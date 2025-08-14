Open Sanctuary surpasse les frais de PayPal et collecte plus de 15 000 dollars sans perdre un centime

Le projet Open Sanctuary est une ressource éducative destinée à tous ceux qui gèrent un sanctuaire pour animaux. Chaque soignant doit disposer de connaissances très spécifiques pour s'occuper correctement d'animaux anciennement maltraités et négligés. Sinon, même les personnes les mieux intentionnées risquent d'exacerber les traumatismes que les animaux qu'elles sauvent ont déjà subis. Le projet Open Sanctuary assure la sécurité et le bonheur de ces animaux à distance en offrant gratuitement un nombre infini de ressources et de matériels éducatifs.
"Fournir des connaissances fiables et exploitables aux sanctuaires et aux particuliers qui souhaitent rendre service aux animaux sauvés afin de les aider à vivre longtemps, en bonne santé et heureux, à l'abri de l'exploitation." - Mckenzee Griffler, directrice exécutive du projet Open Sanctuary
Contexte
Lorsque Shaleen et Shilpi Shah, mari et femme, ont voulu créer un refuge pour les animaux de ferme maltraités ou négligés, ils se sont tournés vers Google. Ils avaient besoin d'apprendre à peu près tout. Comment un sanctuaire naissant pouvait-il obtenir les accréditations dont il avait besoin ? Que faut-il faire pour préparer des espaces de vie pour les animaux ? Les Shahs étaient persuadés que quelqu'un, quelque part, devait avoir publié des informations sur la façon de démarrer, mais ils ont été déçus de constater que personne ne l'avait fait.
Les Shahs sont allés de l'avant malgré tout et ont fondé leur refuge, aujourd'hui appelé Luvin Arms Animal Sanctuary, en 2015. Pendant qu'ils apprenaient à faire ce qu'ils voulaient faire, les Shahs se sont assurés de prendre autant de notes que possible. Ils ont commencé à travailler avec une journaliste, Mckenzee Griffler, pour construire un avenir où tous les sanctuaires auraient des connaissances sur lesquelles ils pourraient s'appuyer. Trois ans plus tard, le site web Open Sanctuary est devenu public, avec Mckenzee Griffler comme directrice exécutive.
"Depuis 2018, The Open Sanctuary Project étudie les modèles et les besoins des sanctuaires, s'entretient avec des experts des sanctuaires, de la défense des animaux et des organisations à but non lucratif du monde entier, et développe des ressources pour aider les sanctuaires d'animaux à disposer de tous les outils et de toutes les informations nécessaires à la prospérité de leurs organisations", explique M. Griffler.
Les ressources de Open Sanctuary, qui ont toutes fait l'objet de recherches approfondies de la part de scientifiques, d'avocats, d'éducateurs et de défenseurs du bien-être animal, ont aidé des personnes du monde entier à créer des foyers plus responsables et plus stables pour les animaux.
"Nos ressources ont été utilisées et approuvées par des refuges d'animaux, des organisations de sauvetage d'animaux, des microsanctuaires, des organisations de réhabilitation d'animaux sauvages et d'autres organisations à but non lucratif dans le monde entier", explique M. Griffler.
Les fondateurs de sanctuaires pleins d'espoir peuvent faire confiance aux ressources éducatives du projet Open Sanctuary pour les aider à chaque étape de l'ouverture de leur refuge pour animaux. Open Sanctuary propose des guides sur tous les sujets, de la création d'une première association à but non lucratif à l'ouverture d'un espace pour les visites et les bénévoles. Les guides abordent même les différences spécifiques entre les soins apportés à des espèces telles que les chevaux, les ânes et les lamas.
Le projet Open Sanctuary n'est plus un projet des Shahs. Ils ont concentré leur énergie sur les soins à apporter aux centaines d'animaux maltraités ou négligés qui passent par leur sanctuaire. Mais ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, sachant que la prochaine équipe compatissante qui voudra ouvrir un refuge pour les animaux dans le besoin n'aura pas à se débrouiller toute seule comme les Shahs ont dû le faire.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Le projet Open Sanctuary est le projet passionnel d'une petite équipe, et son budget est serré. Ils ont essayé d'utiliser PayPal et Anedot pour collecter des fonds, mais Griffler dit que les frais, en particulier ceux de PayPal, étaient atroces.
