Avant Zeffy, Church in the Wild souhaitait une plateforme gratuite.

La mission de Church in the Wild

Church in the Wild n'est pas une église ordinaire. Il s'agit plutôt d'une communauté éco-spirituelle qui œuvre avec passion pour la justice sociale et environnementale.

Depuis trois ans, Church in the Wild offre un lieu de culte sûr et ouvert à tous. Tout le monde est le bienvenu, indépendamment de sa race, de son identité sexuelle ou même de sa confession religieuse. La congrégation est unie par la conviction commune que le culte doit être centré sur le service et la communauté, ainsi que sur un amour profond pour le monde naturel.

"Nous accueillons des personnes de tous horizons pour qu'elles se connectent à la terre, à elles-mêmes et aux autres. Church in the Wild a pour mission de suivre l'Esprit sauvage à travers la création, l'aventure et la restauration". - Corey Turnpenny, pasteur

Contexte

Church in the Wild est fière de s'installer dans le pittoresque Sky Lake à Windsor, dans l'État de New York. De là, l'église dessert la communauté plus large du comté de Broome.

L'église a été fondée sur le principe que la spiritualité, la création et la religion sont profondément liées. Pendant les offices, la congrégation se concentre sur l'attention qu'elle porte à elle-même, à ses coreligionnaires et à la beauté du monde naturel.

Les offices se déroulent à l'extérieur et commencent par une promenade communautaire autour du lac. Des activités sont prévues spécialement pour les enfants, et les animaux domestiques sont toujours les bienvenus. Chaque service se termine par des réflexions et des espoirs pour la nouvelle semaine, et chaque membre de la congrégation se fixe des intentions positives.

Church in the Wild propose des services de covoiturage pour ses services hebdomadaires, afin que personne ne soit laissé pour compte.