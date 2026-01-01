Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus d'enfants, sans travail supplémentaire.
Idée 1
Les sympathisants parrainent des jeunes pour 25 dollars chacun afin qu'ils participent à un atelier spécial ou à une journée de camp. Montrez en direct le compteur des enfants financés et partagez les vidéos de remerciement des participants.
Idée 2
Créez des kits de développement des compétences (15 $/35 $/75 $) contenant des fournitures pour le codage, l'art ou le sport. Les donateurs choisissent leur niveau, vous suivez les progrès avec des photos d'enfants utilisant leurs kits.
Idée 3
Organiser un spectacle de 24 heures où les jeunes se produisent virtuellement. Les donateurs donnent directement un "pourboire" aux artistes (de 5 à 50 dollars), ce qui permet de financer les programmes du semestre suivant tout en célébrant leurs réalisations.
Idée 4
Les donateurs financent des "heures de mentorat" à raison de 20 dollars chacune. Suivez les progrès réalisés grâce à un compteur en temps réel indiquant les heures financées et partagez des mises à jour rapides de la part des mentors et des jeunes.
Idée 5
Créez des paquets de soins (10 $/25 $/50 $) contenant des collations, des fournitures scolaires ou des articles de soins personnels. Les donateurs choisissent leur niveau, vous partagez les photos des jeunes qui reçoivent les colis.
Idée 6
Organisez une vente aux enchères de compétences au cours de laquelle les jeunes proposent des services tels que le tutorat ou les travaux de jardinage. Les donateurs enchérissent à partir de 15 dollars, ce qui permet de financer des programmes tout en mettant en valeur les talents des jeunes.
Giving Tuesday : des légendes sociales pour les programmes de développement de la jeunesse
modèle 1
modèle 2
modèle 3