samuel Martin, directeur artistique fondateur

Contexte

Le directeur artistique Sam Martin a fondé le CSI pour encourager la communauté et créer un espace de représentation pour les interprètes de chant classique. Depuis le début, l'objectif ultime de Sam a toujours été de créer un foyer pour la communauté de la chanson classique et de répandre la joie de la chanson classique dans la région de Cincinnati et au-delà. 

"J'ai créé la Cincinnati Song Initiative pour répondre à un besoin dans l'agglomération de Cincinnati, celui de fournir une source intime et communautaire de chansons classiques. Il s'agit d'un genre restreint mais extrêmement puissant, et nous entamons notre dixième saison anniversaire à partir de septembre 2025". Samuel Martin, directeur artistique fondateur

CSI est véritablement une organisation de base. À ses débuts, Sam comptait sur les dons d'un groupe restreint mais fidèle de sympathisants pour faire fonctionner l'association - littéralement - d'un concert à l'autre. Grâce à la nécessité de sa mission, à son travail acharné et à ses premiers soutiens, CSI a commencé à prendre de l'ampleur. 

L'association est aujourd'hui fière de proposer une scène principale florissante, trois podcasts et une programmation éducative numérique. De l'organisation de spectacles réguliers à la commande de compositeurs nouveaux et innovants, le CSI est devenu une lumière brillante dans le monde de la performance classique. 

$2,340
sauvée avec Zeffy
Couvrir le coût des billets d'avion de plusieurs artistes renommés.

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Le CSI a commencé son parcours de collecte de fonds en utilisant GiveLively. Cela fonctionnait assez bien pour collecter des dons, mais CSI a rapidement découvert des limites frustrantes. La plateforme était coûteuse et n'offrait pas la profondeur d'information sur les donateurs dont CSI avait besoin. Soucieux de ne pas manquer des informations précieuses sur les donateurs, CSI a commencé à chercher un outil qui offrait plus qu'une simple exportation de feuille de calcul. 

"Il était pratiquement impossible de suivre les données relatives aux donateurs. Il n'y avait pas d'interaction dynamique avec les donateurs/contacts" Samuel Martin, directeur artistique fondateur

Inspiré par l'histoire de CSI ? Découvrez pourquoi ils sont passés de GiveLively à Zeffy. 

La solution 100% gratuite

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une recherche sur Internet conduise Sam et son équipe à Zeffy. D'après les premières impressions, il semble que Zeffy ait comblé les lacunes de la stratégie de collecte de fonds du CSI : La plateforme offre des informations détaillées sur les donateurs, et elle est 100 % gratuite - ce qui signifie que toutes les collectes de fonds du CSI sont désormais consacrées à l'avancement de sa mission, et non aux frais de logiciel. Curieux d'en savoir plus, Sam et son équipe ont décidé de programmer une démonstration gratuite. 

"Après avoir assisté à une démonstration, nous avons été convaincus que cet outil répondrait aux besoins de Cincinnati Song Initiative tout en éliminant les problèmes que nous rencontrions avec notre ancienne plate-forme. Samuel Martin, Cincinnati Song Initiative

Lors de la démonstration, Sam a été ravi de constater que Zeffy offrait bien plus qu'un simple moyen d'accepter des dons. Satisfait que la plateforme puisse les aider à affiner leur stratégie de collecte de fonds et à économiser de l'argent, CSI a rapidement opté pour cette solution. Ils n'ont pas regardé en arrière. 

Résultats

Grâce à Zeffy, CSI a déjà récolté la somme remarquable de 67 085 dollars. Mieux encore, ils ont déjà économisé plus de 3 300 dollars sur les frais de collecte de fonds. Cette somme est suffisante pour couvrir le coût des billets d'avion de plusieurs artistes de renom qui se produisent chaque année sur la scène principale du CSI. 

CSI est ravi de voir que chaque centime de sa collecte de fonds est directement affecté à la poursuite de sa mission. Avec l'aide de Zeffy, CSI se réjouit de pouvoir continuer à aider la communauté de la chanson classique à prospérer et à atteindre de nouveaux sommets.  

"Zeffy s'assure que chaque centime se retrouve dans la poche de l'organisation. Combiné à leur support client phénoménal et à leurs efforts constants pour apporter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme, cela fait de Zeffy un partenaire fiable et sûr pour les efforts de collecte de fonds et de relations avec les donateurs de Cincinnati Song Initiative". Samuel Martin, directeur artistique fondateur
Faire un don pour soutenir la Cincinnati Song Initiative

