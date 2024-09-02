Grâce à Zeffy, Mission Link International a économisé suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de quatre veuves pendant un an.

Mission de Mission Link International

Mission Link relie les églises américaines à celles qui servent leurs voisins dans le monde entier. Pour l'instant, ils travaillent principalement avec des leaders chrétiens en Afrique. Les églises américaines envoient des équipes de bénévoles et d'éducateurs, ainsi que des ressources, à leurs partenaires du Kenya et de l'Ouganda, qui prennent l'initiative de servir et de construire leurs communautés.

"En tant qu'organisation missionnaire chrétienne, nous avons commencé à renforcer les capacités des missionnaires et des ministères dans le monde entier et à établir des partenariats avec eux. Nous nous sommes installés en Ouganda, en Afrique, pour offrir une formation biblique aux pasteurs, prendre soin des veuves oubliées en trouvant des parrains pour les aider et construire des maisons pour les sans-abri." Todd Childers, directeur exécutif de Mission Link

Contexte

Rick Sadler a fondé Mission Link International deux ans après son premier voyage en Afrique en 1996. L'organisation a toujours eu pour objectif de soutenir les églises et les missionnaires locaux en leur donnant les moyens de faire leur travail, au lieu de dépendre d'organisations étrangères à but non lucratif.

"L'accent mis par la MLI sur l'encouragement, la formation et le soutien des ressortissants nationaux afin qu'ils puissent apporter leur contribution à leur pays pour le Christ est resté constant.

Sous la direction du Dr Sadler, les pasteurs américains et ougandais ont partagé des ressources et du matériel pédagogique. Finalement, Sadler a mis en place des programmes de parrainage de veuves, d'étudiants sourds et d'enfants abandonnés, en plus de voyages de missions médicales et de projets de construction.

Aujourd'hui, Mission Link International poursuit son travail de mise en relation et de renforcement des capacités des pasteurs indigènes dans les communautés qu'elle soutient. Grâce à des connexions tout au long de l'année et à des voyages missionnaires intermittents, les congrégations américaines s'associent à des églises du monde entier pour réaliser la Grande Commission, équiper et former des pasteurs et s'occuper des veuves.