"Nos anciennes solutions de collecte de fonds étaient lourdes, beaucoup trop complexes pour ce qu'elles offraient en termes d'obtention de rapports et de fonctionnalités, et tellement chères en termes de frais que nous avions l'impression d'être mis à l'amende alors que nous essayions simplement de remplir notre mission", explique M. Griffler.
S'il y avait d'autres fonctionnalités qu'ils appréciaient, les frais de PayPal auraient pu en valoir la peine. Mais il n'y avait tout simplement pas assez de fonctionnalités pour compenser le coût. Les frais d'Anedot ont obligé Mme Griffler et son équipe à choisir entre la mise à disposition de ressources physiques pour les propriétaires de sanctuaires intéressés, un moyen sûr de leur fournir des informations et le paiement des frais de collecte de fonds. Pour Mme Griffler, ce compromis n'avait pas de sens. En outre, l'utilisation du logiciel était source de confusion pour l'équipe d'Open Sanctuary et ses donateurs.
"Les frais que nous perdions à cause de nos principales solutions de collecte de fonds s'élevaient à des centaines de dollars par an", explique M. Griffler. "Pour une organisation dont le budget est aussi limité que le nôtre et qui sert des centaines d'autres organisations sans leur imposer de coûts, chaque dollar collecté est essentiel pour notre viabilité opérationnelle. Cela signifie que nous perdions le financement d'éléments essentiels tels que les logiciels, les frais de site web et les documents imprimés que nous distribuons dans le monde entier pour aider les sauvetages à mieux fonctionner".
La solution 100% gratuite
Mme Griffler s'est mise à la recherche d'une meilleure structure de collecte de fonds pour le projet Open Sanctuary. Elle savait ce qu'il fallait faire pour réintroduire un animal d'élevage, mais trouver une nouvelle écurie pour toute une organisation à but non lucratif était une autre paire de manches.
Heureusement, un ami travaillant dans un refuge pour animaux est venu à la rescousse.
"Nous avons entendu parler de Zeffy pour la première fois par un sanctuaire animalier qui en chantait les louanges", explique M. Griffler. "Au début, nous ne croyions pas qu'une telle plateforme était possible. Nous avions l'impression de revenir sur notre propre mission, qui consistait à fournir un service sans imposer de frais, si ce n'est pour notre propre bénéfice.
Mme Griffler a décidé de tenter sa chance. Elle savait que son équipe méritait de bénéficier de la même compassion et des mêmes soins que les fondateurs qu'elle avait formés.
Caractéristiques utilisées
Résultats
Aujourd'hui, Griffler en est très heureux. Le projet Open Sanctuary utilise Zeffy pour tous ses besoins en matière de collecte de fonds. La collecte de fonds gratuite de Zeffy couvre les formulaires de don, les campagnes de collecte de fonds en ligne et les campagnes plus personnelles de pair à pair.
En supprimant les frais de collecte de fonds de son budget, le projet Open Sanctuary est libre de créer davantage de ressources et de les envoyer plus loin dans le monde, ce qui permet aux fondateurs d'en faire plus et de s'assurer que les animaux de plusieurs continents vivent une vie plus épanouie et plus heureuse. Les centaines de dollars qu'ils dépensaient auparavant pour avoir accès à leur propre argent sont désormais consacrés à la recherche et à la sensibilisation.
Grâce à l'accès aux ressources de l'Open Sanctuary, les équipes des sanctuaires pour animaux passent moins de temps à se demander comment aménager leurs espaces. Cela signifie qu'elles peuvent se concentrer sur leurs missions et passer plus de temps à aider les animaux à guérir de leur vie de maltraitance et de négligence. Avec l'accès à la collecte de fonds sans frais de Zeffy, le projet Open Sanctuary peut passer moins de temps à collecter des fonds et plus de temps à soutenir les équipes des sanctuaires qui se tournent vers lui pour obtenir de l'aide.
"Zeffy a transformé notre relation à la collecte de fonds", déclare Mme Griffler. "Ce qui nous paraissait labyrinthique et un peu pénible nous semble beaucoup plus convivial et accessible. Nous nous sentons ainsi plus à même d'utiliser les outils et d'accroître notre impact !