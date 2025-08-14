Open Sanctuary surpasse les frais de PayPal et collecte plus de 15 000 dollars sans perdre un centime

La mission d'Open Sanctuary

Le projet Open Sanctuary est une ressource éducative destinée à tous ceux qui gèrent un sanctuaire pour animaux. Chaque soignant doit disposer de connaissances très spécifiques pour s'occuper correctement d'animaux anciennement maltraités et négligés. Sinon, même les personnes les mieux intentionnées risquent d'exacerber les traumatismes que les animaux qu'elles sauvent ont déjà subis. Le projet Open Sanctuary assure la sécurité et le bonheur de ces animaux à distance en offrant gratuitement un nombre infini de ressources et de matériels éducatifs.

"Fournir des connaissances fiables et exploitables aux sanctuaires et aux particuliers qui souhaitent rendre service aux animaux sauvés afin de les aider à vivre longtemps, en bonne santé et heureux, à l'abri de l'exploitation." - Mckenzee Griffler, directrice exécutive du projet Open Sanctuary

Contexte

Lorsque Shaleen et Shilpi Shah, mari et femme, ont voulu créer un refuge pour les animaux de ferme maltraités ou négligés, ils se sont tournés vers Google. Ils avaient besoin d'apprendre à peu près tout. Comment un sanctuaire naissant pouvait-il obtenir les accréditations dont il avait besoin ? Que faut-il faire pour préparer des espaces de vie pour les animaux ? Les Shahs étaient persuadés que quelqu'un, quelque part, devait avoir publié des informations sur la façon de démarrer, mais ils ont été déçus de constater que personne ne l'avait fait.

Les Shahs sont allés de l'avant malgré tout et ont fondé leur refuge, aujourd'hui appelé Luvin Arms Animal Sanctuary, en 2015. Pendant qu'ils apprenaient à faire ce qu'ils voulaient faire, les Shahs se sont assurés de prendre autant de notes que possible. Ils ont commencé à travailler avec une journaliste, Mckenzee Griffler, pour construire un avenir où tous les sanctuaires auraient des connaissances sur lesquelles ils pourraient s'appuyer. Trois ans plus tard, le site web Open Sanctuary est devenu public, avec Mckenzee Griffler comme directrice exécutive.

"Depuis 2018, The Open Sanctuary Project étudie les modèles et les besoins des sanctuaires, s'entretient avec des experts des sanctuaires, de la défense des animaux et des organisations à but non lucratif du monde entier, et développe des ressources pour aider les sanctuaires d'animaux à disposer de tous les outils et de toutes les informations nécessaires à la prospérité de leurs organisations", explique M. Griffler.

Les ressources de Open Sanctuary, qui ont toutes fait l'objet de recherches approfondies de la part de scientifiques, d'avocats, d'éducateurs et de défenseurs du bien-être animal, ont aidé des personnes du monde entier à créer des foyers plus responsables et plus stables pour les animaux.

"Nos ressources ont été utilisées et approuvées par des refuges d'animaux, des organisations de sauvetage d'animaux, des microsanctuaires, des organisations de réhabilitation d'animaux sauvages et d'autres organisations à but non lucratif dans le monde entier", explique M. Griffler.

Les fondateurs de sanctuaires pleins d'espoir peuvent faire confiance aux ressources éducatives du projet Open Sanctuary pour les aider à chaque étape de l'ouverture de leur refuge pour animaux. Open Sanctuary propose des guides sur tous les sujets, de la création d'une première association à but non lucratif à l'ouverture d'un espace pour les visites et les bénévoles. Les guides abordent même les différences spécifiques entre les soins apportés à des espèces telles que les chevaux, les ânes et les lamas.

Le projet Open Sanctuary n'est plus un projet des Shahs. Ils ont concentré leur énergie sur les soins à apporter aux centaines d'animaux maltraités ou négligés qui passent par leur sanctuaire. Mais ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, sachant que la prochaine équipe compatissante qui voudra ouvrir un refuge pour les animaux dans le besoin n'aura pas à se débrouiller toute seule comme les Shahs ont dû le faire.