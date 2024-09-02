Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
2 septembre 2024
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Grâce à Zeffy, Mission Link International a économisé suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de quatre veuves pendant un an.

Montant collecté
$53,938
Montant épargné
$2,969
Rédigé par
Shelbi Polk
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de Mission Link International

Mission Link relie les églises américaines à celles qui servent leurs voisins dans le monde entier. Pour l'instant, ils travaillent principalement avec des leaders chrétiens en Afrique. Les églises américaines envoient des équipes de bénévoles et d'éducateurs, ainsi que des ressources, à leurs partenaires du Kenya et de l'Ouganda, qui prennent l'initiative de servir et de construire leurs communautés.

"En tant qu'organisation missionnaire chrétienne, nous avons commencé à renforcer les capacités des missionnaires et des ministères dans le monde entier et à établir des partenariats avec eux. Nous nous sommes installés en Ouganda, en Afrique, pour offrir une formation biblique aux pasteurs, prendre soin des veuves oubliées en trouvant des parrains pour les aider et construire des maisons pour les sans-abri." Todd Childers, directeur exécutif de Mission Link

Contexte

Rick Sadler a fondé Mission Link International deux ans après son premier voyage en Afrique en 1996. L'organisation a toujours eu pour objectif de soutenir les églises et les missionnaires locaux en leur donnant les moyens de faire leur travail, au lieu de dépendre d'organisations étrangères à but non lucratif. 

"L'accent mis par la MLI sur l'encouragement, la formation et le soutien des ressortissants nationaux afin qu'ils puissent apporter leur contribution à leur pays pour le Christ est resté constant.

Sous la direction du Dr Sadler, les pasteurs américains et ougandais ont partagé des ressources et du matériel pédagogique. Finalement, Sadler a mis en place des programmes de parrainage de veuves, d'étudiants sourds et d'enfants abandonnés, en plus de voyages de missions médicales et de projets de construction.

Aujourd'hui, Mission Link International poursuit son travail de mise en relation et de renforcement des capacités des pasteurs indigènes dans les communautés qu'elle soutient. Grâce à des connexions tout au long de l'année et à des voyages missionnaires intermittents, les congrégations américaines s'associent à des églises du monde entier pour réaliser la Grande Commission, équiper et former des pasteurs et s'occuper des veuves. 

$2,969
sauvée avec Zeffy
Soutenir 4 veuves pendant un an

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Mission Link International collecte des fonds depuis près de 30 ans, ce qui signifie qu'elle a fait plusieurs fois le tour de la question. Elle a également vu beaucoup de choses changer depuis qu'Internet a pris le contrôle de l'espace de collecte de fonds à but non lucratif. Ils ont donc été déçus de constater que les fonctionnalités de PayPal n'étaient pas adaptées à leur époque. 

Todd Childers, directeur exécutif de Mission Link International, pensait que PayPal avait les frais les plus bas dans le domaine de la collecte de fonds à but non lucratif, mais il a commencé à chercher d'autres solutions en raison de la lourdeur du système de gestion. PayPal manquait de fonctionnalités et son assistance à la clientèle ne lui a pas valu d'être admiré par Mission Link. En fait, PayPal leur permettait simplement de recevoir des dons.

Et puis, bien sûr, il y a eu les frais. La part de PayPal dans les fonds de Mission Link n'était pas négligeable, surtout pour les personnes qu'elle aurait pu nourrir. Ces frais ont littéralement enlevé de la nourriture de la bouche de veuves et d'orphelins.

"Mission Link Intl. a dépensé plus de 900 USD en frais PayPal en 2023, ce qui équivaut à parrainer près de deux veuves pendant une année entière." Todd Childers

Vous voulez économiser sur les frais de donation comme Mission Link International ? Découvrez pourquoi Zeffy surpasse PayPal pour les organisations à but non lucratif !

La solution 100% gratuite

M. Childers a effectué de nombreuses recherches pour trouver une plateforme de collecte de fonds capable de répondre aux besoins actuels en matière de collecte de fonds. De nombreux autres sites de collecte de fonds offraient plus qu'un moyen de transférer de l'argent. Childers a passé en revue une demi-douzaine de plateformes offrant des fonctionnalités de gestion des campagnes et des donateurs (il a même envisagé de créer ses propres processus) avant d'opter pour Zeffy.

"Nous avons comparé Zeffy avec Gively, DonorPerfect et DonorBox. Nous avions également envisagé de créer nos propres formulaires via Jotforms et de continuer à utiliser PayPal et/ou Stripe, mais l'ensemble du processus était difficile pour notre petite organisation à but non lucratif disposant d'un personnel limité. Todd Childers

Faire tout ce travail seul était onéreux, mais cela a fini par payer. Bien que M. Childers se soit d'abord méfié des affirmations audacieuses de Zeffy, les notes élevées obtenues sur Capterra et d'autres sites d'évaluation de logiciels l'ont convaincu d'essayer la plateforme.

Et cela en valait la peine. La découverte de Zeffy a finalement rendu la vie de Childers beaucoup plus facile. 

"Contrairement à PayPal, Zeffy permet de créer des formulaires interactifs et détaillés pour de nombreuses campagnes. Nous pouvons les intégrer à la page de don de notre site web ou les utiliser comme formulaires pop-up. Todd Childers

Résultats

Au cours des six premiers mois qui ont suivi la mise en œuvre de Zeffy, Mission Link a collecté plus de 50 000 dollars, dont chaque centime a été affecté à la prise en charge des veuves en détresse, à l'éducation et à la fourniture de médicaments aux communautés d'Ouganda et du Kenya, et au soutien des pasteurs indigènes. 

"Zeffy nous permet de créer des campagnes de collecte de fonds attrayantes qui suscitent l'enthousiasme de nos donateurs. Todd Childers

En facilitant la collecte de fonds et le traitement des dons sans frais, Mission Link International peut apporter un soutien plus complet aux églises et aux communautés du monde entier.

Faites un don pour soutenir Mission Link International

