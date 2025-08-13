Logiciel pour les organisations à but non lucratif

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, PayPal est la solution par défaut. Il est familier. On s'y fie. "Suffisamment bon".

Mais que se passe-t-il si cette familiarité coûte à votre mission des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois ?

Ces huit organisations ont toutes commencé par utiliser PayPal. Elles ont ensuite analysé les chiffres, constaté l'impact des frais de donation et opéré un changement.

Voici ce qu'ils ont gagné en passant à Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour les organisations à but non lucratif.

1. La Fondation éducative Dearborn

Avant Zeffy : Entre son tournoi de golf, la célébration du Mardi Gras, le Green Tie Dinner et le Spring Bazaar, qui l'aident à soutenir des pratiques éducatives innovantes à Dearborn, Michigan, la Fondation jonglait constamment avec la logistique des événements. Elle utilisait PayPal pour collecter des fonds pour ces événements majeurs, en gérant tout, de la vente de billets aux systèmes de tirage au sort.



La lutte : La Dearborn Educational Foundation a utilisé PayPal pour collecter des millions, mais les frais étaient monstrueux. De plus, PayPal n'offrant pas beaucoup d'intégrations, la Fondation devait utiliser d'autres plateformes pour des tâches telles que la billetterie et les tirages au sort, ce qui ajoutait des obstacles et des frais supplémentaires pour chaque événement.



Pourquoi ils ont changé : Chastity Townsend, responsable de la fondation, s'est tournée vers Google, espérant que quelqu'un, quelque part, avait conçu une plateforme de collecte de fonds réellement gratuite. C'est alors qu'elle a découvert Zeffy.



Les résultats : Depuis qu'elle utilise Zeffy, la fondation a collecté 56 231 dollars et économisé 2 812 dollars de frais - de l'argent qui a directement servi à soutenir les élèves et les enseignants au lieu d'être absorbé par les coûts de traitement.

"Nous sommes en mesure de reverser 100 % des fonds collectés et de réduire les tâches administratives. Zeffy nous a aidés à utiliser Excel pour suivre les inscriptions aux événements et à réduire la saisie de données dans QuickBooks.-ChastityTownsend, directrice exécutive



2. Association médicale panaméricaine

Avant Zeffy : L'Association médicale panaméricaine (PAMA) a commencé à collecter des fonds par l'intermédiaire de PayPal et de GoFundMe pour soutenir sa mission consistant à fournir des soins et des fournitures médicales aux communautés mal desservies.



La lutte : Chaque dollar de frais PayPal et GoFundMe réduit le nombre de fournitures médicales et de formations que PAMA pourrait fournir aux communautés mal desservies. Les frais ont également fait froncer les sourcils des donateurs - lorsque les gens voient qu'un pourcentage élevé de leurs contributions est réduit à néant par des frais, ces frais élevés peuvent éroder la confiance des donateurs.



Pourquoi ils ont changé : L'équipe de PAMA a compris qu'un seul dollar perdu signifiait que moins de fournitures médicales vitales parviendraient aux communautés dans le besoin.



Les résultats : PAMA a collecté 10 399 dollars grâce à Zeffy et a économisé 520 dollars en frais de traitement - des fonds qui ont été directement utilisés pour leur récente campagne de livraison d'analgésiques d'une valeur de 10 000 dollars afin de remédier aux pénuries de médicaments à Cuba.

"La plateforme rentable de Zeffy nous a permis de transformer des ressources limitées en résultats tangibles, et de faire des progrès significatifs dans la lutte contre les disparités en matière de soins de santé à l'échelle mondiale." - Uriel Ramirez, PAMA

3. Le vrai bleu 1881

Avant Zeffy : True Blue, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de donner aux jeunes les moyens d'aller à l'université, utilisait diverses plateformes de paiement, notamment PayPal, Eventbrite, Network for Good, CashApp et Venmo, pour collecter des dons.



La lutte : La complexité administrative est rapidement devenue un problème, car la gestion des dons et de la billetterie des événements sur plusieurs plateformes a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, le plus grand obstacle était les frais, qui réduisaient les fonds disponibles pour soutenir les étudiants.



Pourquoi ils ont changé : La fondatrice Tiombé O'Rourke s'est toujours sentie mal à l'aise à l'idée de demander aux donateurs de payer des frais en plus de leurs dons généreux. Lorsqu'ils ont découvert Zeffy, une plateforme entièrement gratuite pour la collecte de fonds et la gestion d'événements, ils ont changé d'avis.

