Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guide à l'intention des organismes sans but lucratif sur les lois canadiennes relatives aux tombolas [2025] et liste de contrôle gratuite pour la planification des tombolas
Lois sur les tombolas

Guide à l'intention des organismes sans but lucratif sur les lois canadiennes relatives aux tombolas [2025] et liste de contrôle gratuite pour la planification des tombolas

20 mars 2025

Les tombolas peuvent être un moyen amusant et efficace de collecter des fonds pour les organismes sans but lucratif au Canada, mais elles sont soumises à des exigences juridiques complexes. La plupart des idées de tombolas étant considérées comme une forme de jeu, elles sont fortement réglementées dans tout le pays.

Si vous envisagez d'organiser une tombola, vous devez être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada et comprendre les exigences en matière de licence. 

Cet article explique en termes simples les lois canadiennes sur les tombolas. Découvrez les règlements de chaque province et les choses à faire et à ne pas faire dans le cadre d'une collecte de fonds par tirage au sort. 

Canada-raffle-laws

Table des matières

La différence entre les tombolas et les tirages au sort

Les tombolas et les tirages au sort sont considérés comme des concours promotionnels par le gouvernement du Canada, englobant tout concours, loterie et jeu de hasard ou d'adresse. Chacun de ces jeux a sa propre réglementation, son propre objectif et ses propres règles de participation. 

Tombolas : Type de loterie où l'on achète des billets pour avoir une chance de gagner. Les autorités provinciales chargées des jeux délivrent des licences et réglementent le prix des billets, la valeur des prix et l'utilisation des fonds.

Tirages au sort : Concours de type sweepstake où les gagnants sont sélectionnés au hasard sans paiement. Bien que ce type de concours soit moins réglementé, les lois sur la protection des consommateurs doivent être respectées.

Lois sur les tirages au sort au Canada : vue d'ensemble et autorité compétente en matière de licences

Au Canada, trois organismes réglementent les tombolas :

tirage au sort en ligne

Conformité des tirages au sort pour l'obtention d'une licence de jeux de bienfaisance au Canada

Conformité des tirages au sort au Canada

Chaque province a ses propres règles en matière d'octroi de licences. Les organisations à but non lucratif peuvent consulter le Bureau de la concurrence pour obtenir des conseils en matière de conformité (des frais peuvent s'appliquer).‍

Réglementation provinciale : que doit savoir votre organisme de bienfaisance ?

canada-provinces

1. L'Ontario

ontario

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) régit les tombolas et tout autre événement au cours duquel les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner divers prix.

Permis nécessaires

En fonction de la valeur totale des prix à attribuer, vous devez demander une licence provinciale ou municipale. Pour les prix inférieurs à 50 000 dollars, il s'agit des municipalités locales, et pour les prix supérieurs, de l'AGCO.

Conditions d'éligibilité

Pour obtenir une licence de la Commission des alcools et des jeux, un organisme caritatif ou religieux doit être en activité depuis au moins un an en Ontario.

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

L'AGCO sanctionne le non-respect des règles par diverses méthodes, allant de l'éducation et des avertissements verbaux à des sanctions pécuniaires et à la suspension ou au retrait d'une licence de tirage au sort.

2. Colombie-Britannique

Colombie-Britannique

La Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB) réglemente les tombolas en Colombie-Britannique afin d'en garantir l'intégrité.

Permis nécessaires

Conditions d'éligibilité

Les organisations éligibles doivent opérer en tant qu'organisations à but non lucratif principalement à des fins religieuses ou caritatives. 

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect des règles peut entraîner des amendes, la suspension de la licence de loterie ou des poursuites judiciaires en vertu des articles 36 et 37 de la loi sur la régulation des jeux de hasard, qui prévoient des sanctions telles que

3. Le Québec

Québec

Au Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux Québec (RACJ) est chargée de la réglementation et de la législation en matière de tombolas. 

Permis nécessaires

Les organisations à but non lucratif doivent obtenir une licence de tombola pour participer.

