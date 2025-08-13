Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Pourquoi ces 8 organisations à but non lucratif ont abandonné PayPal - et ce qui s'est passé ensuite

13 août 2025

Pour de nombreuses organisations à but non lucratif, PayPal est la solution par défaut. Il est familier. On s'y fie. "Suffisamment bon". 

Mais que se passe-t-il si cette familiarité coûte à votre mission des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois ? 

Ces huit organisations ont toutes commencé par utiliser PayPal. Elles ont ensuite analysé les chiffres, constaté l'impact des frais de donation et opéré un changement.

Voici ce qu'ils ont gagné en passant à Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour les organisations à but non lucratif.

1. La Fondation éducative Dearborn 

"Nous sommes en mesure de reverser 100 % des fonds collectés et de réduire les tâches administratives. Zeffy nous a aidés à utiliser Excel pour suivre les inscriptions aux événements et à réduire la saisie de données dans QuickBooks.-ChastityTownsend, directrice exécutive
Lire l'étude de cas complète de la Dearborn Education Foundation

2. Association médicale panaméricaine

"La plateforme rentable de Zeffy nous a permis de transformer des ressources limitées en résultats tangibles, et de faire des progrès significatifs dans la lutte contre les disparités en matière de soins de santé à l'échelle mondiale." - Uriel Ramirez, PAMA
Lire l'étude de cas complète de l'Association médicale panaméricaine

💸 Combien votre association pourrait-elle économiser ? Chaque dollar économisé par PAMA a été directement affecté à des fournitures médicales permettant de sauver des vies. Calculez vos économies potentielles →

3. Le vrai bleu 1881

"Grâce à ces économies, nous pouvons payer le loyer, nourrir les étudiants et couvrir les soldes impayés. Chaque centime économisé sert directement à soutenir nos étudiants". -Tiombé O'Rourke
Lire l'intégralité de l'étude de cas True Blue 1881

4. L'autisme et la foi

"En éliminant les frais, Zeffy nous a permis de maximiser chaque don et de nous concentrer sur l'expansion de nos programmes. Cela nous a ouvert de nouvelles sources de revenus et nous a permis d'avoir un impact encore plus important sur les enfants et les familles que nous servons"-Holly Odogwu, fondatrice et PDG
Lire l'étude de cas complète "Autism Meets Faith" (en anglais)

🤔 Vous pensez toujours que PayPal est le meilleur choix ? C'est ce que pensaient aussi ces organisations, jusqu'à ce qu'elles comparent les chiffres. Comparez Zeffy à PayPal →

5. Fondation Si Se Puede

"Zeffy est facile à utiliser et très efficace. Notre organisation a grandement bénéficié de l'utilisation de Zeffy. Les donateurs sont plus enclins à faire des dons parce qu'ils savent quelle part de leur don va réellement à l'organisation" - Faridodin "Fredi" Lajvardi, responsable de la fondation Si Se Puede
Lire l'étude de cas complète de la fondation Si Se Puede

6. Mission Link International

"Contrairement à PayPal, Zeffy permet de créer des formulaires interactifs et détaillés pour de nombreuses campagnes. Nous pouvons les intégrer à la page de dons de notre site Web ou les utiliser comme formulaires contextuels"-Todd Childers, Mission Link International Leader
Lire l'étude de cas complète de Mission Link International

💸 Prêt à arrêter de perdre de l'argent à cause des frais de traitement ? Comme Mission Link, vous pourriez nourrir plus de gens au lieu de financer des processeurs de paiement. Voyez ce que vous pourriez économiser →

7. La part sacrée La sensibilisation des enfants

"Plus de frais, plus facile à gérer, plus de fonctionnalités, et nous avons adoré pouvoir envoyer un formulaire amusant et personnalisé à nos donateurs qui aiment connaître l'histoire derrière ce que nous faisons" - Brynne Spicer, Sacred Portion Children's Outreach Leader
Lire l'étude de cas complète de Sacred Portion Children's Outreach (en anglais)

8. Fondation Hope Always

"Je parle honnêtement de Zeffy sur tous les toits à d'autres organisations à but non lucratif, parce qu'elles perdent littéralement de l'argent si elles vont ailleurs. Je ne peux pas exprimer le plaisir que j'ai eu à travailler avec une plateforme financière qui ne vous considère pas comme un 'compte'". - Bobby Kesselman, fondateur de la Hope Always Foundation
Lire l'étude de cas complète de la fondation Hope Always

Vous utilisez toujours PayPal ? Vous pourriez perdre plus que de l'argent

Ces huit organisations ont découvert ce que des milliers d'organisations à but non lucratif savent déjà : les frais de traitement ne sont pas seulement un poste budgétaire, ce sont des repas qui ne sont pas servis, des étudiants qui ne sont pas soutenus et des familles qui ne sont pas aidées.

Qu'il s'agisse des 2 812 dollars économisés par la Dearborn Education Foundation pour financer davantage de programmes pour les étudiants ou des 9 350 dollars versés directement aux enfants vulnérables par Sacred Portion, la tendance est claire. Chaque dollar perdu en frais de traitement est un dollar volé à votre mission.

Les organisations à but non lucratif dont il est question dans ces histoires ne sont pas spéciales. Elles ne sont pas férues de technologie et n'ont pas l'esprit d'entreprise. Ce sont des organisations comme la vôtre qui ont réalisé que la familiarité de PayPal leur coûtait trop cher. Elles ont simplement opté pour Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, et ont immédiatement commencé à consacrer davantage de ressources à leur travail.

Vos donateurs donnent parce qu'ils croient en votre cause. La totalité de leur contribution ne devrait-elle pas être affectée à cette cause ?
