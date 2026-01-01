Modèles du mardi de la générosité pour les équipes de lutte

Vous avez besoin de messages et de courriels rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide vos lutteurs, sans travail supplémentaire.

Modèles d'e-mails pour le Mardi de la Donation - Équipes de lutte

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre soutien précoce donne le coup d'envoi à quelque chose de grand 🤼 Mardi prochain, c'est le Mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les communautés se mobilisent autour des causes qui comptent le plus. Nous lançons une campagne pour fournir de nouvelles tenues de lutte et du matériel d'entraînement à 25 jeunes athlètes qui n'en ont pas les moyens. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement à nos lutteurs - et non aux frais de carte de crédit ou aux coûts de la plateforme. Soyez l'un des 10 premiers donateurs à lancer notre campagne : Faites un don précoce → Votre don précoce crée une dynamique et montre à ces enfants que leur communauté croit en eux. Merci de faire partie de cette équipe. - Le programme de lutte
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Today's the day — help 25 wrestlers get the gear they need 🤼 **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to provide new wrestling gear and training equipment for 25 young athletes who can't afford it. Every donation gets us closer to that goal. Your donation can help provide: - **$40** — new wrestling shoes for one athlete - **$85** — complete practice gear set (singlet, headgear, knee pads) - **$200** — training equipment that benefits the whole team **100% of your donation goes directly to our wrestlers** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Help a wrestler step onto the mat with confidence →]({{donation_link}}) Together, we can show 25 young athletes their community believes in them. – The Wrestling Program
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 🤼 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total recueilli : 3 200 $** **18 jeunes lutteurs** ont maintenant accès à de nouveaux équipements et à du matériel d'entraînement - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 160 $ en frais** - assez pour financer des chaussures de lutte pour 4 athlètes supplémentaires. *Un parent nous a dit : "Voir la communauté se mobiliser autour de ces enfants m'a rappelé que la lutte ne développe pas seulement la force, mais aussi le caractère". [Suivez-nous sur Instagram](https://instagram.com/yourwrestlingprogram) pour voir ces athlètes monter sur le tapis avec confiance - les meilleurs matchs sont encore à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe du programme de lutte
Le mardi de la générosité : des légendes sociales pour les équipes de lutte

modèle 1

C'est le mardi de la générosité 🥇 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour fournir à 25 jeunes lutteurs l'équipement dont ils ont besoin pour concourir en toute confiance. **Aidez-nous à atteindre notre objectif:** [Insérer le lien de don] Votre don permet : 💪 **$40** = de nouvelles chaussures de lutte pour un athlète 💪 **$85** = ensemble complet d'équipement d'entraînement **200$** = équipement d'entraînement pour l'ensemble de l'équipe Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance nos lutteurs. Ces enfants travaillent dur. Montrons-leur que leur communauté les soutient. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 🤼‍♂️ Nos lutteurs s'entraînent dur, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de payer leur équipement, les frais de tournoi ou les frais de déplacement. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour permettre à chaque athlète de rester sur le tapis. [Insérer le lien de don] 25 $ = chaussures de lutte pour un athlète 50 $ = frais d'inscription à un tournoi 100 $ = équipement d'équipe pour la saison Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don va directement à nos lutteurs. Chaque dollar aide un jeune athlète à poursuivre ses rêves. Serez-vous à leurs côtés aujourd'hui ? [Insérer le lien de don] Merci de croire en notre équipe 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité, et notre équipe de lutte se met au service de notre communauté. [Insérer le lien de don] Nous collectons 3 000 dollars pour financer l'équipement, les frais de tournoi et les bourses des étudiants-athlètes qui n'ont pas les moyens de participer aux compétitions. - 50 $ = nouvelles chaussures de lutte pour un athlète - 150 $ = frais d'inscription à un tournoi pour la saison - 300 $ = équipement complet pour un lutteur boursier Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, de sorte que chaque dollar va directement à nos lutteurs - pas de frais de traitement. Nous sommes fiers de nos entraîneurs et de nos familles qui rendent cela possible. Si le développement de la discipline, de la résilience et du caractère chez les jeunes athlètes vous interpelle, partagez, faites un don ou écrivez-nous un mot ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les équipes de lutte

‍Idea 1

🤼 Sponsor-a-Wrestler Drive

Les supporters "adoptent" un lutteur pour 50 à 200 dollars, ce qui couvre les frais de tournoi, l'équipement ou les déplacements. Partager les profils des lutteurs et les mises à jour de leurs progrès. Suivi des parrainages à l'aide d'un compteur en temps réel.

‍Idea 2

🏆 Championship Fund Challenge

Fixez des objectifs échelonnés (500 $/1 500 $/3 000 $) pour les besoins de l'équipe, comme de nouveaux tapis, des uniformes ou des frais d'inscription à des tournois. Montrez visuellement les progrès accomplis et célébrez ensemble chaque étape franchie.

‍Idea 3

💪 Campagne de dons Gear-Up

Permettez aux donateurs de financer des ensembles d'équipements spécifiques : 25 dollars pour le casque, 75 dollars pour les chaussures de lutte, 150 dollars pour l'ensemble de l'uniforme. Affichez ce qui est le plus nécessaire et laissez les donateurs choisir leur impact.

‍Idea 4

📸 Wrestling Memory Lane

Les parents et les anciens élèves partagent des souvenirs ou des photos de lutte. Pour chaque histoire partagée, un sponsor fait un don de 10 dollars pour couvrir les dépenses de l'équipe. Créez un mur de souvenirs numérique.

‍Idea 5

🎥 Compétences pour le soutien

Les lutteurs démontrent des mouvements ou des conseils d'entraînement dans de courtes vidéos. Les supporters s'engagent pour chaque vidéo (entre 15 et 50 dollars) afin de financer des stages d'entraînement ou l'amélioration de l'équipement de l'équipe.

‍Idea 6

⚡ Les correspondances entre les pins et les objectifs

Organisez des matchs d'entraînement pour lesquels les spectateurs font un don par plaquage, par épingle ou par victoire. Diffusez en direct ou organisez un match en personne avec un suivi des dons en temps réel et des encouragements de l'équipe.

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
