Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organisations de développement de la jeunesse

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Your early gift kicks off something big 💙 Next Tuesday is Giving Tuesday — a global day when people rally around causes that matter most. We're launching a campaign to provide mentorship and life skills training for 75 young people in our community. Every early donation helps us reach that goal faster. Thanks to Zeffy, 100% of your donation goes directly to youth programs — not to credit card fees or platform costs. Be one of the first 15 donors to kick off our campaign: {{donation_link}} Your early gift builds momentum and shows other supporters we're serious about making an impact. Thank you for believing in these young people. Let's make this Giving Tuesday count. – The Team
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's your chance to change a young person's life 🌟 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide mentorship and life skills training for 75 young people in our community. Every donation helps us reach that goal. Your donation can help provide: - **$25** — one week of after-school mentoring sessions - **$75** — a month of life skills workshops for one teen - **$150** — complete mentorship program for one young person **100% of your donation goes to youth programs** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a young person unlock their potential →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 young people the guidance and skills they need to thrive. – The Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 3 750 $** **Grâce à votre générosité, 50 jeunes ont maintenant accès à un mentorat et à une formation en dynamique de la vie. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 188 $ en frais** - assez pour financer 7 semaines supplémentaires de séances de mentorat après l'école. *Un supporter nous a dit : "Chaque message que nous avons reçu cette semaine nous a rappelé à quel point la communauté peut être puissante lorsque nous nous rassemblons autour de nos jeunes". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler - nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que ces programmes de mentorat seront lancés. Avec toute notre gratitude, **L'équipe**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations de développement de la jeunesse

modèle 1

**C'est le mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre soutien peut changer la vie d'un jeune. 💙 Nous collectons des fonds pour offrir un mentorat et une formation aux compétences de la vie courante à 75 adolescents de notre communauté. Chaque don nous aide à atteindre cet objectif. [Insérer le lien de donation] Votre don peut fournir : **25$** = une semaine de mentorat après l'école **50 $** = ateliers de préparation à la vie active pour un adolescent **100 $** = programme complet de mentorat Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Ensemble, nous pouvons donner à 75 jeunes les conseils dont ils ont besoin pour s'épanouir. Merci de croire en notre jeunesse. 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🌟 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour que nos programmes extrascolaires continuent de fonctionner, offrant aux enfants un endroit sûr pour apprendre, grandir et rêver en grand. [Insérer le lien de don] Votre impact : 25 $ = collations pour 10 enfants pendant une semaine 50 $ = fournitures artistiques pour nos ateliers créatifs 100 $ = excursion pour l'ensemble du groupe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Chaque dollar que vous donnez aujourd'hui crée un avenir meilleur pour les jeunes de notre communauté. Merci de croire en nos enfants ! [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité - et nous collectons 8 000 dollars pour développer des programmes de mentorat pour les adolescents à risque de notre communauté. [Insérer le lien de don] Chaque dollar finance des liens qui changent la vie entre des jeunes et des adultes bienveillants qui croient en leur potentiel. - 25 $ = fournitures artistiques pour des ateliers d'expression créative - 75 $ = un mois de séances de mentorat pour un adolescent - 200 $ = retraite de leadership pour 5 étudiants Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement à nos jeunes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend cela possible. Si notre mission vous interpelle, partagez-la, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la charité pour les organisations de développement de la jeunesse

Idée 1

🎯 Journée de parrainage d'un jeune

Les donateurs parrainent des jeunes pour 25 $ chacun afin qu'ils participent à un atelier spécial ou à une journée de camp. Montrez un compteur en direct des enfants financés et permettez aux donateurs de voir exactement qui ils aident.

Idée 2

🛠️ Kit de compétences Drive

Créer des kits d'acquisition de compétences (15 $/35 $/75 $) que les jeunes peuvent emporter chez eux. Les donateurs financent les fournitures pendant que les enfants apprennent à cuisiner, à coder ou à bricoler. Organiser une journée de bénévolat facultative pour l'assemblage des kits.

Idée 3

🌟 Vente aux enchères de talents pour la jeunesse

Organisez une vente aux enchères de 24 heures. Les jeunes se produisent ou exposent des œuvres d'art, les donateurs enchérissent en fixant un prix d'achat immédiat. Toutes les recettes financent les programmes et les activités du semestre suivant.

Idée 4

💫 Mentor Match Drive

Les donateurs financent les heures de mentorat à hauteur de 20 dollars chacune. Suivez les progrès grâce à un compteur en temps réel montrant les adolescents jumelés à des mentors. Une inscription simple permet aux donateurs de rester engagés.

Idée 5

🎓 Bocaux pour fonds futurs

Créez des jarres de fonds futurs (10 $/25 $/50 $) pour la préparation à l'université, la formation professionnelle ou les camps de leadership. Les donateurs choisissent leur pot, vous suivez les totaux en direct.

Idée 6

📹 Campagne vidéo de remerciement

Les jeunes créent des vidéos de remerciement pour les donateurs qui donnent plus de 15 dollars. Les messages personnels permettent de tisser des liens tout en finançant la programmation et les activités du trimestre suivant.

