Les tombolas peuvent être un moyen amusant et efficace de collecter des fonds pour les organismes sans but lucratif au Canada, mais elles sont soumises à des exigences juridiques complexes. La plupart des idées de tombolas étant considérées comme une forme de jeu, elles sont fortement réglementées dans tout le pays.

Si vous envisagez d'organiser une tombola, vous devez être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada et comprendre les exigences en matière de licence.

Cet article explique en termes simples les lois canadiennes sur les tombolas. Découvrez les règlements de chaque province et les choses à faire et à ne pas faire dans le cadre d'une collecte de fonds par tirage au sort.

Table des matières

La différence entre les tombolas et les tirages au sort

Les tombolas et les tirages au sort sont considérés comme des concours promotionnels par le gouvernement du Canada, englobant tout concours, loterie et jeu de hasard ou d'adresse. Chacun de ces jeux a sa propre réglementation, son propre objectif et ses propres règles de participation.

Tombolas : Type de loterie où l'on achète des billets pour avoir une chance de gagner. Les autorités provinciales chargées des jeux délivrent des licences et réglementent le prix des billets, la valeur des prix et l'utilisation des fonds.

Tirages au sort : Concours de type sweepstake où les gagnants sont sélectionnés au hasard sans paiement. Bien que ce type de concours soit moins réglementé, les lois sur la protection des consommateurs doivent être respectées.

Lois sur les tirages au sort au Canada : vue d'ensemble et autorité compétente en matière de licences

Au Canada, trois organismes réglementent les tombolas :

Le Bureau de la concurrence du Canada veille à ce que les promotions soient équitables et empêche les pratiques commerciales trompeuses.

Le code pénal définit les jeux d'argent illégaux et prévoit des sanctions.

Les municipalités locales délivrent des licences et réglementent les petites tombolas.

Conformité des tirages au sort pour l'obtention d'une licence de jeux de bienfaisance au Canada

Conformité des tirages au sort au Canada

Divulgation : Indiquer clairement les détails du prix, la portée géographique et les facteurs affectant les chances de gagner.

Distribution des prix : Remettre les prix rapidement et sélectionner les gagnants de manière aléatoire.

Conformité juridique : Respecter les réglementations fédérales(loi sur la concurrence, code pénal), provinciales et locales.

Sanctions : Amendes allant jusqu'à 750 000 dollars pour les particuliers et 10 millions de dollars pour les organisations, avec des sanctions plus lourdes en cas de récidive.

Chaque province a ses propres règles en matière d'octroi de licences. Les organisations à but non lucratif peuvent consulter le Bureau de la concurrence pour obtenir des conseils en matière de conformité (des frais peuvent s'appliquer).‍

Réglementation provinciale : que doit savoir votre organisme de bienfaisance ?

1. L'Ontario

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) régit les tombolas et tout autre événement au cours duquel les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner divers prix.

Permis nécessaires

En fonction de la valeur totale des prix à attribuer, vous devez demander une licence provinciale ou municipale. Pour les prix inférieurs à 50 000 dollars, il s'agit des municipalités locales, et pour les prix supérieurs, de l'AGCO.

‍

Conditions d'éligibilité

Pour obtenir une licence de la Commission des alcools et des jeux, un organisme caritatif ou religieux doit être en activité depuis au moins un an en Ontario.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombola 50/50

Tirage au sort par élimination

Calendrier des tirages

Tombolas électroniques

Attraper l'as

Procédures de candidature

1. Préparez votre demande avec les documents suivants

2. Postuler via le portail en ligne AGCO

3. Attendre la décision, qui peut prendre environ 45 jours.

Lois sur les tombolas

Deux membres adultes (18+) doivent superviser la tombola.

Les règles doivent être approuvées à l'avance et mises à la disposition des acheteurs de billets.

La tombola doit avoir lieu même si tous les billets n'ont pas été vendus.

La méthode de sélection des gagnants doit correspondre à la demande approuvée.

La quantité de billets doit correspondre à la demande approuvée.

Les billets doivent être numérotés et comporter les informations requises.

Des échantillons de tickets doivent être fournis sur demande.

Seuls les résidents de l'Ontario âgés de 18 ans et plus peuvent acheter des billets.

Les prix décernés doivent être approuvés.

