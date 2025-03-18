Zeffy a sauvé AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. Ils ont utilisé ce temps pour collecter plus d'argent pour l'éducation STEM dans les écoles intermédiaires.

L'American Association of University Women (AAUW) a été fondée en 1881 pour rassembler des femmes qui avaient obtenu un diplôme malgré les obstacles considérables à l'éducation à l'époque. Ces femmes voulaient créer des opportunités à la fois pour utiliser leur propre éducation et pour soutenir les femmes qui espéraient entrer à l'université. Les premières réunions ne comptaient que 15 membres, mais aujourd'hui, l'organisation compte 1 000 sections et 800 partenaires collégiaux et universitaires à travers les États-Unis. AAUW est très présente avec un réseau de 170 000 membres et sympathisants dans tout le pays. La mission de l'AAUW est de faire progresser l'équité pour les femmes et les filles par le biais de la recherche, de la défense des droits et de l'éducation.
AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. organise des programmes à la Florida Atlantic University et à la Stetson University afin de promouvoir l'intérêt des jeunes femmes pour les filières et les carrières dans le domaine des STIM en Floride.
Contexte
Chaque année, AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. organise deux camps Tech Trek, où des dizaines de filles de 7e année apprennent quelque chose qui les intéresse en mathématiques ou en sciences. Cela signifie que des classes sont organisées dans des domaines aussi variés que la biologie marine ou le génie civil.
Les professeurs de sciences et de mathématiques proposent des élèves pour le programme, et seules cinq d'entre elles sont sélectionnées dans chaque école participante. Ces jeunes filles font l'expérience de l'université pendant une semaine, en vivant dans des dortoirs, en mangeant dans des salles de repas pour étudiants et en passant leurs journées dans des salles de classe et des laboratoires universitaires. Elles choisissent leurs cours et leurs ateliers, tout comme les étudiants de premier cycle, et passent leur temps en classe à s'intéresser de près à leur sujet. Certains construisent une technologie portable, tandis que d'autres s'exercent à cartographier le fond des océans ou apprennent à créer des prévisions météorologiques. Elles sont également immergées dans la vie universitaire, se faisant une idée de ce que pourrait être la vie en poursuivant leurs intérêts avec d'autres filles tout aussi intéressées par l'apprentissage.
Les camps Tech Trek donnent aux collégiennes une vision de ce que pourrait être leur vie à l'université, mais la vision des organisateurs ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme. Chacun des cours présente également aux élèves ce que peuvent impliquer les carrières dans ces domaines. Des biologistes marins, des météorologues, des ingénieurs civils et d'autres femmes travaillant dans les domaines des STIM partagent leurs histoires avec les élèves lors d'un dîner de clôture.
Mieux encore, les élèves ne doivent s'acquitter que de 50 dollars de frais d'inscription. Le reste des frais d'organisation du programme est pris en charge, ce qui permet aux filles de tous horizons d'apprendre, d'imaginer et de prendre des mesures en vue d'un avenir qu'elles aiment.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Pour couvrir la grande majorité des camps Tech Trek, AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. collecte des fonds auprès des membres de la communauté intéressés et des branches de AAUW Florida à travers l'État. Les membres de ces branches travaillent sans relâche avec nous pour informer les écoles secondaires de notre programme, interviewer les candidats, collecter des fonds et faire du bénévolat si nécessaire. Au fil des ans, l'organisation a constaté que le moyen le plus fiable de recueillir des fonds était de collecter des chèques.
Il s'agissait d'un moyen cohérent de collecter des fonds et il n'y avait pas de frais, comme c'est le cas pour de nombreuses plateformes du 21e siècle. Mais la collecte de chèques physiques était aussi le moyen le plus long de collecter des fonds et créait des obstacles pour les donateurs intéressés qui n'avaient pas leur carnet de chèques sous la main.
L'AAUW Florida Supporting Foundation ne pouvait recueillir les chèques qu'en main propre ou par courrier, et elle devait prendre le temps de conduire ces chèques à la banque. Il fallait ensuite rédiger des lettres de remerciement à la main. Cette responsabilité incombait souvent à Deborah Nelson, trésorière de l'organisation, et lui prenait des heures de travail. Mme Nelson souhaitait un système moins contraignant pour toutes les personnes concernées.
La solution 100% gratuite
En tant qu'organisation membre d'une grande organisation nationale à but non lucratif, AAUW Florida Supporting Foundation, Inc. avait accès à un vaste réseau d'amis qui recueillaient constamment des dons. L'un des autres chapitres de l'AAUW a parlé de Zeffy à l'équipe.
"C'est un membre actif de l'AAUW qui nous a présenté cette opportunité, et nous l'avons saisie en raison de la facilité d'utilisation et de la réputation de Zeffy", a déclaré Mme Nelson.
Résultats
Zeffy a immédiatement changé la façon dont Nelson travaillait.
"Les déplacements au bureau de poste et à la banque prenaient beaucoup de temps par rapport au site Zeffy. Les lettres de remerciement et les lettres de suivi à la fin de l'année ont demandé beaucoup d'efforts en utilisant le service postal plutôt que le courrier électronique", dit-elle.
La facilité d'utilisation de Zeffy et la disponibilité permanente de l'assistance ont facilité la vie de Nelson à plusieurs niveaux. "J'aime utiliser le site et réconcilier les dons. C'est assurément un outil formidable pour notre association", déclare-t-elle.
Et ce temps libre n'a pas été perdu. Grâce aux heures économisées chaque mois, Mme Nelson et ses collègues peuvent consacrer plus de temps à la recherche de soutien pour leurs élèves de 7e année.
"C'était une évidence de commencer avec Zeffy pour la facilité de fonctionnement et les avantages liés à la collecte de fonds. Ils sont toujours disponibles pour nous aider.