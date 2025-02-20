Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
20 février 2025
Avant Zeffy, Church in the Wild souhaitait une plateforme gratuite.

Montant collecté
$42,760
Montant épargné
$2,138
Rédigé par
Kate Romain
La mission de Church in the Wild

Church in the Wild n'est pas une église ordinaire. Il s'agit plutôt d'une communauté éco-spirituelle qui œuvre avec passion pour la justice sociale et environnementale. 

Depuis trois ans, Church in the Wild offre un lieu de culte sûr et ouvert à tous. Tout le monde est le bienvenu, indépendamment de sa race, de son identité sexuelle ou même de sa confession religieuse. La congrégation est unie par la conviction commune que le culte doit être centré sur le service et la communauté, ainsi que sur un amour profond pour le monde naturel.  

"Nous accueillons des personnes de tous horizons pour qu'elles se connectent à la terre, à elles-mêmes et aux autres. Church in the Wild a pour mission de suivre l'Esprit sauvage à travers la création, l'aventure et la restauration". - Corey Turnpenny, pasteur 

Contexte

Church in the Wild est fière de s'installer dans le pittoresque Sky Lake à Windsor, dans l'État de New York. De là, l'église dessert la communauté plus large du comté de Broome.

L'église a été fondée sur le principe que la spiritualité, la création et la religion sont profondément liées. Pendant les offices, la congrégation se concentre sur l'attention qu'elle porte à elle-même, à ses coreligionnaires et à la beauté du monde naturel.
Les offices se déroulent à l'extérieur et commencent par une promenade communautaire autour du lac. Des activités sont prévues spécialement pour les enfants, et les animaux domestiques sont toujours les bienvenus. Chaque service se termine par des réflexions et des espoirs pour la nouvelle semaine, et chaque membre de la congrégation se fixe des intentions positives. 

Church in the Wild propose des services de covoiturage pour ses services hebdomadaires, afin que personne ne soit laissé pour compte. 

$2,138
sauvée avec Zeffy
3 ans d'essence pour leur service de covoiturage

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Avant de passer à Zeffy, Church in the Wild a été surpris et découragé de découvrir le prix élevé de nombreuses plateformes de collecte de fonds. Dans un premier temps, elle s'en est tenue à PayPal, qui était bien connu et semblait simple. Mais Church in the Wild n'a pas tardé à ressentir les limites de PayPal.

"Même sur un site qui encourageait les donateurs à couvrir les frais, nous perdions des centimes sur chaque don, même lorsque les donateurs couvraient les frais ! - Corey Turnpenny, Pasteur

De plus, elle n'avait pas accès aux fonctions essentielles de collecte de fonds qui auraient pu l'aider à financer sa mission. Lorsqu'il s'agissait d'acheter des billets pour un événement ou de vendre du matériel, Church in the Wild était livré à lui-même. 

La solution 100% gratuite

Corey Turnpenny, pasteur de Church in the Wild, était sceptique lorsqu'elle est tombée sur une publicité pour Zeffy : une plateforme de collecte de fonds totalement gratuite. Le slogan "pas de frais cachés" était trop beau pour être vrai. 

Mais après quelques recherches, Corey est convaincu que Zeffy est légitime et, surtout, qu'il n'y a pas de frais. Corey avait toujours espéré que tous les fonds provenant de généreux donateurs iraient à l'église, et non à des frais de plateforme. Elle a immédiatement opté pour Zeffy. 

"Lorsque je me suis penché sur la question, j'ai su que j'avais trouvé la licorne magique des plates-formes de dons ! - Corey Turnpenny, pasteur

Résultats

Grâce à Zeffy, Church in the Wild a réussi à collecter la somme impressionnante de 42 760 dollars. Elle a également économisé plus de 2 138 dollars sur les frais de plateforme. Avec seulement 350 $, Church in the Wild peut acheter six mois d'essence pour son service de covoiturage. Ces économies permettent donc d'acheter de l'essence pour près de trois ans ! 

Zeffy a aidé l'église à renforcer ses relations avec ses fidèles et ses donateurs. Avec un peu d'aide de Zeffy, Church in the Wild continue d'offrir une communauté spirituelle et un beau lieu de culte. 

"Zeffy est la seule plateforme de dons qui s'aligne sur les organisations à but non lucratif en garantissant que l'intégralité du don finance notre travail. - Corey Turnpenny, Pasteur 
Faire un don pour soutenir Church in the Wild

