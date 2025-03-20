Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Guide à l'intention des organismes sans but lucratif sur les lois canadiennes relatives aux tombolas [2025] et liste de contrôle gratuite pour la planification des tombolas
20 mars 2025
Les tombolas peuvent être un moyen amusant et efficace de collecter des fonds pour les organismes sans but lucratif au Canada, mais elles sont soumises à des exigences juridiques complexes. La plupart des idées de tombolas étant considérées comme une forme de jeu, elles sont fortement réglementées dans tout le pays.
Si vous envisagez d'organiser une tombola, vous devez être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada et comprendre les exigences en matière de licence.
Cet article explique en termes simples les lois canadiennes sur les tombolas. Découvrez les règlements de chaque province et les choses à faire et à ne pas faire dans le cadre d'une collecte de fonds par tirage au sort.
La différence entre les tombolas et les tirages au sort
Les tombolas et les tirages au sort sont considérés comme des concours promotionnels par le gouvernement du Canada, englobant tout concours, loterie et jeu de hasard ou d'adresse. Chacun de ces jeux a sa propre réglementation, son propre objectif et ses propres règles de participation.
Tombolas : Type de loterie où l'on achète des billets pour avoir une chance de gagner. Les autorités provinciales chargées des jeux délivrent des licences et réglementent le prix des billets, la valeur des prix et l'utilisation des fonds.
Tirages au sort : Concours de type sweepstake où les gagnants sont sélectionnés au hasard sans paiement. Bien que ce type de concours soit moins réglementé, les lois sur la protection des consommateurs doivent être respectées.
Sanctions : Amendes allant jusqu'à 750 000 dollars pour les particuliers et 10 millions de dollars pour les organisations, avec des sanctions plus lourdes en cas de récidive.
Chaque province a ses propres règles en matière d'octroi de licences. Les organisations à but non lucratif peuvent consulter le Bureau de la concurrence pour obtenir des conseils en matière de conformité (des frais peuvent s'appliquer).
Réglementation provinciale : que doit savoir votre organisme de bienfaisance ?
En fonction de la valeur totale des prix à attribuer, vous devez demander une licence provinciale ou municipale. Pour les prix inférieurs à 50 000 dollars, il s'agit des municipalités locales, et pour les prix supérieurs, de l'AGCO.
Conditions d'éligibilité
Pour obtenir une licence de la Commission des alcools et des jeux, un organisme caritatif ou religieux doit être en activité depuis au moins un an en Ontario.
Types de tombolas autorisées
Tombola 50/50
Tirage au sort par élimination
Calendrier des tirages
Tombolas électroniques
Attraper l'as
Procédures de candidature
1. Préparez votre demande avec les documents suivants
3. Attendre la décision, qui peut prendre environ 45 jours.
Lois sur les tombolas
Deux membres adultes (18+) doivent superviser la tombola.
Les règles doivent être approuvées à l'avance et mises à la disposition des acheteurs de billets.
La tombola doit avoir lieu même si tous les billets n'ont pas été vendus.
La méthode de sélection des gagnants doit correspondre à la demande approuvée.
La quantité de billets doit correspondre à la demande approuvée.
Les billets doivent être numérotés et comporter les informations requises.
Des échantillons de tickets doivent être fournis sur demande.
Seuls les résidents de l'Ontario âgés de 18 ans et plus peuvent acheter des billets.
Les prix décernés doivent être approuvés.
Sanctions en cas de non-respect
L'AGCO sanctionne le non-respect des règles par diverses méthodes, allant de l'éducation et des avertissements verbaux à des sanctions pécuniaires et à la suspension ou au retrait d'une licence de tirage au sort.
Les recettes doivent être affectées à des œuvres de bienfaisance approuvées dans un délai de 12 mois.
Les billets doivent être numérotés séquentiellement, détaillés et correspondre à la demande.
La surveillance du conseil d'administration garantit la conformité et la responsabilité financière.
Les prix doivent être approuvés à l'avance, annoncés et attribués rapidement.
L'établissement de rapports nécessite le suivi des recettes, des dépenses et des recettes nettes.
Les tirages au sort doivent respecter le calendrier approuvé et les méthodes de sélection équitables.
Les règles d'éligibilité (âge, résidence) s'appliquent aux acheteurs de billets.
Sanctions en cas de non-respect
Le non-respect des règles peut entraîner des amendes, la suspension de la licence de loterie ou des poursuites judiciaires en vertu des articles 36 et 37 de la loi sur la régulation des jeux de hasard, qui prévoient des sanctions telles que
Une lettre d'avertissement pour suspendre ou annuler un événement
À Terre-Neuve-et-Labrador, divers types d'organisations peuvent demander une licence de tombola, notamment les groupes religieux, les services d'incendie, les groupes de scouts et d'autres organisations caritatives.
Pour une tombola dont le produit brut escompté est égal ou supérieur à 5 000 dollars, vous devez demander une licence de tombola standard. Vous devez demander une licence communautaire si le revenu brut escompté est inférieur ou égal à 5 000 dollars.
Pour les tirages au sort électroniques, le fournisseur du système de tirage au sort doit être titulaire d'une licence délivrée par l'ACGL et testé par un centre de test accrédité approuvé par l'ACGL.
Conditions d'éligibilité
La LGCA autorise les organisations caritatives et religieuses à organiser des tombolas. Les personnes qui organisent des événements ponctuels dans des lieux tels que des salles de banquet ou des bars peuvent demander une licence de tombola pour événements sociaux.