Sanctions en cas de non-respect

L'AGCO sanctionne le non-respect des règles par diverses méthodes, allant de l'éducation et des avertissements verbaux à des sanctions pécuniaires et à la suspension ou au retrait d'une licence de tirage au sort.

2. Colombie-Britannique

La Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB) réglemente les tombolas en Colombie-Britannique afin d'en garantir l'intégrité.

‍

Permis nécessaires

Classe A : plus de 20 000

Classe B : moins de 20 000

Classe C : Foires et expositions enregistrées au niveau provincial

Classe D : 5 000 dollars ou moins de recettes brutes sont prévus.

Conditions d'éligibilité

Les organisations éligibles doivent opérer en tant qu'organisations à but non lucratif principalement à des fins religieuses ou caritatives.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombola de billets

Tombolas à pourcentage (50/50, 60/40, 70/30, etc.)

Tombolas de jetons

Tombola sur les retenues salariales

Tombola du calendrier

Tombola des séries de billets

Procédures de candidature

1. Recueillir les informations nécessaires, notamment

2. Postuler en ligne via le Service des jeux en ligne (SGL)

3. Vérifier l'état d'avancement de la demande après l'avoir soumise en ligne grâce aux rapports sur l'état d'avancement de la demande

Lois sur les tombolas

Les recettes doivent être affectées à des œuvres de bienfaisance approuvées dans un délai de 12 mois.

Les billets doivent être numérotés séquentiellement, détaillés et correspondre à la demande.

La surveillance du conseil d'administration garantit la conformité et la responsabilité financière.

Les prix doivent être approuvés à l'avance, annoncés et attribués rapidement.

L'établissement de rapports nécessite le suivi des recettes, des dépenses et des recettes nettes.

Les tirages au sort doivent respecter le calendrier approuvé et les méthodes de sélection équitables.

Les règles d'éligibilité (âge, résidence) s'appliquent aux acheteurs de billets.

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect des règles peut entraîner des amendes, la suspension de la licence de loterie ou des poursuites judiciaires en vertu des articles 36 et 37 de la loi sur la régulation des jeux de hasard, qui prévoient des sanctions telles que

Une lettre d'avertissement pour suspendre ou annuler un événement

Nouvelles conditions pour un événement

Amendes administratives

Refus d'organiser une tombola

3. Le Québec

Au Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux Québec (RACJ) est chargée de la réglementation et de la législation en matière de tombolas.

‍

Permis nécessaires

Les organisations à but non lucratif doivent obtenir une licence de tombola pour participer.

‍

Conditions d'éligibilité

Pour être admissible, vous devez être un organisme de bienfaisance ou un organisme religieux du Québec dont les objectifs sont les suivants :

Soulager la souffrance ou la pauvreté

Promouvoir l'éducation

Au profit de la culture, des arts, des sports ou des intérêts de la communauté

Vous devez toujours être âgé de plus de 18 ans et être citoyen canadien ou immigrant reçu.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombola de billets

Tombola 50/50

Tombola du calendrier

Tombolas d'élimination

Tombolas en ligne

Procédures de candidature

1. Préparer la documentation requise

2. Remplir le formulaire de demande de licence de systèmes de loterie

Lois sur les tombolas

Les fonds doivent soutenir l'objectif de l'organisation à but non lucratif et être utilisés au cours de l'année pour laquelle la licence a été accordée.

Les billets doivent être numérotés, détaillés et correspondre à la demande.

Les tirages au sort doivent être publics avec trois témoins.

Le produit des tombolas doit faire l'objet d'un compte bancaire et de rapports financiers distincts.

Le conseil d'administration doit veiller au respect de ces dispositions.

Les prix doivent être approuvés à l'avance, annoncés et attribués rapidement.

Tenir un registre des ventes, des dépenses et de la distribution des prix.

Sanctions en cas de non-respect

Les organismes à but non lucratif qui ne respectent pas la réglementation sur les tombolas au Québec s'exposent à des sanctions plus ou moins sévères :

Suspension ou retrait du permis

Amendes monétaires

Confiscation des fonds provenant de tombolas

Action en justice

Audit et enquêtes

4. Alberta

En Alberta, les loteries sont gérées par l' Alberta Gaming & Liquor Commission (AGLC).

