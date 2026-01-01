Modèles du mardi de la générosité pour les sauvetages d'animaux de zoo

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'animaux, sans travail supplémentaire.

Gardez 100 % de vos dons du mardi de la générosité avec Zeffy
Décoratif

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, dont des centaines de zoos, lui font confiance.

Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Zoo Animal Rescues

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don anticipé aide à sauver des animaux en ce mardi de la générosité 🐾 Mardi prochain, c'est Giving Tuesday - une journée mondiale où les gens se rassemblent pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Nous lançons une campagne pour fournir des soins médicaux d'urgence à 25 animaux sauvés qui ont besoin d'un traitement immédiat. Chaque don précoce nous rapproche de la possibilité de donner à ces animaux la seconde chance qu'ils méritent. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don est directement affecté aux soins vétérinaires et à la rééducation, et non aux frais de plateforme ou de traitement. Faites partie des 10 premiers donateurs pour lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et montre aux autres donateurs que les animaux en détresse ont des champions comme vous. Merci de participer à leur guérison. - L'équipe de [Nom de l'organisme
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today is Giving Tuesday — help rescue animals in need 🐾 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide emergency medical care for 25 rescued animals who need immediate treatment. Every donation brings us closer to giving these animals the second chance they deserve. Your donation can help provide: - **$50** — emergency antibiotics for one rescued animal - **$125** — surgical care for a wounded animal - **$300** — full medical rehabilitation for one animal **100% of your donation goes to veterinary care** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give these animals their second chance →]({{donation_link}}) Together, we can help 25 rescued animals get the medical care they desperately need. – The [Org Name] Team
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🐾 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité.** Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 18 animaux sauvés ont désormais accès à des soins médicaux d'urgence et à une rééducation. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer des antibiotiques pour 3 animaux supplémentaires. *Un supporter nous a dit : "Savoir que 100% de mon don va aux animaux fait toute la différence". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires de guérison se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces animaux guérissent et trouvent leur foyer définitif. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Copier le contenu
COPIE !

Les légendes sociales du mardi de la générosité au service du sauvetage des animaux du zoo

modèle 1

🚨 C'est Giving Tuesday - et 25 animaux sauvés ont besoin de soins médicaux d'urgence AUJOURD'HUI. Chaque don permet de fournir des traitements vitaux à des animaux abandonnés, blessés ou négligés. Ils comptent sur nous. [Insérer le lien de don] Votre don a un impact immédiat : **25$** = antibiotiques d'urgence pour un animal **50 $** = fournitures pour le soin des plaies et les bandages 125$** = traitement chirurgical pour un animal secouru Parce que nous utilisons Zeffy, 100% de votre don va directement aux soins vétérinaires - pas de frais prélevés, pas de coupures. Votre don intégral sauve des vies. Ces animaux ont déjà survécu à tant de choses. Aidez-nous à leur donner la seconde chance qu'ils méritent. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🐾 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour sauver et réhabiliter des animaux qui ont besoin d'une seconde chance dans la vie. [Insérer le lien de don] Votre don fait une différence immédiate : 25 $ = Soins médicaux d'urgence pour un animal secouru 50 $ = Une semaine de nutrition spécialisée et de soutien au rétablissement 100 $ = Processus d'admission complet pour un nouveau sauvetage Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - votre don complet finance la mission. 💙 Chaque animal mérite de l'amour, des soins et de l'espoir. Merci d'être leur voix aujourd'hui. [Insérer le lien de don] #GivingTuesday 🐾
Copier le contenu
COPIE !

modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et chaque animal sauvé mérite une seconde chance. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer les soins vétérinaires d'urgence des animaux qui arrivent dans notre sanctuaire - dont beaucoup n'ont jamais connu la sécurité ou des soins médicaux appropriés. Votre impact : - 50 $ = examen d'admission d'urgence pour un animal - 150 $ = semaine de soins de rééducation spécialisés - 300 $ = chirurgie de sauvetage pour un animal gravement blessé Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux soins des animaux - et non aux frais de traitement. Lorsque vous vous battez pour des vies avec des budgets serrés, cette transparence est importante. Nous sommes reconnaissants à notre petite mais puissante équipe qui fait des miracles tous les jours. Si notre mission de donner à chaque animal une chance de se battre résonne - s'il vous plaît partager, faire un don, ou nous parler d'un sauvetage qui a changé votre vie ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Copier le contenu
COPIE !

Idées de campagnes du mardi de la charité pour les sauvetages d'animaux de zoo

Idée 1

🐾 Campagne "Adoptez un jour

🐾 Campagne "Adoptez un jour"
Les supporters "adoptent" une journée de soins pour les animaux sauvés. Fixer le montant des dons (25 $ pour nourrir 5 animaux, 75 $ pour les soins médicaux, 150 $ pour l'enrichissement). Partager des mises à jour quotidiennes montrant leur impact en action.

Idée 2

🏠 Construire un habitat en voiture

🏠 Build-a-Habitat Drive
Permettez aux donateurs de financer des améliorations spécifiques de l'habitat grâce à des niveaux de dons prédéfinis. Suivez les progrès à l'aide d'un thermomètre visuel et organisez une visite virtuelle une fois les travaux terminés pour montrer aux donateurs l'impact qu'ils ont eu collectivement.

Idée 3

🎁 Mercredi de la liste de souhaits

🎁 Wishlist Wednesday
Créez une liste de souhaits de type Amazon de fournitures nécessaires (jouets, couvertures, équipement médical). Les donateurs peuvent "acheter" des articles à différents prix, avec des mises à jour en temps réel indiquant ce qui a été financé.

Idée 4

🦎 Défi "Nommez un sauvetage

🦎 Name-a-Rescue Challenge
Les sympathisants votent pour des noms d'animaux nouvellement sauvés en faisant un don (10 $ par vote). Le nom le plus populaire l'emporte et le donateur reçoit une mise à jour personnalisée sur le parcours de guérison de "son" animal.

Idée 5

🩺 Clé USB pour le fonds d'urgence

🩺 Emergency Fund Flash Drive
Créez un sentiment d'urgence autour des urgences médicales avec une campagne de 48 heures. Partagez des mises à jour en temps réel sur les besoins de traitement d'un animal spécifique, avec une répartition claire des coûts (50 $ = radiographie, 200 $ = chirurgie).

Idée 6

📸 Passeport d'accès aux coulisses

📸 Passe d'accès aux coulisses
Offrez des mises à jour vidéo et des photos mensuelles exclusives aux donateurs qui font un don de 25 $ ou plus. Montrez les soins quotidiens, les étapes du rétablissement et les histoires du personnel que les donateurs habituels ne voient jamais.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Lire d'autres articles
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.