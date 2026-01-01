Modèles de mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre

Vous avez besoin de messages et d'e-mails rapides et copiés-collés pour GivingTuesday ? Obtenez des outils simples et gratuits pour que chaque dollar aide plus de personnes à construire des carrières, sans travail supplémentaire.

Plus de 50 000 organisations à but non lucratif, y compris des centaines d'organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre, lui font confiance.

Modèles de courriels pour le mardi de la générosité - Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre

modèle 1

Avant le #GivingTuesday

Votre don précoce pourrait tout changer ce mardi 💙 Mardi prochain, c'est le mardi de la générosité - une journée mondiale au cours de laquelle les gens se mobilisent pour les causes qui leur tiennent le plus à cœur. Nous lançons une campagne pour aider 75 personnes à accéder à une formation professionnelle, à un accompagnement de carrière et à une aide au placement. Chaque don précoce nous rapproche de cet objectif. Et grâce à Zeffy, 100 % de votre don va directement aux programmes d'emploi - et non aux frais de carte de crédit ou aux plateformes. Faites partie des 15 premiers donateurs pour lancer la campagne → {{donation_link}} Votre don initial crée une dynamique et incite d'autres personnes à faire de même. Merci de croire aux secondes chances et aux nouveaux départs. - L'équipe de [Nom de l'organisme
modèle 2

A l'occasion du #GivingTuesday

Your Giving Tuesday gift changes lives today **It's Giving Tuesday** — and today, your impact matters more than ever. We're raising funds to help 75 people access job training, career coaching, and placement support. Every donation brings someone closer to a new beginning. Your donation can help provide: - **$35** — one career coaching session - **$85** — a week of job training workshops - **200** — full placement support for one person **100% of your donation goes to our cause** — no fees, no cuts. We use Zeffy, a platform that's completely free for nonprofits. [Be part of someone's second chance →]({{donation_link}}) Together, we can help 75 people take the first step toward meaningful work. – The [Org Name] Team
modèle 3

Merci - Résultats + gratitude

Voici ce que vous avez rendu possible ce mardi de la générosité 💙 **Merci d'avoir participé à quelque chose d'incroyable en ce mardi de la générosité. Vous vous êtes montrés à la hauteur. Voici ce que nous avons accompli ensemble : **Total des fonds recueillis : 6 240 $**. **52 personnes** ont maintenant accès à une formation professionnelle, à un accompagnement de carrière et à un soutien au placement - grâce à votre générosité. Voici ce qui rend cette action encore plus puissante : **En utilisant Zeffy, nous avons économisé 312 $ en frais** - de quoi financer 9 séances supplémentaires d'accompagnement professionnel. *Un donateur nous a dit : "Savoir que 100 % de mon don sert à aider quelqu'un à retrouver du travail, c'est ça l'impact réel". [Suivez-nous sur Instagram](https://yourlinkhere.com) pour voir ces histoires se dérouler. Nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure que les personnes commenceront leur nouvel emploi dans les semaines à venir. Avec toute notre gratitude, **L'équipe de [Nom de l'organisation]**
Les légendes sociales du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre

modèle 1

**C'est le Mardi de la générosité** - et aujourd'hui, votre don peut changer à jamais le parcours professionnel d'une personne. 💙 Nous collectons des fonds pour aider 75 personnes à accéder à la formation professionnelle, à l'accompagnement de carrière et à l'aide au placement. **[Insérer le lien de don]** Votre don permet : - **35 $** = une séance d'accompagnement professionnel - 85 $** = une semaine d'ateliers de formation professionnelle - 200$** = un soutien complet au placement d'une personne Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la formation professionnelle et l'accompagnement de carrière. **Ensemble, nous pouvons aider 75 personnes à faire le premier pas vers un travail intéressant. [Insérer le lien de don] 💙 #GivingTuesday
modèle 2

C'est le mardi de la générosité ! 💙 Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour aider 50 personnes à acquérir des compétences professionnelles qui changent tout - de la confiance en soi lors d'un entretien à des certifications prêtes à l'emploi. [Insérer le lien de donation] Votre don crée de réelles opportunités : 25 $ = Atelier de préparation à l'entretien pour une personne 50 $ = Matériel de formation pour une cohorte complète 100 $ = Aide au placement pour deux diplômés Parce que nous utilisons Zeffy, nous ne perdons pas un centime en frais - l'intégralité de votre don finance la formation professionnelle et le soutien à la carrière. Chaque personne mérite d'avoir accès à un travail intéressant. Aidez-nous à construire ces ponts aujourd'hui. 💙 #GivingTuesday
modèle 3

C'est le mardi de la générosité et nous nous mobilisons pour les 2,3 millions d'Américains qui ont besoin d'une formation professionnelle pour reconstruire leur carrière. [Insérer le lien de don] Nous collectons aujourd'hui 8 000 dollars pour financer des programmes de développement de la main-d'œuvre qui mettent les gens en contact avec de réelles opportunités. - 50 $ = séance d'accompagnement professionnel pour une personne - 150 $ = atelier de préparation à l'emploi pour 5 participants - 300 $ = formation certifiante menant à l'emploi Nous utilisons Zeffy, une plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, de sorte que chaque dollar va directement aux programmes de formation - sans frais de traitement. Nous sommes fiers de notre petite équipe qui rend possible la transformation des carrières. Si notre mission résonne - partagez, donnez, ou laissez une note ci-dessous 💙. #GivingTuesday
Idées de campagnes du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif de développement de la main-d'œuvre

Idée 1

💼 Histoires de réussite de parrains

Les donateurs financent les tenues d'entretien, les frais de certification ou les frais de transport des demandeurs d'emploi. Fixez des niveaux de financement (25 $/50 $/100 $) et montrez en temps réel les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs de placement.

Idée 2

🎯 Campagne "des compétences à l'emploi

Créer des niveaux de parrainage basés sur les compétences où les donateurs financent des programmes de formation spécifiques. 50 $ couvrent les ateliers de rédaction de curriculum vitae, 150 $ financent les cours de certification, 300 $ financent une aide complète au placement.

Idée 3

🤝 Salon virtuel des opportunités

Organisez un salon de l'emploi virtuel où les entreprises locales achètent des "stands" sous forme de dons. Les participants s'inscrivent gratuitement, les sponsors financent l'événement et vous mettez les demandeurs d'emploi en contact avec des opportunités.

Idée 4

🎒 Prêt pour le premier jour

Les donateurs financent des "kits premier jour" pour les nouveaux employés - vêtements de travail, cartes de bus, argent pour le déjeuner. Fixez des paliers (35 $/75 $/150 $) et suivez le nombre de personnes que vous aidez à démarrer sur les chapeaux de roue.

Idée 5

Fonds de jumelage des mentors

Créez un parrainage de mentorat où les supporters financent des rencontres autour d'un café, des événements de réseautage ou des séances de coaching sur LinkedIn. 20 $ parrainent une séance de mentorat, 100 $ couvrent un mois de soutien.

Idée 6

🔧 Les outils de la réussite

Organiser une collecte d'"outils de travail" où les donateurs achètent des articles spécifiques dont les demandeurs d'emploi ont besoin - ordinateurs portables, bottes de travail, blouses. Utilisez une liste de souhaits avec des mises à jour en temps réel.

