Idée 1

🏊 Défi Swim-a-Thon

Les membres font des tours de piscine tandis que les supporters s'engagent pour chaque tour effectué. Fixez un objectif (500 tours = nouvel équipement de piscine), suivez vos progrès en direct et célébrez l'événement lors d'un barbecue communautaire.

Idée 2

🎯 Campagne de parrainage de compétences

Laissez les donateurs "parrainer" des programmes spécifiques - 50 dollars financent les cours de natation, 100 dollars couvrent le basket-ball pour les jeunes, 200 dollars soutiennent la remise en forme des seniors. Montrez un impact réel grâce à des niveaux de dons simples.

Idée 3

💪 Campagne de jumelage des membres

Lancez un défi à votre communauté pour qu'elle contribue à fournir des adhésions gratuites à des familles dans le besoin. Faites correspondre les donateurs avec les bénéficiaires grâce à des récits sincères et à des mises à jour sur les vies qui ont changé.

Idée 4

💪 Défi des habitudes saines

Organisez un "défi des habitudes saines" dans le cadre duquel les membres de la communauté enregistrent leurs séances d'entraînement, leurs cours ou leurs activités de bien-être. Les sponsors s'engagent pour chaque activité réalisée, ce qui permet de financer des programmes pour les jeunes ou des améliorations de l'équipement.

Idée 5

🏗️ Construire ensemble notre Y

Créez des paliers de dons pour l'amélioration des installations : 25 dollars pour la modernisation des vestiaires, 75 dollars pour le financement de nouveaux équipements, 150 dollars pour le parrainage d'une adhésion familiale. Montrez les progrès accomplis à l'aide de photos et de témoignages.

Idée 6

🤝 Champions de la Communauté

Mener une campagne de "champions de la communauté" dans le cadre de laquelle les entreprises locales parrainent des programmes ou des espaces spécifiques. Mettez les sponsors en évidence tout en collectant des fonds pour les opérations et les bourses.