modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce donne le coup d'envoi à quelque chose d'important 💙 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour offrir à 75 enfants des programmes extrascolaires, des cours de natation et des espaces sûrs pour grandir. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes pour la jeunesse - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer notre campagne → Votre don précoce crée une dynamique et montre aux autres familles ce qu'il est possible de faire. Merci de croire en nos enfants. Faisons en sorte que ce mardi de la générosité compte. - L'équipe du [nom du YMCA].
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's your chance to change 75 kids' lives 🏊‍♀️ **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide 75 kids with after-school programs, swimming lessons, and safe spaces to grow. Every gift brings us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$25** — one week of after-school care for a child - **$75** — swimming lessons for a month - **$150** — full semester of youth programming **100% of your donation goes to our kids** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Give kids a safe place to thrive →]({{donation_link}}) Together, we can give 75 kids the programs they need to learn, grow, and succeed. – The [YMCA Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Here's what you made possible this Giving Tuesday 💙 **Thank you for being part of something incredible this Giving Tuesday.** You showed up in a big way. Here's what we accomplished together: **Total raised: $4,850** **68 kids** now have access to after-school programs, swimming lessons, and safe spaces to grow — thanks to your generosity. Here's what makes this even more powerful: **By using Zeffy, we saved $243 in fees** — enough to fund 10 more weeks of after-school care. *One parent told us:* "Knowing 100% of my gift goes to the kids makes me want to give again next year." [Follow us on Instagram]({{social_link}}) to see these stories unfold — we'll be sharing photos from swim lessons and after-school programs all winter long. With gratitude, **The [YMCA Name] Team**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour YMCA

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 💙 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour offrir à 75 enfants des espaces sûrs pour apprendre, grandir et s'épanouir grâce à des programmes extrascolaires et des cours de natation. [Insérer le lien de don] Votre don fait une réelle différence : **25$** = une semaine d'accueil après l'école **50 $** = leçons de natation pendant un mois **100 $** = un semestre complet de programmes pour les jeunes Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - la totalité de votre don finance les enfants qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons offrir à 75 enfants les programmes qu'ils méritent. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 💙 Notre centre communautaire a besoin de VOUS aujourd'hui. Nous collectons des fonds pour assurer le bon fonctionnement de nos programmes pour la jeunesse - ligues de basket-ball, accueil après l'école et camps d'été qui changent des vies. [Insérer le lien de don] 25 $ = Une semaine de collations saines pour les enfants 50 $ = Nouvel équipement sportif pour nos équipes 100 $ = Un mois de bourses d'études pour les familles dans le besoin Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la mission. Chaque dollar que vous donnez va directement à nos enfants et à nos familles. Merci de croire en notre communauté. Ensemble, nous construisons des avenirs plus solides. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les jeunes de notre communauté. [Insérer le lien de don] Nous recueillons aujourd'hui 3 000 $ pour financer des programmes parascolaires qui assurent la sécurité, l'engagement et l'épanouissement des enfants. Votre impact : - 25 $ = fournitures artistiques pour un enfant - 50 $ = une semaine de collations saines - 100 $ = séances de mentorat pendant un mois Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, afin que chaque dollar aille directement aux programmes - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui a rendu cela possible. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez un message ci-dessous 💙 #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les YMCA

Idée 1

🏊 Défi Swim-a-Thon

Les membres font des tours de piscine tandis que les supporters s'engagent pour chaque tour effectué. Fixez un objectif (500 tours = nouvel équipement de piscine), suivez vos progrès en direct et célébrez l'événement lors d'un barbecue communautaire.

Idée 2

🎯 Campagne de parrainage de compétences

Laissez les donateurs "parrainer" des programmes spécifiques - 50 dollars financent les cours de natation, 100 dollars couvrent le basket-ball pour les jeunes, 200 dollars soutiennent la remise en forme des seniors. Montrez un impact réel grâce à des niveaux de dons simples.

Idée 3

💪 Campagne de jumelage des membres

Lancez un défi à votre communauté pour qu'elle contribue à fournir des adhésions gratuites à des familles dans le besoin. Faites correspondre les donateurs avec les bénéficiaires grâce à des récits sincères et à des mises à jour sur les vies qui ont changé.

Idée 4

💪 Défi des habitudes saines

Organisez un "défi des habitudes saines" dans le cadre duquel les membres de la communauté enregistrent leurs séances d'entraînement, leurs cours ou leurs activités de bien-être. Les sponsors s'engagent pour chaque activité réalisée, ce qui permet de financer des programmes pour les jeunes ou des améliorations de l'équipement.

Idée 5

🏗️ Construire ensemble notre Y

Créez des paliers de dons pour l'amélioration des installations : 25 dollars pour la modernisation des vestiaires, 75 dollars pour le financement de nouveaux équipements, 150 dollars pour le parrainage d'une adhésion familiale. Montrez les progrès accomplis à l'aide de photos et de témoignages.

Idée 6

🤝 Champions de la Communauté

Mener une campagne de "champions de la communauté" dans le cadre de laquelle les entreprises locales parrainent des programmes ou des espaces spécifiques. Mettez les sponsors en évidence tout en collectant des fonds pour les opérations et les bourses.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
