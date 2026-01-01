Idée 1

🎯 Défi "Parrainez un jeune

Les sympathisants parrainent des jeunes pour 25 dollars chacun afin qu'ils participent à un atelier spécial ou à une journée de camp. Montrez en direct le compteur des enfants financés et partagez les vidéos de remerciement des participants.

Idée 2

🧰 Kits "Construire un avenir

Créez des kits de développement des compétences (15 $/35 $/75 $) contenant des fournitures pour le codage, l'art ou le sport. Les donateurs choisissent leur niveau, vous suivez les progrès avec des photos d'enfants utilisant leurs kits.

Idée 3

🌟 Le concours de talents pour la jeunesse

Organiser un spectacle de 24 heures où les jeunes se produisent virtuellement. Les donateurs donnent directement un "pourboire" aux artistes (de 5 à 50 dollars), ce qui permet de financer les programmes du semestre suivant tout en célébrant leurs réalisations.

Idée 4

💝 L'heure des fonds pour les mentors

Les donateurs financent des "heures de mentorat" à raison de 20 dollars chacune. Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel indiquant les heures financées et partagez des mises à jour rapides de la part des mentors et des jeunes.

Idée 5

📦 Paquets de soins pour les jeunes

Créez des paquets de soins (10 $/25 $/50 $) contenant des collations, des fournitures scolaires ou des articles de soins personnels. Les donateurs choisissent leur niveau, vous partagez les photos des jeunes qui reçoivent les colis.

Idée 6

🏆 Des compétences pour une bonne vente aux enchères

Organisez une vente aux enchères de compétences au cours de laquelle les jeunes proposent des services tels que le tutorat ou les travaux de jardinage. Les donateurs enchérissent à partir de 15 dollars, ce qui permet de financer des programmes tout en mettant en valeur les talents des jeunes.