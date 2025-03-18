Zeffy a sauvé AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. Ils ont utilisé ce temps pour collecter plus d'argent pour l'éducation STEM dans les écoles intermédiaires.

Mission de l'AAUW Florida Supporting Foundation, Inc.

L'American Association of University Women (AAUW) a été fondée en 1881 pour rassembler des femmes qui avaient obtenu un diplôme malgré les obstacles considérables à l'éducation à l'époque. Ces femmes voulaient créer des opportunités à la fois pour utiliser leur propre éducation et pour soutenir les femmes qui espéraient entrer à l'université. Les premières réunions ne comptaient que 15 membres, mais aujourd'hui, l'organisation compte 1 000 sections et 800 partenaires collégiaux et universitaires à travers les États-Unis. AAUW est très présente avec un réseau de 170 000 membres et sympathisants dans tout le pays. La mission de l'AAUW est de faire progresser l'équité pour les femmes et les filles par le biais de la recherche, de la défense des droits et de l'éducation.

AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. organise des programmes à la Florida Atlantic University et à la Stetson University afin de promouvoir l'intérêt des jeunes femmes pour les filières et les carrières dans le domaine des STIM en Floride.

‍

Contexte

Chaque année, AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. organise deux camps Tech Trek, où des dizaines de filles de 7e année apprennent quelque chose qui les intéresse en mathématiques ou en sciences. Cela signifie que des classes sont organisées dans des domaines aussi variés que la biologie marine ou le génie civil.

Les professeurs de sciences et de mathématiques proposent des élèves pour le programme, et seules cinq d'entre elles sont sélectionnées dans chaque école participante. Ces jeunes filles font l'expérience de l'université pendant une semaine, en vivant dans des dortoirs, en mangeant dans des salles de repas pour étudiants et en passant leurs journées dans des salles de classe et des laboratoires universitaires. Elles choisissent leurs cours et leurs ateliers, tout comme les étudiants de premier cycle, et passent leur temps en classe à s'intéresser de près à leur sujet. Certains construisent une technologie portable, tandis que d'autres s'exercent à cartographier le fond des océans ou apprennent à créer des prévisions météorologiques. Elles sont également immergées dans la vie universitaire, se faisant une idée de ce que pourrait être la vie en poursuivant leurs intérêts avec d'autres filles tout aussi intéressées par l'apprentissage.

Les camps Tech Trek donnent aux collégiennes une vision de ce que pourrait être leur vie à l'université, mais la vision des organisateurs ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme. Chacun des cours présente également aux élèves ce que peuvent impliquer les carrières dans ces domaines. Des biologistes marins, des météorologues, des ingénieurs civils et d'autres femmes travaillant dans les domaines des STIM partagent leurs histoires avec les élèves lors d'un dîner de clôture.

Mieux encore, les élèves ne doivent s'acquitter que de 50 dollars de frais d'inscription. Le reste des frais d'organisation du programme est pris en charge, ce qui permet aux filles de tous horizons d'apprendre, d'imaginer et de prendre des mesures en vue d'un avenir qu'elles aiment.