‍

Permis nécessaires

La province de l'Alberta dispose de deux catégories de licences de tombola :

Valeur totale du billet inférieure ou égale à 20 000 dollars : L'AGLC détermine l'éligibilité

Valeur totale des billets supérieure à 20 000 $ : l 'AGLC exige une demande au moins 8 semaines avant le début de la vente des billets.

Conditions d'éligibilité

Les licences sont limitées à toutes les organisations caritatives et religieuses basées en Alberta, à des fins de collecte de fonds.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombolas traditionnelles

Tombola 50/50

Tombolas progressives ou Chase the Ace

‍

Procédures de candidature

1. Les organisations à but non lucratif doivent soumettre un formulaire de demande de licence de tombola et prévoir un délai de 3 à 5 jours ouvrables pour le traitement de la demande.

2. Après approbation, vous recevrez votre numéro d'identification ADLC et votre mot de passe.

3. À partir de là, vous pouvez obtenir des informations sur la manière de créer et d'obtenir votre licence de tombola en ligne par l'intermédiaire du portail sécurisé

Lois sur les tombolas

Les fonds doivent être utilisés pour des programmes caritatifs approuvés et faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme.

Les billets doivent être numérotés de manière séquentielle et comporter des informations essentielles (prix, date du tirage, lieu).

Ils doivent suivre des méthodes de tirage au sort approuvées et se dérouler de manière équitable.

Les recettes de la tombola doivent être suivies séparément et les registres doivent être soumis à l'AGLC.

Les prix doivent être attribués tels qu'ils ont été annoncés, sans substitution ni retard.

Sanctions en cas de non-respect

Les organisations à but non lucratif qui enfreignent la réglementation sur les tombolas en Alberta s'exposent à des sanctions :

Les amendes commencent à 100 dollars pour les infractions mineures et augmentent en cas de récidive.

Retrait de la licence

Remboursement des fonds

Action en justice

5. Nouvelle-Écosse

Les tombolas sont régies par la Nova Scotia Alcohol and Gaming Division ou la Alcohol, Gaming, Fuel and Tobacco Division of Nova Scotia.

‍

Permis nécessaires

Différentes options de permis et de licences sont disponibles en fonction de votre tombola :

Ticket Lottery Permis pour une série de tirages au sort avec des prix de 4 000 $ et moins

Ticket Lottery Permit for a single draw ticket raffle with prizes $4,000 and less

Licence de loterie à billets pour les tirages au sort avec des prix supérieurs à 4 000

‍

Toutes les organisations caritatives éligibles doivent spécifier sur la demande que tous les produits de la vente des billets de tombola seront utilisés à des fins caritatives.

‍

Conditions d'éligibilité

Les organismes caritatifs, religieux et communautaires à but non lucratif peuvent organiser des tombolas légales en Nouvelle-Écosse si le demandeur est âgé de 19 ans ou plus.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombola 50/50

Loteries à billets

Chassez l'as

Tirages au sort

Tombolas électroniques

Procédures de candidature

1. Remplir et examiner le formulaire de demande gratuit

2. Soumettre par courrier, courriel, fax ou en personne à la Division Alcool, Jeux, Carburant et Tabac.

3. Assister à un entretien et fournir des informations supplémentaires si nécessaire.

Lois sur les tombolas

Pas de réduction sur les billets à moins d'utiliser des ensembles séparés ; les détails clés doivent figurer sur les billets.

Les tirages au sort doivent être publics, avec trois témoins ; les prix non réclamés sont redistribués au bout de 90 jours.

Les annonces ne peuvent pas impliquer un gain financier ou un succès ; les ventes et les annonces restent en Nouvelle-Écosse.

Des rapports financiers sont exigés ; des frais de 2,13 % s'appliquent à la valeur totale du prix.

Pas de délégation, de personnes condamnées ou de distributeurs automatiques sans autorisation.

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect du Ticket Lottery Regulations - Gaming Control Act (Nouvelle-Écosse) peut entraîner les sanctions suivantes :

Suspension ou annulation de la licence de tombola

Amendes pécuniaires jusqu'à 3 000

Emprisonnement si les amendes ne sont pas payées

Recouvrement financier des amendes impayées par voie judiciaire

6. Saskatchewan (en anglais)

La Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA) supervise le processus d'octroi de licences et de permis pour toutes les activités de loterie en Saskatchewan, y compris les tirages au sort.