Conditions d'éligibilité

Pour être admissible, vous devez être un organisme de bienfaisance ou un organisme religieux du Québec dont les objectifs sont les suivants :

Vous devez toujours être âgé de plus de 18 ans et être citoyen canadien ou immigrant reçu.

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Les organismes à but non lucratif qui ne respectent pas la réglementation sur les tombolas au Québec s'exposent à des sanctions plus ou moins sévères :

4. Alberta

Alberta

En Alberta, les loteries sont gérées par l' Alberta Gaming & Liquor Commission (AGLC). 

Permis nécessaires

La province de l'Alberta dispose de deux catégories de licences de tombola :

Conditions d'éligibilité

Les licences sont limitées à toutes les organisations caritatives et religieuses basées en Alberta, à des fins de collecte de fonds. 

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Les organisations à but non lucratif qui enfreignent la réglementation sur les tombolas en Alberta s'exposent à des sanctions :

5. Nouvelle-Écosse

Nouvelle-Écosse

Les tombolas sont régies par la Nova Scotia Alcohol and Gaming Division ou la Alcohol, Gaming, Fuel and Tobacco Division of Nova Scotia.

Permis nécessaires

Différentes options de permis et de licences sont disponibles en fonction de votre tombola :

Toutes les organisations caritatives éligibles doivent spécifier sur la demande que tous les produits de la vente des billets de tombola seront utilisés à des fins caritatives.

Conditions d'éligibilité

Les organismes caritatifs, religieux et communautaires à but non lucratif peuvent organiser des tombolas légales en Nouvelle-Écosse si le demandeur est âgé de 19 ans ou plus. 

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect du Ticket Lottery Regulations - Gaming Control Act (Nouvelle-Écosse) peut entraîner les sanctions suivantes :

6. Saskatchewan (en anglais)

Saskatchewan

La Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA) supervise le processus d'octroi de licences et de permis pour toutes les activités de loterie en Saskatchewan, y compris les tirages au sort. 

Permis nécessaires

 Une licence est nécessaire pour les tombolas dont les prix dépassent 2 500 dollars, et l'autorité de régulation doit approuver tout changement.

Conditions d'éligibilité

Pour se qualifier, les organisations doivent prouver qu'elles sont des organisations à but non lucratif éligibles et qu'elles répondent à l'une des quatre finalités caritatives : 

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Le non-respect de la réglementation sur les tombolas en Saskatchewan est passible de sanctions :

7. Terre-Neuve et Labrador

terre-neuve-labrador

Le Department of Digital Government and Service NL régit les tombolas à Terre-Neuve-et-Labrador.

Permis nécessaires

Toutes les loteries caritatives et tous les jeux d'argent doivent être autorisés à Terre-Neuve-et-Labrador et être régis par le règlement sur les licences de loterie en vertu du code pénal du Canada.

Il existe également une option pour une licence de 5 ans disponible selon des critères spécifiques.

Conditions d'éligibilité

À Terre-Neuve-et-Labrador, divers types d'organisations peuvent demander une licence de tombola, notamment les groupes religieux, les services d'incendie, les groupes de scouts et d'autres organisations caritatives. 

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Il est également possible de soumettre des demandes au format PDF ou papier.

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Toute organisation qui ne se conforme pas à la réglementation risque de subir l'une des conséquences suivantes :

8. Manitoba

Manitoba

La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba autorise les organismes de bienfaisance à organiser différentes tombolas. 

Permis nécessaires

Pour une tombola dont le produit brut escompté est égal ou supérieur à 5 000 dollars, vous devez demander une licence de tombola standard. Vous devez demander une licence communautaire si le revenu brut escompté est inférieur ou égal à 5 000 dollars.

Pour les tirages au sort électroniques, le fournisseur du système de tirage au sort doit être titulaire d'une licence délivrée par l'ACGL et testé par un centre de test accrédité approuvé par l'ACGL.

