Modèles d'e-mails pour le mardi de la générosité - Programmes de développement de la jeunesse

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'extraordinaire 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir des programmes de mentorat et d'activités parascolaires à 75 jeunes de notre communauté. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes pour les jeunes - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne → {{donation_link}} Votre premier don crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire en ces enfants. Nous ne faisons que commencer. - L'équipe de [Nom de l'organisation
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — your gift changes a young person's future 🌟 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide mentorship and after-school programs for 75 young people in our community. Every donation brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$30** — one week of after-school programming for a student - **$85** — a month of one-on-one mentoring sessions - **$200** — full semester of leadership development workshops **100% of your donation goes to youth programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young person reach their potential →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids the support they need to thrive. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 4 250 $** **Grâce à votre générosité, 62 jeunes ont maintenant accès à des programmes de mentorat et d'activités parascolaires. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 212 $ en frais** - assez pour financer 7 semaines supplémentaires de programmes parascolaires. *Un parent nous a dit : "Voir combien de personnes croient en ces enfants m'a rappelé pourquoi ce travail est si important". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que votre soutien changera des vies. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Giving Tuesday : des légendes sociales pour les programmes de développement de la jeunesse

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 et nous sommes en mission pour changer 75 jeunes vies. Nous collectons des fonds pour des programmes de mentorat et des programmes parascolaires qui donnent aux enfants le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **30$** = une semaine de programmes parascolaires **85 $** = un mois de séances de mentorat **200 $** = un semestre complet d'ateliers de leadership Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons donner à ces enfants l'avenir qu'ils méritent. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 💙 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour que nos programmes extrascolaires continuent de fonctionner, offrant aux enfants un endroit sûr pour apprendre, grandir et rêver en grand. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = des collations pour 10 enfants pendant une semaine 50 $ = fournitures artistiques pour nos ateliers créatifs 100 $ = excursion pour l'ensemble du groupe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don va directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Chaque dollar compte. Chaque enfant compte. Aidez-nous à toucher plus de jeunes cette année 💙 [Insérer le lien de don] #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 8 000 dollars pour que notre programme de mentorat après l'école continue à fonctionner pour les adolescents locaux qui en ont le plus besoin. [Insérer le lien de don] Chaque dollar a un impact réel : - 25 $ = fournitures artistiques pour le projet créatif d'un élève - 75 $ = un mois de séances de tutorat - 150 $ = atelier de leadership pour 10 adolescents Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement à nos jeunes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les programmes de développement de la jeunesse

Idée 1

🎯 Défi "Parrainez un jeune

Les sympathisants parrainent des jeunes pour 25 dollars chacun afin qu'ils participent à un atelier spécial ou à une journée de camp. Montrez en direct le compteur des enfants financés et partagez les vidéos de remerciement des participants.

Idée 2

🧰 Kits "Construire un avenir

Créez des kits de développement des compétences (15 $/35 $/75 $) contenant des fournitures pour le codage, l'art ou le sport. Les donateurs choisissent leur niveau, vous suivez les progrès avec des photos d'enfants utilisant leurs kits.

Idée 3

🌟 Le concours de talents pour la jeunesse

Organiser un spectacle de 24 heures où les jeunes se produisent virtuellement. Les donateurs donnent directement un "pourboire" aux artistes (de 5 à 50 dollars), ce qui permet de financer les programmes du semestre suivant tout en célébrant leurs réalisations.

Idée 4

💝 L'heure des fonds pour les mentors

Les donateurs financent des "heures de mentorat" à raison de 20 dollars chacune. Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel indiquant les heures financées et partagez des mises à jour rapides de la part des mentors et des jeunes.

Idée 5

📦 Paquets de soins pour les jeunes

Créez des paquets de soins (10 $/25 $/50 $) contenant des collations, des fournitures scolaires ou des articles de soins personnels. Les donateurs choisissent leur niveau, vous partagez les photos des jeunes qui reçoivent les colis.

Idée 6

🏆 Des compétences pour une bonne vente aux enchères

Organisez une vente aux enchères de compétences au cours de laquelle les jeunes proposent des services tels que le tutorat ou les travaux de jardinage. Les donateurs enchérissent à partir de 15 dollars, ce qui permet de financer des programmes tout en mettant en valeur les talents des jeunes.