Types de tombolas autorisées
Tombolas régulières
Tombola au choix du joueur
Tombolas à paiement proportionnel (comme un 50/50)
Chassez les tirages au sort de cartes
Tombola du calendrier
Tombolas sportives ou événementielles
Procédures de candidature
1. Soumettre à l'agent communautaire la demande de licence de tombola (annexe G11-A) et un droit de licence de 5 $.
2. Le département examine et approuve ou rejette la demande.
3. Envoyer un rapport financier dans les 30 jours suivant la tombola.
Lois sur les tombolas
Pas de frais pour les tombolas de moins de 10 000 $ ; les tombolas de plus de 10 000 $ paient 1,0 % des recettes brutes après l'événement.
Seuls les organismes de bienfaisance et les groupes religieux agréés peuvent utiliser des systèmes de tirage au sort électroniques approuvés par l'ACGL.
Les modifications de licence doivent être approuvées par l'ACGL avant d'être mises en œuvre.
La publicité n'est autorisée qu'après approbation de la licence, doit rester au Manitoba et doit inclure le nom et le numéro de licence de l'organisation.
Sanctions en cas de non-respect
L'ACGL peut prendre certaines mesures en cas de non-respect d'une règle, notamment
Suspension de permis
Audits et inspections
Sanctions financières
Intervention des forces de l'ordre en cas de détournement de fonds ou de défaut de déclaration
Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard autorise les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas dans le cadre de la législation sur les loteries.
Permis nécessaires
Pour les tirages au sort dont la valeur totale des prix est inférieure ou égale à 5 000 $, vous devez remplir un formulaire de demande d'une page dans n'importe quel bureau d'Access PEI. Pour les tombolas dont la valeur totale des prix est égale ou supérieure à 5 000 $, vous devez remplir le formulaire de deux pages et le soumettre aux Services financiers et aux consommateurs au moins deux semaines avant le début de la vente des billets.
Conditions d'éligibilité
Seules les organisations à but non lucratif et caritatives peuvent demander des licences de loterie et le produit d'une loterie doit également être utilisé :
Lutte contre la pauvreté
L'éducation
L'avancement d'une religion reconnue
Tout autre objectif bénéfique pour la communauté
Types de tombolas autorisées
Tombolas standard
Tirages 50/50
Chassez l'as
Tombola de marchandises
Tombola des séries
Procédures de candidature
1. Pour les prix de 5 000 $ ou moins, remplissez une demande d'une page à n'importe quel point d'accès à l'Î.-P.-É. pour obtenir votre permis sur-le-champ.
2. Pour les prix de plus de 5 000 $ ou les événements en série, il convient de soumettre une demande de deux pages aux Services financiers et aux consommateurs au moins deux semaines avant la vente des billets.
3. La licence est délivrée immédiatement après examen et paiement de la redevance.
Vous devez demander une licence si la valeur totale du prix est égale ou supérieure à 500 dollars. Pour les tombolas dont la valeur totale du prix est inférieure à 500 dollars, une autorisation suffit pour organiser la tombola en toute légalité.
Conditions d'éligibilité
Les organisations religieuses, caritatives et à but non lucratif, les groupes de sport amateur, les foires agricoles et les expositions peuvent demander une licence ou un permis.
Types de tombolas autorisées
Tombolas standard
Tirages 50/50
Chassez l'as
Tombola des séries
Tombolas pour des événements spéciaux
Tombola de marchandises
Procédures de candidature
1. Ramasser les prix de classe A (prix de plus de 500 $) ou de classe B (prix de 500 $ ou moins) à SNB ou à JPS.
2. Indiquez les coordonnées de l'organisation, le type de tombola, la valeur des prix, le format du billet, la date du tirage et le lieu. Des documents supplémentaires sont nécessaires pour les tombolas électroniques ou les tombolas "Chase the Ace".
3. Envoyer la classe A au SCA (50 $) et la classe B à SNB ou au SCA (20 $). Recevoir la licence après approbation.
Lois sur les tombolas
Une licence de tombola de classe A est requise pour les prix supérieurs à 500 dollars, une licence de classe B pour les prix inférieurs ou égaux à 500 dollars.
Au moins 15 % des recettes doivent être consacrées à l'objectif de l'association.
Les billets doivent comporter le nom de l'organisation, le nom du bénéficiaire, le numéro de licence, la date du tirage et le lieu.
Les documents financiers doivent être conservés pendant six ans ; des audits peuvent avoir lieu.
Les billets ne peuvent être vendus qu'au Nouveau-Brunswick ; la licence doit être affichée.
Sanctions en cas de non-respect
Au Nouveau-Brunswick, les organismes sans but lucratif qui ne respectent pas la loi sont soumis à des sanctions :
Au Canada, l'organisation d'une tombola sur Facebook ou les médias sociaux est illégale, quelle que soit votre province. Les loteries en ligne non réglementées ne satisfont pas aux exigences légales en matière d'équité, de transparence et de jeu responsable.
L'organisation d'une tombola sans autorisation peut entraîner des amendes, la perte de votre licence ou même des problèmes juridiques. Si vous envisagez d'organiser une tombola, vérifiez d'abord auprès de l'autorité de jeu de votre province.
Réflexions finales et système de tirage au sort électronique
N'oubliez pas que chaque province du Canada a sa propre réglementation en matière de loteries et de tirages au sort de bienfaisance.
La différence essentielle entre une tombola et un tirage au sort est l'élément de hasard et l'objectif. Une tombola est une forme de loterie dans laquelle les participants achètent des billets pour avoir la possibilité de gagner un prix.
Dans un tirage au sort, tous les noms sont placés dans un chapeau ; un seul nom est choisi au hasard et déclaré gagnant.
Au Canada, il est illégal d'organiser des tirages au sort sur Facebook.