Conditions d'éligibilité

La LGCA autorise les organisations caritatives et religieuses à organiser des tombolas. Les personnes qui organisent des événements ponctuels dans des lieux tels que des salles de banquet ou des bars peuvent demander une licence de tombola pour événements sociaux.

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

L'ACGL peut prendre certaines mesures en cas de non-respect d'une règle, notamment

9. Île-du-Prince-Édouard

Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard autorise les organisations à but non lucratif à organiser des tombolas dans le cadre de la législation sur les loteries.

Permis nécessaires

Pour les tirages au sort dont la valeur totale des prix est inférieure ou égale à 5 000 $, vous devez remplir un formulaire de demande d'une page dans n'importe quel bureau d'Access PEI. Pour les tombolas dont la valeur totale des prix est égale ou supérieure à 5 000 $, vous devez remplir le formulaire de deux pages et le soumettre aux Services financiers et aux consommateurs au moins deux semaines avant le début de la vente des billets.

Conditions d'éligibilité

Seules les organisations à but non lucratif et caritatives peuvent demander des licences de loterie et le produit d'une loterie doit également être utilisé :

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Vous pouvez consulter la version PDF de la demande ici.

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

La non-conformité peut entraîner diverses sanctions, telles que

10. Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick autorise l'organisation de tombolas dans le cadre de sa réglementation spécifique. 

Permis nécessaires

Vous devez demander une licence si la valeur totale du prix est égale ou supérieure à 500 dollars. Pour les tombolas dont la valeur totale du prix est inférieure à 500 dollars, une autorisation suffit pour organiser la tombola en toute légalité.

Conditions d'éligibilité

Les organisations religieuses, caritatives et à but non lucratif, les groupes de sport amateur, les foires agricoles et les expositions peuvent demander une licence ou un permis.

Types de tombolas autorisées

Procédures de candidature

Lois sur les tombolas

Sanctions en cas de non-respect

Au Nouveau-Brunswick, les organismes sans but lucratif qui ne respectent pas la loi sont soumis à des sanctions :

Tombolas Facebook au Canada

Au Canada, l'organisation d'une tombola sur Facebook ou les médias sociaux est illégale, quelle que soit votre province. Les loteries en ligne non réglementées ne satisfont pas aux exigences légales en matière d'équité, de transparence et de jeu responsable. 

L'organisation d'une tombola sans autorisation peut entraîner des amendes, la perte de votre licence ou même des problèmes juridiques. Si vous envisagez d'organiser une tombola, vérifiez d'abord auprès de l'autorité de jeu de votre province.

facebook-raffle-laws

Réflexions finales et système de tirage au sort électronique

N'oubliez pas que chaque province du Canada a sa propre réglementation en matière de loteries et de tirages au sort de bienfaisance. 

Lorsque vous planifiez votre prochaine tombola, utilisez la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy pour générer et vendre des billets de tombola virtuellement et en personne. Créez des billets personnalisables et suivez automatiquement les ventes grâce à un tableau de bord centralisé et convivial. 

Inscrivez-vous sur le logiciel de tombola en ligne 100% gratuit de Zeffy et commencez à vendre des billets de tombola gratuitement.

logiciel de tirage au sort en ligne

FAQ sur les tombolas légales au Canada

Vous ne pouvez pas vendre de billets pour une tombola sur un site de médias sociaux, y compris Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok.

Seuls les organismes caritatifs et religieux opérant en Ontario depuis au moins un an peuvent organiser des tombolas avec une licence. Avant de demander une licence pour une tombola, vous devez faire une demande d'admissibilité aux jeux de bienfaisance (EJB) pour déterminer si votre organisme est admissible.
La différence essentielle entre une tombola et un tirage au sort est l'élément de hasard et l'objectif. Une tombola est une forme de loterie dans laquelle les participants achètent des billets pour avoir la possibilité de gagner un prix. Dans un tirage au sort, tous les noms sont placés dans un chapeau ; un seul nom est choisi au hasard et déclaré gagnant.

Au Canada, il est illégal d'organiser des tirages au sort sur Facebook.

Rédigé par
Camille Duboz