Les résultats : True Blue 1881 a collecté 48 322 dollars et économisé 2 416 dollars au cours de sa première année - des économies qui se sont immédiatement traduites par des paiements de loyer, des repas pour les étudiants et une aide à la scolarité. La plateforme a également automatisé les reçus et rationalisé la création de campagnes, ce qui a permis de récupérer d'innombrables heures de travail.



"Grâce à ces économies, nous pouvons payer le loyer, nourrir les étudiants et couvrir les soldes impayés. Chaque centime économisé sert directement à soutenir nos étudiants". -Tiombé O'Rourke



4. L'autisme et la foi

Avant Zeffy : L'équipe d'Autism Meets Faith, une organisation qui soutient les enfants autistes et leurs familles, utilisait PayPal pour collecter des fonds.



La lutte : Les frais inattendus n'ont pas été les seuls à poser problème. Les paiements effectués par ces plateformes ont également pris beaucoup plus de temps que prévu et ont été coûteux. De plus, l'impossibilité pour PayPal d'intégrer des formulaires de collecte de fonds sur leur site web a fait que leur premier Giving Tuesday n'a permis de récolter que 3 000 dollars.



Pourquoi ils ont changé : Une recherche sur Google les a conduits à Zeffy. Au début, ils se sont demandé s'il n'y avait pas un piège ; la gratuité à 100 % semblait trop belle pour être vraie. Mais lorsqu'ils ont appris que Zeffy avait été créé spécifiquement pour aider les organisations à but non lucratif comme la leur, ils ont décidé d'essayer.



Les résultats : Autism Meets Faith a recueilli 39 034 $ grâce à Zeffy et a économisé 1 952 $ en frais de traitement - de l'argent qui a permis d'élargir ses programmes et d'approfondir son impact sur les enfants et les familles confrontés à l'autisme.

"En éliminant les frais, Zeffy nous a permis de maximiser chaque don et de nous concentrer sur l'expansion de nos programmes. Cela nous a ouvert de nouvelles sources de revenus et nous a permis d'avoir un impact encore plus important sur les enfants et les familles que nous servons"-Holly Odogwu, fondatrice et PDG

5. Fondation Si Se Puede

Avant Zeffy : La Si Se Puede Foundation utilise PayPal depuis des années pour financer ses programmes d'éducation STEM et ses compétitions de robotique.



La lutte : Les frais de PayPal leur coûtaient entre 400 et 500 dollars par mois - de l'argent qui aurait pu couvrir les coûts de leur programme ou aller directement aux étudiants. L'interface et le suivi médiocres de la plateforme rendaient également difficile la gestion des donateurs, tandis que les sympathisants se sentaient frustrés par les frais de traitement qui réduisaient leurs contributions.



Pourquoi ils ont changé : Le responsable de la fondation, Faridodin "Fredi" Lajvardi, ne pouvait justifier la perte de centaines de dollars par mois en frais alors que ces mêmes fonds pouvaient avoir un impact direct sur les possibilités d'éducation des élèves. Après avoir recherché d'autres solutions, il a trouvé que l'approche sans frais de Zeffy s'alignait parfaitement sur leur mission qui est de maximiser les ressources éducatives.



Les résultats : La fondation a collecté 122 730 dollars grâce à Zeffy et a économisé 6 136 dollars en frais de traitement, ce qui lui a permis de maintenir et d'étendre ses solides programmes d'éducation en matière de STIM.



"Zeffy est facile à utiliser et très efficace. Notre organisation a grandement bénéficié de l'utilisation de Zeffy. Les donateurs sont plus enclins à faire des dons parce qu'ils savent quelle part de leur don va réellement à l'organisation" - Faridodin "Fredi" Lajvardi, responsable de la fondation Si Se Puede

6. Mission Link International

Avant Zeffy : Mission Link International nourrit des veuves et des orphelins dans le monde entier, mais sa plateforme de collecte de fonds était des plus basiques. PayPal leur permettait essentiellement de recevoir des dons, sans plus.



La lutte : Dans le cadre de l'aide internationale, où chaque dollar nourrit des personnes affamées, les frais de traitement de PayPal n'étaient pas seulement des dépenses administratives : ils privaient littéralement de nourriture des veuves et des orphelins qui avaient désespérément besoin d'aide.



Pourquoi ils ont changé : Le dirigeant Todd Childers a effectué des recherches approfondies, évaluant une demi-douzaine de plateformes qui offraient des fonctions de collecte de fonds contemporaines allant au-delà des simples transferts d'argent. Il a même envisagé de créer des solutions personnalisées avant de découvrir l'approche globale de Zeffy en matière de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif.



