Idée 1

💼 Histoires de réussite de parrains

Les donateurs financent les tenues d'entretien, les frais de certification ou les frais de transport des demandeurs d'emploi. Fixez des niveaux de financement (25 $/50 $/100 $) et montrez en temps réel les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs de placement.

Idée 2

🎯 Campagne "des compétences à l'emploi

Créer des niveaux de parrainage basés sur les compétences où les donateurs financent des programmes de formation spécifiques. 50 $ couvrent les ateliers de rédaction de curriculum vitae, 150 $ financent les cours de certification, 300 $ financent une aide complète au placement.

Idée 3

🤝 Salon virtuel des opportunités

Organisez un salon de l'emploi virtuel où les entreprises locales achètent des "stands" sous forme de dons. Les participants s'inscrivent gratuitement, les sponsors financent l'événement et vous mettez les demandeurs d'emploi en contact avec des opportunités.

Idée 4

🎒 Prêt pour le premier jour

Les donateurs financent des "kits premier jour" pour les nouveaux employés - vêtements de travail, cartes de bus, argent pour le déjeuner. Fixez des paliers (35 $/75 $/150 $) et suivez le nombre de personnes que vous aidez à démarrer sur les chapeaux de roue.

Idée 5

Fonds de jumelage des mentors

Créez un parrainage de mentorat où les supporters financent des rencontres autour d'un café, des événements de réseautage ou des séances de coaching sur LinkedIn. 20 $ parrainent une séance de mentorat, 100 $ couvrent un mois de soutien.

Idée 6

🔧 Les outils de la réussite

Organiser une collecte d'"outils de travail" où les donateurs achètent des articles spécifiques dont les demandeurs d'emploi ont besoin - ordinateurs portables, bottes de travail, blouses. Utilisez une liste de souhaits avec des mises à jour en temps réel.