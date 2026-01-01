Idée 1

🐾 Campagne "Adoptez un jour

Les supporters "adoptent" une journée de soins pour les animaux sauvés. Fixer le montant des dons (25 $ pour nourrir 5 animaux, 75 $ pour les soins médicaux, 150 $ pour l'enrichissement). Partager des mises à jour quotidiennes montrant leur impact en action.

Idée 2

🏠 Construire un habitat en voiture

Permettez aux donateurs de financer des améliorations spécifiques de l'habitat grâce à des niveaux de dons prédéfinis. Suivez les progrès à l'aide d'un thermomètre visuel et organisez une visite virtuelle une fois les travaux terminés pour montrer aux donateurs l'impact qu'ils ont eu collectivement.

Idée 3

🎁 Mercredi de la liste de souhaits

Créez une liste de souhaits de type Amazon de fournitures nécessaires (jouets, couvertures, équipement médical). Les donateurs peuvent "acheter" des articles à différents prix, avec des mises à jour en temps réel indiquant ce qui a été financé.

Idée 4

🦎 Défi "Nommez un sauvetage

Les sympathisants votent pour des noms d'animaux nouvellement sauvés en faisant un don (10 $ par vote). Le nom le plus populaire l'emporte et le donateur reçoit une mise à jour personnalisée sur le parcours de guérison de "son" animal.

Idée 5

🩺 Clé USB pour le fonds d'urgence

Créez un sentiment d'urgence autour des urgences médicales avec une campagne de 48 heures. Partagez des mises à jour en temps réel sur les besoins de traitement d'un animal spécifique, avec une répartition claire des coûts (50 $ = radiographie, 200 $ = chirurgie).

Idée 6

📸 Passeport d'accès aux coulisses

Offrez des mises à jour vidéo et des photos mensuelles exclusives aux donateurs qui font un don de 25 $ ou plus. Montrez les soins quotidiens, les étapes du rétablissement et les histoires du personnel que les donateurs habituels ne voient jamais.