Les résultats : Mission Link International a collecté 53 938 dollars et a économisé 2 969 dollars de frais - de l'argent qui est allé directement à l'alimentation des populations vulnérables au lieu des coûts de traitement.



"Contrairement à PayPal, Zeffy permet de créer des formulaires interactifs et détaillés pour de nombreuses campagnes. Nous pouvons les intégrer à la page de dons de notre site Web ou les utiliser comme formulaires contextuels"-Todd Childers, Mission Link International Leader

7. La part sacrée La sensibilisation des enfants

Avant Zeffy : Sacred Portion Children's Outreach, une organisation à but non lucratif qui soutient les soins et l'adoption d'enfants orphelins, collectait des parrainages mensuels et des frais d'adoption par l'intermédiaire de PayPal, mais la plateforme nuisait à sa mission de multiples façons.



La lutte : Les frais de PayPal ne faisaient pas que réduire leur budget, ils démoralisaient l'équipe. Chaque frais de traitement représentait de l'argent retiré aux enfants vulnérables qui en avaient le plus besoin. De plus, la plateforme était complexe et manquait de fonctions essentielles pour la collecte de fonds, tandis que l'assistance clientèle était presque impossible à joindre en cas de problème.



Pourquoi ils ont changé : La responsable Brynne Spicer voulait s'assurer que la valeur totale de leurs efforts de collecte de fonds parvienne aux enfants qu'ils servaient. Elle a investi un temps précieux dans la recherche de plateformes de collecte de fonds, déterminée à trouver une solution qui honore à la fois la générosité de leurs donateurs et leur mission d'aide aux enfants. C'est alors qu'elle a découvert Zeffy.



Les résultats : Sacred Portion a collecté la somme impressionnante de 187 000 $ grâce à Zeffy et a économisé 9 350 $ en frais de traitement - la plus grande économie de frais de toutes les organisations de cette liste.



"Plus de frais, plus facile à gérer, plus de fonctionnalités, et nous avons adoré pouvoir envoyer un formulaire amusant et personnalisé à nos donateurs qui aiment connaître l'histoire derrière ce que nous faisons" - Brynne Spicer, Sacred Portion Children's Outreach Leader

8. Fondation Hope Always

Avant Zeffy : Hope Always Foundation, une organisation qui offre des tablettes personnalisées aux enfants qui font face à de longs séjours à l'hôpital, a commencé à utiliser PayPal simplement parce que l'hébergeur de son site web, GoDaddy, l'a suggéré.



La lutte : Les frais élevés de PayPal et les exigences de dons minimums obligatoires rendaient les opérations difficiles pour cette petite organisation à but non lucratif.



Pourquoi ils ont changé : Lorsque le fondateur Bobby Kesselman a vu que les frais s'élevaient à 700 $, il a su qu'il fallait changer d'approche. Pour une petite association, perdre autant d'argent en frais de traitement n'était pas seulement inefficace, c'était insoutenable.



Les résultats : Hope Always Foundation a collecté 6 950 dollars grâce à Zeffy et a économisé 347 dollars en frais, ce qui prouve que même les petites organisations peuvent tirer un grand profit de l'élimination des coûts de traitement.



"Je parle honnêtement de Zeffy sur tous les toits à d'autres organisations à but non lucratif, parce qu'elles perdent littéralement de l'argent si elles vont ailleurs. Je ne peux pas exprimer le plaisir que j'ai eu à travailler avec une plateforme financière qui ne vous considère pas comme un 'compte'". - Bobby Kesselman, fondateur de la Hope Always Foundation

Vous utilisez toujours PayPal ? Vous pourriez perdre plus que de l'argent

Ces huit organisations ont découvert ce que des milliers d'organisations à but non lucratif savent déjà : les frais de traitement ne sont pas seulement un poste budgétaire, ce sont des repas qui ne sont pas servis, des étudiants qui ne sont pas soutenus et des familles qui ne sont pas aidées.

Qu'il s'agisse des 2 812 dollars économisés par la Dearborn Education Foundation pour financer davantage de programmes pour les étudiants ou des 9 350 dollars versés directement aux enfants vulnérables par Sacred Portion, la tendance est claire. Chaque dollar perdu en frais de traitement est un dollar volé à votre mission.

Les organisations à but non lucratif dont il est question dans ces histoires ne sont pas spéciales. Elles ne sont pas férues de technologie et n'ont pas l'esprit d'entreprise. Ce sont des organisations comme la vôtre qui ont réalisé que la familiarité de PayPal leur coûtait trop cher. Elles ont simplement opté pour Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, et ont immédiatement commencé à consacrer davantage de ressources à leur travail.