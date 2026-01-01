‍Idea 1

🤼 Sponsor-a-Wrestler Drive

Les supporters "adoptent" un lutteur pour 50 à 200 dollars, ce qui couvre les frais de tournoi, l'équipement ou les déplacements. Partager les profils des lutteurs et les mises à jour de leurs progrès. Suivi des parrainages à l'aide d'un compteur en temps réel.

‍Idea 2

🏆 Championship Fund Challenge

Fixez des objectifs échelonnés (500 $/1 500 $/3 000 $) pour les besoins de l'équipe, comme de nouveaux tapis, des uniformes ou des frais d'inscription à des tournois. Montrez visuellement les progrès accomplis et célébrez ensemble chaque étape franchie.

‍Idea 3

💪 Campagne de dons Gear-Up

Permettez aux donateurs de financer des ensembles d'équipements spécifiques : 25 dollars pour le casque, 75 dollars pour les chaussures de lutte, 150 dollars pour l'ensemble de l'uniforme. Affichez ce qui est le plus nécessaire et laissez les donateurs choisir leur impact.

‍Idea 4

📸 Wrestling Memory Lane

Les parents et les anciens élèves partagent des souvenirs ou des photos de lutte. Pour chaque histoire partagée, un sponsor fait un don de 10 dollars pour couvrir les dépenses de l'équipe. Créez un mur de souvenirs numérique.

‍Idea 5

🎥 Compétences pour le soutien

Les lutteurs démontrent des mouvements ou des conseils d'entraînement dans de courtes vidéos. Les supporters s'engagent pour chaque vidéo (entre 15 et 50 dollars) afin de financer des stages d'entraînement ou l'amélioration de l'équipement de l'équipe.

‍Idea 6

⚡ Les correspondances entre les pins et les objectifs

Organisez des matchs d'entraînement pour lesquels les spectateurs font un don par plaquage, par épingle ou par victoire. Diffusez en direct ou organisez un match en personne avec un suivi des dons en temps réel et des encouragements de l'équipe.