‍

Permis nécessaires

Une licence est nécessaire pour les tombolas dont les prix dépassent 2 500 dollars, et l'autorité de régulation doit approuver tout changement.

‍

Conditions d'éligibilité

Pour se qualifier, les organisations doivent prouver qu'elles sont des organisations à but non lucratif éligibles et qu'elles répondent à l'une des quatre finalités caritatives :

Lutte contre la pauvreté

Promotion de la religion

Amélioration de l'éducation

Plus d'avantages pour la communauté

Types de tombolas autorisées

Tirages standard

Calendrier des tirages

Tirage au sort par élimination

Tirages 50/50

Chassez l'as

Pot de miel

Tirages au sort sportifs et pools

Derbys

Procédures de candidature

1. Recueillez les informations suivantes sur votre tombola avant de déposer votre demande :

Valeur et description du prix Dates et prix de vente des billets Date(s) et lieu du tirage au sort Comment le(s) gagnant(s) sera(ont) déterminé(s) Pour les tirages au sort dont la valeur du prix est supérieure à 2500 $ :

Recettes et dépenses prévues Devis pour tous les prix de marchandises Règlement complet de la loterie Une copie de votre projet de billet Une copie de toutes les publicités (y compris sur Internet)



2. Connectez-vous ou créez un compte pour remplir votre demande en ligne.

Lois sur les tombolas

Respecter toutes les règles approuvées et signaler les irrégularités.

Utiliser toutes les recettes à des fins caritatives approuvées.

Billets de numérotation avec les détails et les prix requis.

Organiser des tirages au sort publics avec témoins ; les prix non réclamés sont versés à des œuvres de bienfaisance.

Faire de la publicité de manière précise dans la zone approuvée.

Conserver les registres pendant trois ans et soumettre les rapports dans les 60 jours.

Éviter les conflits d'intérêts pour garantir des opérations équitables.

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect de la réglementation sur les tombolas en Saskatchewan est passible de sanctions :

Suspension ou retrait de la licence de jeux de bienfaisance

Amendes ou poursuites judiciaires

Perte du produit de la tombola

Disqualification pour les futures tombolas

Audits et enquêtes

7. Terre-Neuve et Labrador

Le Department of Digital Government and Service NL régit les tombolas à Terre-Neuve-et-Labrador.

‍

Permis nécessaires

Toutes les loteries caritatives et tous les jeux d'argent doivent être autorisés à Terre-Neuve-et-Labrador et être régis par le règlement sur les licences de loterie en vertu du code pénal du Canada.

Il existe également une option pour une licence de 5 ans disponible selon des critères spécifiques.

‍

Conditions d'éligibilité

À Terre-Neuve-et-Labrador, divers types d'organisations peuvent demander une licence de tombola, notamment les groupes religieux, les services d'incendie, les groupes de scouts et d'autres organisations caritatives.

‍

Types de tombolas autorisées

Tirages 50/50

Chassez l'as

Loteries et paris sportifs

Calendrier des tirages

Procédures de candidature

1. Visitez l'application en ligne et créez un compte ou connectez-vous pour postuler.

2. Inclure un exemple de billet dans la demande

Il est également possible de soumettre des demandes au format PDF ou papier.

‍

Lois sur les tombolas

La licence doit être affichée publiquement avec le règlement intérieur et les avis.

Les tombolas doivent faire l'objet d'un compte fiduciaire spécifique, sur lequel les fonds sont déposés et utilisés uniquement à des fins approuvées.

Les registres financiers et de vente de billets doivent être conservés pendant six ans et être disponibles pour des audits.

Les tirages au sort doivent être équitables et transparents et donner les mêmes chances à tous les participants.

Les annonces doivent comporter le numéro de la licence et les ventes doivent rester dans la zone autorisée.

Les modifications des dates de tirage ou des prix doivent être approuvées par écrit et les annulations doivent être signalées.

Les prix doivent être attribués sous licence, les prix non réclamés pouvant faire l'objet d'un don.

Sanctions en cas de non-respect

Toute organisation qui ne se conforme pas à la réglementation risque de subir l'une des conséquences suivantes :

Suspension de permis

Amendes monétaires

Fofeit des recettes

Audits et enquêtes

Retrait de l'éligibilité à une future licence

8. Manitoba

La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba autorise les organismes de bienfaisance à organiser différentes tombolas.

