Idée 1

🎯 Journée de parrainage d'un jeune

Les donateurs parrainent des jeunes pour 25 $ chacun afin qu'ils participent à un atelier spécial ou à une journée de camp. Montrez un compteur en direct des enfants financés et permettez aux donateurs de voir exactement qui ils aident.

Idée 2

🛠️ Kit de compétences Drive

Créer des kits d'acquisition de compétences (15 $/35 $/75 $) que les jeunes peuvent emporter chez eux. Les donateurs financent les fournitures pendant que les enfants apprennent à cuisiner, à coder ou à bricoler. Organiser une journée de bénévolat facultative pour l'assemblage des kits.

Idée 3

🌟 Vente aux enchères de talents pour la jeunesse

Organisez une vente aux enchères de 24 heures. Les jeunes se produisent ou exposent des œuvres d'art, les donateurs enchérissent en fixant un prix d'achat immédiat. Toutes les recettes financent les programmes et les activités du semestre suivant.

Idée 4

💫 Mentor Match Drive

Les donateurs financent les heures de mentorat à hauteur de 20 dollars chacune. Suivez les progrès grâce à un compteur en temps réel montrant les adolescents jumelés à des mentors. Une inscription simple permet aux donateurs de rester engagés.

Idée 5

🎓 Bocaux pour fonds futurs

Créez des jarres de fonds futurs (10 $/25 $/50 $) pour la préparation à l'université, la formation professionnelle ou les camps de leadership. Les donateurs choisissent leur pot, vous suivez les totaux en direct.

Idée 6

📹 Campagne vidéo de remerciement

Les jeunes créent des vidéos de remerciement pour les donateurs qui donnent plus de 15 dollars. Les messages personnels permettent de tisser des liens tout en finançant la programmation et les activités du trimestre suivant.