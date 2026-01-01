Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.
Idée 1
🐾 Campagne "Adoptez un jour"
Les supporters "adoptent" une journée de soins pour les animaux sauvés. Fixer le montant des dons (25 $ pour nourrir 5 animaux, 75 $ pour les soins médicaux, 150 $ pour l'enrichissement). Partager des mises à jour quotidiennes montrant leur impact en action.
Idée 2
🏠 Build-a-Habitat Drive
Permettez aux donateurs de financer des améliorations spécifiques de l'habitat grâce à des niveaux de dons prédéfinis. Suivez les progrès à l'aide d'un thermomètre visuel et organisez une visite virtuelle une fois les travaux terminés pour montrer aux donateurs l'impact qu'ils ont eu collectivement.
Idée 3
🎁 Wishlist Wednesday
Créez une liste de souhaits de type Amazon de fournitures nécessaires (jouets, couvertures, équipement médical). Les donateurs peuvent "acheter" des articles à différents prix, avec des mises à jour en temps réel indiquant ce qui a été financé.
Idée 4
🦎 Name-a-Rescue Challenge
Les sympathisants votent pour des noms d'animaux nouvellement sauvés en faisant un don (10 $ par vote). Le nom le plus populaire l'emporte et le donateur reçoit une mise à jour personnalisée sur le parcours de guérison de "son" animal.
Idée 5
🩺 Emergency Fund Flash Drive
Créez un sentiment d'urgence autour des urgences médicales avec une campagne de 48 heures. Partagez des mises à jour en temps réel sur les besoins de traitement d'un animal spécifique, avec une répartition claire des coûts (50 $ = radiographie, 200 $ = chirurgie).
Idée 6
📸 Passe d'accès aux coulisses
Offrez des mises à jour vidéo et des photos mensuelles exclusives aux donateurs qui font un don de 25 $ ou plus. Montrez les soins quotidiens, les étapes du rétablissement et les histoires du personnel que les donateurs habituels ne voient jamais.
Les légendes sociales du mardi de la générosité au service du sauvetage des animaux du zoo
modèle 1
modèle 2
modèle 3