‍

Permis nécessaires

Pour une tombola dont le produit brut escompté est égal ou supérieur à 5 000 dollars, vous devez demander une licence de tombola standard. Vous devez demander une licence communautaire si le revenu brut escompté est inférieur ou égal à 5 000 dollars.

Pour les tirages au sort électroniques, le fournisseur du système de tirage au sort doit être titulaire d'une licence délivrée par l'ACGL et testé par un centre de test accrédité approuvé par l'ACGL.

‍

Conditions d'éligibilité

La LGCA autorise les organisations caritatives et religieuses à organiser des tombolas. Les personnes qui organisent des événements ponctuels dans des lieux tels que des salles de banquet ou des bars peuvent demander une licence de tombola pour événements sociaux.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombolas régulières

Tombola au choix du joueur

Tombolas à paiement proportionnel (comme un 50/50)

Chassez les tirages au sort de cartes

Tombola du calendrier

Tombolas sportives ou événementielles

‍

Procédures de candidature

1. Soumettre à l'agent communautaire la demande de licence de tombola (annexe G11-A) et un droit de licence de 5 $.

2. Le département examine et approuve ou rejette la demande.

3. Envoyer un rapport financier dans les 30 jours suivant la tombola.

Lois sur les tombolas

Pas de frais pour les tombolas de moins de 10 000 $ ; les tombolas de plus de 10 000 $ paient 1,0 % des recettes brutes après l'événement.

Seuls les organismes de bienfaisance et les groupes religieux agréés peuvent utiliser des systèmes de tirage au sort électroniques approuvés par l'ACGL.

Les modifications de licence doivent être approuvées par l'ACGL avant d'être mises en œuvre.

La publicité n'est autorisée qu'après approbation de la licence, doit rester au Manitoba et doit inclure le nom et le numéro de licence de l'organisation.

Sanctions en cas de non-respect

L'ACGL peut prendre certaines mesures en cas de non-respect d'une règle, notamment

Suspension de permis

Audits et inspections

Sanctions financières

Intervention des forces de l'ordre en cas de détournement de fonds ou de défaut de déclaration

9. Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard autorise les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas dans le cadre de la législation sur les loteries.

Permis nécessaires

Pour les tirages au sort dont la valeur totale des prix est inférieure ou égale à 5 000 $, vous devez remplir un formulaire de demande d'une page dans n'importe quel bureau d'Access PEI. Pour les tombolas dont la valeur totale des prix est égale ou supérieure à 5 000 $, vous devez remplir le formulaire de deux pages et le soumettre aux Services financiers et aux consommateurs au moins deux semaines avant le début de la vente des billets.

‍

Conditions d'éligibilité

Seules les organisations à but non lucratif et caritatives peuvent demander des licences de loterie et le produit d'une loterie doit également être utilisé :

Lutte contre la pauvreté

L'éducation

L'avancement d'une religion reconnue

Tout autre objectif bénéfique pour la communauté

‍

Types de tombolas autorisées

Tombolas standard

Tirages 50/50

Chassez l'as

Tombola de marchandises

Tombola des séries

‍

Procédures de candidature

1. Pour les prix de 5 000 $ ou moins, remplissez une demande d'une page à n'importe quel point d'accès à l'Î.-P.-É. pour obtenir votre permis sur-le-champ.

2. Pour les prix de plus de 5 000 $ ou les événements en série, il convient de soumettre une demande de deux pages aux Services financiers et aux consommateurs au moins deux semaines avant la vente des billets.

3. La licence est délivrée immédiatement après examen et paiement de la redevance.

‍

Vous pouvez consulter la version PDF de la demande ici.

Lois sur les tombolas

Les prix doivent être des sommes d'argent, des marchandises ou des objets de valeur.

Les licences pour un seul événement couvrent une seule tombola ; les licences pour une série d'événements couvrent plusieurs tombolas.

Frais : 5 $ pour les prix jusqu'à 1 000 $, 2 % de la valeur totale du prix (2 000 $ maximum) pour les prix plus élevés.

La vente à des acheteurs de billets en dehors de la province est illégale ; les licences ne sont pas transférables.

Les rapports financiers doivent être remis dans les 30 jours, détaillant les recettes, les prix et les dépenses.

‍

Sanctions en cas de non-respect

La non-conformité peut entraîner diverses sanctions, telles que

Annulation ou suspension de la licence

Amendes et actions en justice

Confiscation ou recettes

Enquêtes

Rapports financiers obligatoires

10. Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick autorise l'organisation de tombolas dans le cadre de sa réglementation spécifique.

Permis nécessaires

Vous devez demander une licence si la valeur totale du prix est égale ou supérieure à 500 dollars. Pour les tombolas dont la valeur totale du prix est inférieure à 500 dollars, une autorisation suffit pour organiser la tombola en toute légalité.

Conditions d'éligibilité

Les organisations religieuses, caritatives et à but non lucratif, les groupes de sport amateur, les foires agricoles et les expositions peuvent demander une licence ou un permis.

‍

Types de tombolas autorisées

Tombolas standard

Tirages 50/50

Chassez l'as

Tombola des séries

Tombolas pour des événements spéciaux

Tombola de marchandises

‍

Procédures de candidature

1. Ramasser les prix de classe A (prix de plus de 500 $) ou de classe B (prix de 500 $ ou moins) à SNB ou à JPS.

2. Indiquez les coordonnées de l'organisation, le type de tombola, la valeur des prix, le format du billet, la date du tirage et le lieu. Des documents supplémentaires sont nécessaires pour les tombolas électroniques ou les tombolas "Chase the Ace".

3. Envoyer la classe A au SCA (50 $) et la classe B à SNB ou au SCA (20 $). Recevoir la licence après approbation.

Lois sur les tombolas

Une licence de tombola de classe A est requise pour les prix supérieurs à 500 dollars, une licence de classe B pour les prix inférieurs ou égaux à 500 dollars.

Au moins 15 % des recettes doivent être consacrées à l'objectif de l'association.

Les billets doivent comporter le nom de l'organisation, le nom du bénéficiaire, le numéro de licence, la date du tirage et le lieu.

Les documents financiers doivent être conservés pendant six ans ; des audits peuvent avoir lieu.

Les billets ne peuvent être vendus qu'au Nouveau-Brunswick ; la licence doit être affichée.

Sanctions en cas de non-respect

Au Nouveau-Brunswick, les organismes sans but lucratif qui ne respectent pas la loi sont soumis à des sanctions :

Amendes monétaires

Action en justice

Suspension ou annulation du permis de conduire

Refus de licences futures

Perte des fonds récoltés lors de la tombola

Tombolas Facebook au Canada

Au Canada, l'organisation d'une tombola sur Facebook ou les médias sociaux est illégale, quelle que soit votre province. Les loteries en ligne non réglementées ne satisfont pas aux exigences légales en matière d'équité, de transparence et de jeu responsable.

L'organisation d'une tombola sans autorisation peut entraîner des amendes, la perte de votre licence ou même des problèmes juridiques. Si vous envisagez d'organiser une tombola, vérifiez d'abord auprès de l'autorité de jeu de votre province.

Réflexions finales et système de tirage au sort électronique

N'oubliez pas que chaque province du Canada a sa propre réglementation en matière de loteries et de tirages au sort de bienfaisance.

Lorsque vous planifiez votre prochaine tombola, utilisez la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour générer et vendre des billets de tombola virtuellement et en personne. Créez des billets personnalisables et suivez automatiquement les ventes grâce à un tableau de bord centralisé et convivial.

FAQ sur les tombolas légales au Canada

Pouvez-vous utiliser les médias sociaux pour vendre des billets de tombola au Canada ? Vous ne pouvez pas vendre de billets pour une tombola sur un site de médias sociaux, y compris Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok.

Peut-on organiser une tombola 50/50 en Ontario ? Seuls les organismes caritatifs et religieux opérant en Ontario depuis au moins un an peuvent organiser des tombolas avec une licence. Avant de demander une licence pour une tombola, vous devez faire une demande d'admissibilité aux jeux de bienfaisance (EJB) pour déterminer si votre organisme est admissible.

Procurez-vous le guide ultime pour les collectes de fonds par tirage au sort 50/50.

Quelle est la différence juridique entre une tombola et un tirage au sort ? La différence essentielle entre une tombola et un tirage au sort est l'élément de hasard et l'objectif. Une tombola est une forme de loterie dans laquelle les participants achètent des billets pour avoir la possibilité de gagner un prix. Dans un tirage au sort, tous les noms sont placés dans un chapeau ; un seul nom est choisi au hasard et déclaré gagnant.

